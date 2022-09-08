Как можно сделать День нефтяной и газовой промышленности в Сургуте

Растянутый на выходные День нефтяной и газовой промышленности в Сургуте собрал 60 тысяч человек. Это здорово, но все же весьма шаблонно – базовый сценарий любимых народных гуляний нашего города сохраняется в течение многих лет, а то и десятилетий. Можно ли как-то его разнообразить, и как это сделать – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», также на связи. Сегодня мы поговорим про День нефтяника и газовика, разумеется, главный праздник в Югре и в Сургуте, в частности. Прошел он у нас с довольно мощным размахом в этом году по двум причинам: потому что он был отложен и не проводился из-за короновирусных ограничений, плюс у «Сургутнефтегаза» и у «Газпром трансгаз Cургута» 45-летние юбилеи, они его постарались сделать красиво. Был «Крематорий», была группа Dabro, как обычно, на центральной площади Газпрома в первый день, на «Спортивном ядре» во второй день.

В общем, все в привычном формате. И вот как раз по этому поводу и хочется поговорить. То есть, не пора ли придумать какой-нибудь новый формат, и сделать День нефтяника и газовика каким-то необычным, новым, привлекательным, возможно, привлекательным не только для жителей нашего региона, но и, как мы обычно любим говорить, чтобы люди приезжали посмотреть, как нефтяники гуляют, не знаю, из Москвы, из Питера, еще откуда-нибудь, условно говоря. В общем, давай пофантазируем, каким бы мог быть День нефтяной и газовой промышленности в Сургуте? Сосредоточимся именно на нем. Что бы ты предложил?

Т.С.: Вряд ли мы можем рассчитывать на восприимчивость нефтяных или газовых предприятий к советам со стороны...

Д.Щ.: Разумеется.

Т.С.: Они не нуждаются ни в чьих советах. Ну, если, конечно, не совет Владимира Владимировича.

Д.Щ.: Или Совет безопасности.

Т.С.: Да. Поэтому в порядке какого-то общего культурно-просветительского разговора мы можем про это поговорить, хотя именно в подобной тематике есть много интересных наработок в мире, и крупные компании градообразующие, регионообразующие, какие-то крупные торговые бренды используют подобные профессиональные праздники для того, чтобы именно брендироваться дальше, но в новых форматах и делать это в соавторстве с местной территорией, продвигая, тем самым, какие-то новые способы объединять интерес муниципалитета, региона и, собственно, бренда крупной компании.

В наши дни Дни газовика и нефтяника давно превратились в такой очень, скажем так, без обид, не обижая, простой формат: накрывается в определенном смысле большая поляна для народа, ларьки, накрывается какая-то сцена, на которой выступают приглашенные артисты. На задниках этой сцены обязательно будочка, палаточка, где высокопоставленные гости могут с комфортом разместиться, выпивать и закусывать. В общем, все понятно. Толпа ликует, толпа видит звезд, чаще всего не первой и даже не второй величины, то, что там на сдачу остается, того и приглашают. Это само по себе не очень плохо.

Но, мне кажется, подобный формат должен быть дополнением к чему-то более осмысленному, может быть, более интеллектуальному, может быть, это будет заключительным аккордом в каком-то мероприятии. Возможно, не надо каждый год делать сложные комбинации праздничные, но уже, как минимум, юбилеи можно использовать для того, чтобы, действительно, глубоко зайти с темой собственного бренда. Хотя, в Сургуте, конечно, «Сургутнефтегазу» и «Газпрому» кажется, что их бренд не нуждается ни в каком развитии. Но законы рынка говорят немножко об обратном. Потому что перед компаниями стоит задача рекрутировать работников, задача вхождения в какие-то совместные социальные, культурные программные мероприятия с региональными властями... Это все надо представлять соответствующим образом.

В общем, там много чего надо соблюдать при такой политике. Я бы видел так. Я просто наблюдал несколько раз в разных европейских городах. Однажды я случайно оказался на каком-то фестивале пожарных в совершенно небольшом городе. Был профессиональный День пожарных. И отряды пожарных из близлежащих городов в этом регионе соревновались на центральной площади города. Все, как полагается, при полном амуниции, быстренько потушить чего-то, развернуть эти все брандспойты, свернуть назад, куда-то карабкаться, откуда-то прыгать. Это было очень интересное, увлекательное и захватывающее шоу. Дети были в полном восторге. Я уверен, что какая-то часть детей тут же решила во что бы то ни стало быть пожарным в будущем в своей жизни.

