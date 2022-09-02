Чему нас может научить успешный опыт чемпионата по самолетному спорту в Сургуте

В Сургуте прошел чемпионат по самолетному спорту, и этот опыт можно назвать успешным. В перспективе это событие вполне может стать регулярным и создавать новый бренд города, но для этого нужно, чтобы власть была заинтересована. Перспективу подобного сценария обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Здравствуйте, товарищи!

Д.Щ.: Сегодня поговорим про несколько интересных вещей, которые у нас происходили за последнее время. Пожалуй, самое громкое из мероприятий, которое происходило в Сургуте за последнюю неделю – это Чемпионат по самолетному спорту, который привез в Сургут Андрей Филатов при поддержке подвижников, любителей самолетного спорта – Евгений Барсов, команда «Барсы» и Иван Барсов, который стал одним из победителей этого Чемпионата в итоге. Мы же с точки зрения нашей любимой, насколько подобное и подобные мероприятия формируют Сургут с точки зрения ивент-составляющей и возможны для повышения возможности к притаскиванию людей, гостей, туристов, посетителей города, для того, чтобы они сюда приезжали, смотрели, радовались и всячески участвовали в подобных вещах. Как ты думаешь, насколько такой формат интересен и может подойти Сургуту для его ивент-развития?

Т.С.: Конечно, безусловно, интересен. Любое оживление общественного местного ландшафта – это всегда благо. Мы говорим очень часто о том, что общественная, публичная жизнь должна строиться таким образом, чтобы людей вытаскивать из быта и давать им возможности как можно больше времени проводить на городских пространствах, на природе, в парках, в лесах, на воде, давать им позитивные впечатления, которые сохраняются надолго для того, чтобы оздоравливать психику населения. Это нормальная технология в очень многих муниципалитетах, странах она прекрасно работает.

И очень хорошо, что главе Сургута пришла в голову мысль использовать уже имеющийся в нашем городе такой прекрасный проект, как малая авиация, с его активистами сотрудничать и уже вывести его на уровень, я бы сказал, такого городского брендирования. Потому что все, что касается «Барсов»... Я так понимаю, там пара фирм-то как бы конкурирует, но активнее всего господин Барсов этим занимается, и, видимо, это у него и получается хорошо. Хотя, чем больше, тем лучше, на самом деле.

Поэтому это правильное решение: в сотрудничестве с активистами малой авиации вывести эту всю историю на такой уровень, когда она станет таким городским проектом, городским явлением узнаваемым, желаемым, на который ходят люди, а не таким, чем-то вроде хобби и все. Тем более, все, что касается авиации, малой авиации – это, действительно, чрезвычайно интересно, это зрелищно, это привлекает и притягивает людей, это реально работает на создание такой новой интересной городской атмосферы.

В принципе, можно было бы воспользоваться таким успехом, с которым прошел этот праздник, закрепить его и двигаться дальше, придать ему какую-то регулярность, допустим, 2 раза в год в городе проводится какое-то авиационное шоу малой авиации, а, может быть, и не только малой авиации, может, в этот процесс привлечь и нашу крупную авиацию, сургутский аэропорт, тем более, что там тоже какие-то мероприятия делаются, эти вот все компании, «Ютейр».

Д.Щ.: «Ютейр» свое шоу держит в Тюмени, раз в 2 года.

Т.С.: Да, в Тюмени.

Д.Щ.: Может, им как-то разбавить периодичность: 1 раз в Тюмени и 1 раз в Сургуте?

Т.С.: Может быть, так. Мне приходилось периодически посещать подобные праздники и парады, выставки ретро-автомобилей. Это очень здорово, это очень подъемное, позитивное дело, и это надо развивать.

Насчет, кстати, ретро-автомобилей. У нас, в общем-то, если поднять назад историю с коллекцией автомобилей господина Кузьменко, бывшего председателя городской думы, и использовать эту коллекцию тоже для какого-то продвижения в массы, такого активного досуга, делать не только на 9 мая парад ретро-автомобилей из этой коллекции, а как-то чаще, может быть, привлекать регионы. Это тоже очень здорово оживит наш городской ландшафт. У меня была в свое время идея, я ее, причем, не обсуждал с господином Кузьменко, это чисто моя идея, но я ее обсуждал с мэром, с Дмитрием Поповым, по-моему, да. Да, это был Дмитрий Попов. Когда была огромная дискуссия по сохранению, спасению Сквера старожилов, если кто помнит, несколько лет назад хотели что-то построить, какую-то часовню очередную со стороны улицы Энергетиков, общественность и наша редакция опять вписались в эту историю, отстояли Сквер, доказали, что это будет уже очевидно излишество с очередным культовым сооружением. Здесь ограничились парковой. Тоже нелепая парковка: не понятно, то ли она помогает больнице, то ли помогает посетителям Старо-сургутского кладбища, возможно.

