Что нужно для получения налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги?

«Как можно получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги?» – спрашивает сургутянин Николай А.

Отвечают представители Центра спортивной подготовки сборных команд Югры:

Для получения вычета налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек.

Также получить вычет можно следующим образом: подать заявление о вычете работодателю, и тогда он может временно перестать удерживать 13 % от вашего дохода, пока не будет исчерпана сумма вычета, или ежемесячно уменьшать налогооблагаемую базу на сумму вычета (если речь, например, идет о стандартных налоговых вычетах).

Социально налоговый вычет предоставляется в сумме, уплаченной физлицом в налоговом периоде за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные:

- самому налогоплательщику;

- его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 24 лет, обучающимися на очной форме обучения в образовательных физкультурно-спортивных организациях;

- его подопечным в возрасте до 24 лет, обучающимися на очной форме обучения в образовательных физкультурно-спортивных организациях;

- индивидуальным предпринимателям, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Обращаем внимание, что получить налоговый вычет можно только за услуги физкультурно-спортивных организаций, включенных в Перечень Минспорта.