Вот так вот это работает. При этом население видит именно, что работников конкретной отрасли в их процессе. И оно восхищается этим, оно понимает, что вот, где-то рядом, среди нас живут и работают такие прекрасные, замечательные люди. Мне кажется, что какие-то подобные идеи и Сургут, и «Сургутнефтегаз» и «Газпром», и другие, кстати говоря, компании в рамках празднования своих отраслевых...

Д.Щ.: У нас еще энергетики есть.

Т.С.: Строители... Очень широко представлена в Сургуте отрасль, авиация, транспортники, водные транспортники, железнодорожники. Есть, что. Можно делать какие-то такие небольшие, не на большие бюджеты фестивали ненапряжные. Можно делать Дни открытых дверей. Это же было бы интересно, когда в течение двух-трех дней, так расширить, собственно, празднование календарно, и на месторождения какие-то, компрессорные станции, какие-то производства, которых у тех же нефтяников, того же сервиса, где любое управление технологического транспорта с его автослесарными мастерскими... Это же все интересно. Приводи туда школьников, приводи туда людей, делай Дни открытых дверей, допустить на какие-то кусты, где есть нефтяная вышка, людей и прямо объявить, что вы можете приезжать. Вполне легко организовать там парковку для приезжих, обеспечить безопасность, дисциплину. В общем-то, «Сургутнефтегаз» с его 10-летиями отработанной системой безопасности, наверное, смог бы с этим справиться.

Наверное, это бы тоже работало на бренд, на единение, скажем так, нефтяников с народом, это бы создало немножко другой формат для того, чтобы напомнить о себе. Что такое профессиональный день? Это же напоминание о себе. В общем-то, с какой-то целью «Сургутнефтегаз» и «Газпром» организуют для горожан подобные публичные мероприятия на площадях. Это же какое-то удовлетворение профессионального тщеславия, чисто человеческого тщеславия. Каждая бы компания хотела закатить небольшой фестивальчик или городской праздник, если бы у нее были на это средства. Значит, в рамках удовлетворения этого профессионального тщеславия, можно было бы как-то немножечко разнообразиться. Чисто в качестве каких-то мечт. Не очень-то уверен, что к нашим словам прислушаются, но, тем не менее, все это можно сделать.

Д.Щ.: Определенно.

Т.С.: Чисто маркетингово в Европе, Америке, Канаде, где в наличии нефтяные компании, региональные и местные власти дают на определенный откуп таким гигантам какое-то временное и географическое пространство: вот сделайте в рамках вашего юбилея или вашего праздника какого-то, мы вам отдадим центральные улицы, площади, например, какую-то выставку каких-то там лучших фотографий, чего-то там ставится. Это все оплачивает, как спонсор, какая-то компания, а горожане ходят, рассматривают интересные фотографии.

Или, к вопросу о сотрудничестве «Сургутнефтегаза» с нашими лучшими музеями, с «Третьяковкой», по-моему, с «Эрмитажем» я могу наврать, с «Третьяковкой» делать. В Москве был такой эксперимент при раннем Собянине фотокопии лучших картин где-то на центральных улицах города, они просто на уровне глаз на такие места вешаются и люди идут и видят, что такая-то картина, художник, в таком-то музее выставлена, такая-то аннотация, о чем это полотно. Вот пример такого интеллектуального сотрудничества власти с крупной компанией, где и компания себя представляет и власть за ее счет, причем, за не очень дорогой счет обеспечивает гуманитарное, социальное развитие своего пространства. Очень интересно.

Д.Щ.: Что ж, ладно. Мне кажется, что подумать стоит, потому что есть такая тенденция, что некогда придуманное хорошее мероприятие в Сургуте является хорошим, когда оно только свежепридуманное, оно новое, интересное, людей привлекает. Оно и сейчас прекрасно привлекает людей День нефтяника и газовика, без вопросов, без претензий, просто оно входит в колею и едет в этой колее, а иногда из колеи приятно выехать, сделать что-то новое, интересное, классное, и поехать в какой-то другой колее какое-то время, может быть, там тоже будет что-то хорошее. То есть здесь только элементарное пожелание.

Может быть, городские власти возьмут на себя модерирование этого вопроса и поговорят с нефтяниками, газовиками, предложат им что-то. То есть городские власти уже показали, что могут придумывать что-то, на примере с тем самым недавним Чемпионатом по самолетному спорту. Так или иначе, мы переходим к следующему нашему пункту. Поговорим про новый антиалкогольный закон, который вступил в действие в Югре в следующем эпизоде. Так что, подписывайтесь на наш канал на Ютубе, там же посмотрите это видео, также читайте нас на СИА-ПРЕСС.