Ладно, я не об этом. И я тогда предложил Попову как-то договориться с Кузьменко и выкупить или, может быть, взять под какую-то городскую опеку, какую-то форму сотрудничества найти и создать музей ретро-автомобилей имени Юрия Пантелеевича Кузьменко. Прям дать имя этому Музею человека, который живой, здравствует, слава богу. И это работало бы очень брендово. Сургут бы получил еще один такой очень интересный бренд. Прямо в этом парке «Энергетиков», сквере «Старожилов», задней его части, которая выходит на один из истоков Саймы, создать Музей, там красивое место, будущее развитие города туда пойдет такое рекреационное, это все, что касается русла Саймы. Вот такая идея.

Возвращаясь к самолетам. Чем больше, чем чаще, чем заинтересованнее городская власть будет такие проекты продвигать, тем интереснее будет жить в Сургуте. Это очень простая формула. Наверное, надо это продолжать. Это очевидно. И плюс, было бы великолепно, если б на почве подобного сотрудничества и подобных проектов малая авиация начала наконец-то развиваться каким-то образом. Потому что то, что делает господин Барсов с малой частной авиацией, это великолепно. Но сколько лет у него ушло на совершенно нелепую борьбу с теми же чиновниками, которые у него то отбирали эту землю, то там какие-то нелепые условия выставляли. Вот если бы, наконец-то, у нас появился второй малый аэропорт, который бы оказывал услуги авиа такси, и не только по территории, вокруг Сургута можно было бы летать этими самолетами в соседние населенные пункты, это было бы все просто здорово. Это оживление, это нечто такое позитивное, доброе, качественное, и очень интересные люди. Это здорово. Это надо делать.

Д.Щ.: Я бы здесь просто отметил тот факт, что насколько, в хорошем смысле, с пол пинка получилось провести этот Чемпионат. То есть о нем заговорили за несколько месяцев до, по-моему, о нем заговорили публично впервые, когда «Витязи» прилетели на День города, по-моему, это у нас было. Сказали, что было бы не плохо провести Чемпионат. Пожалуйста, вот вам Чемпионат уже. То есть, насколько хорошо и быстро получается, когда хочется. И есть еще пример того, что существует такое авиа шоу или праздник авиационный в городе Ошкош, штат Висконсин, США. В этом городе живет 66 тысяч человек. То есть маленький городочек. Но он принимает у себя такой мега авиационный праздник, на который народ слетается чуть ли не со всего мира.

Т.С.: И зарабатывает, соответственно, деньги.

Д.Щ.: Естественно, да, на этом поднимает какую-то то... Может быть, он там весь свой годовой бюджет вычеркивает за счет одного этого мероприятия. Факт в том, что все это работает, когда есть люди, когда есть заинтересованность, когда есть желание, все это возникает. Поэтому был бы у нас человек, у которого было бы принципиальное желание сделать что-то крутое федеральное типа «Соцветия», что-то крутое федеральное типа «Сабантуй» центральный, ну сделать центральный «Сабантуй» в Сургуте, наверное, тяжеловато, потому что Казань и Уфа, навряд ли, позволят такие вещи.

Т.С.: Но у нас тоже «Соцветие». Все-таки, это достаточно уникальный формат, раз уж ты о нем заговорил, и...

Д.Щ.: Да.

Т.С.: И, кстати, говоря, это изобретение Якова Семеновича Черняка много-много лет назад. И оно показывает свою жизненность. Можно развивать «Соцветие». Можно развивать ту же фестивальную деятельность сургутской филармонии. Тот же «Зеленый шум». Это качественный проект. Да, может быть, он кому-то покажется элитарным. Но, тем не менее, мы же говорим о разных проектах, которые работают на разную аудиторию. Можно придумывать какие-то местные праздники, отражающие хантыйскую географичность нашего региона, ханты-мансийскую.

Ведь, опять-таки, эти все в Русскинских были фестивали. Я не знаю, какой жизнью сейчас все это наполнено, как это живет. По-моему, достаточно сильно формализировалось, какие-то уже скучные, не развивающиеся форматы. Но это все можно возрождать. Можно это делать на воде. Ну город на воде стоит. Этим самым привлекать внимание и общественности и туристов к нашим экологическим проблемам, как-то подвязывать активистов, которые с водой связаны, с рыболовством или с малым судоходством. То есть проектов может быть тьма.

Ты правильно говоришь, что должна быть заинтересованность. Без заинтересованности власти ничего невозможно сделать. Для этого существует любая местная власть. Ты должен приходить к чиновнику с интересным проектом, у него должны загораться глаза, а он не должен засыпать, думая: свали ты уже поскорее от меня мил человек, ну что ты тут грузишь меня какой-то ерундой. Я думаю, что Барсову повезло, что он нашел адекватную реакцию, заинтересованную спортивную реакцию у Андрея Филатова. Было бы не плохо, если бы у нас подобных контактов содержательных с нашим чиновничеством происходило побольше. И тогда Сургут может возродиться после многих лет какого-то такого культурного забвения. Он может возродиться, как город, с очень интересной, насыщенной публичной жизнью.

Д.Щ.:Что ж, ладно. Давайте будем переходить к следующему пункту. У нас сегодня будет 3 выпуска. Следующий будет посвящен некоторым вопросам межнационального характера. Есть там у нас, скажем так, некоторые изменения.