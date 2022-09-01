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Как закрепиться в другую поликлинику // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Специалисты рассказали, как перейти из одной поликлиники в другую

Как закрепиться в другую поликлинику // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: unsplash.com

«Переехал в другой район. Как прикрепиться к другой поликлинике?» – спрашивает сургутянин Георгий Т.

Отвечают специалисты портала Объясняем.рф:

Югорчане имеют право сменить поликлинику по своему желанию. Прикрепляться к новой можно не больше одного раза в год, за исключением случаев переезда.

Для этого нужно:

— обратиться с письменным заявлением в выбранное медучреждение;

— предоставить полис ОМС и паспорт.

Указывать причину смены поликлиники не надо.

Дать отказ в письменном виде вам могут только в случае, когда поликлиника уже перегружена и мест нет. Если вы получили согласие, то в течение нескольких дней вас прикрепят к новой поликлинике. Вашу медицинскую карту доставят в новое учреждение без вашего участия.

Нужно ли прикрепляться к другой поликлинике на время поездки в командировку или отпуск?

Нет, по полису обязательного медицинского страхования вам окажут помощь в любом государственном медучреждении на всей территории РФ.


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01 сентября в 12:24, просмотров: 554, комментариев: 0
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