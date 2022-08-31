16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3677   EUR  60,5752  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Чудный спектакль и табор цыган

Рецензия СИА-ПРЕСС на спектакль «Алеко» от московских артистов из «Геликон-опера»

Чудный спектакль и табор цыган
Фото Е. Швецова

Накануне впервые посетила оперу – в Сургут приезжали артисты «Геликон-опера». Выступали в филармонии. Народу собралось великое множество – под конец представления зал взорвался аплодисментами. Горожане одобрительно свистели и кричали «браво», «бис». Признаться честно, сама не удержалась и поддержала общее восхищение постановкой. Потому что спектакль и правда чудный.

Показывали первую оперу Рахманинова «Алеко».

Цыганка Земфира приводит в табор возлюбленного Алеко, тот бросает свою прошлую жизнь ради избранницы. В начале отец девушки рассказывает свою трагичную историю любви – его подруга бросила его, ушла с другим табором, оставив мужа и дочь. Алеко не понимает, почему старый цыган не захотел отомстить. Для него месть – единственный выход из ситуации.

Однако Алеко не знает, что его возлюбленная к нему давно холодна. Земфира увлекается молодым цыганом, она практически не скрывает неприязни к своему мужу, у которого еще остались чувства к ней. Цыганка храбрится, но все равно испытывает страх перед Алеко. Несмотря на это, она идет на свидание с любовником. Опера заканчивается трагично – Алеко убивает соперника и Земфиру, а табор изгоняет его, так как не хочет жить с убийцей.

Если говорить о художественном, то сама постановка полна контрастов. Например, когда на сцене появляется молодой цыган, все вокруг танцуют, в том числе и сама Земфира. Когда же цыганка остается наедине с мужем – все замирает, табор отправляется на покой.

Хочется отдать должное актеру, который исполнил роль соперника Алеко – Сергею Абабкину. На протяжении всей постановки между ним и Земфирой чувствовалась самая настоящая любовная химия. У артиста есть какой-то природный мужской магнетизм, который во всю силу раскрылся на сцене. То, как он танцует, как гладит в танце свою избранницу, с каким чувством смотрит на нее. Будь Станиславский среди зрителей вчера, определенно бы крикнул – верю!

Актриса Ольга Толкмит, игравшая Земфиру, тоже вжилась в роль. Больше всего мне запомнилась финальная сцена, когда на ее глазах любовник был убит Алеко. Я сидела на третьем ряду, и даже оттуда видела, как у нее дрожали руки от страха и беспомощности. Проходят считанные секунды, и вот цыганка с яростью бросается на своего мужа, намереваясь задушить. Но силы ее покидают.

Алеко в исполнении нашего земляка Алексея Исаева получился слишком холодным. Не верила я, когда он исполнял свою арию по угаснувшим чувствам. Наверное, поэтому мне было его не жаль в конце, даже несмотря на то, что он ради неверной Земфиры оставил свою прошлую жизнь, покинул общество, в котором родился и вырос.

В целом, спектакль зрелищный, интересный. Уходила, правда, с чувством легкой недосказанности – чего-то все равно не хватило, и даже сейчас, когда пишу эту рецензию, не могу понять – чего именно. Может, горячих страстей, цыганского задора, залихватских танцев… Однако это не должно вам помешать оценить оперу самому, если будет возможность.


нравится (5) не нравится (0)
Сегодня в 16:24, просмотров: 148, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 3383
  2. Успевай покупать: в ГК Сибпромстрой доступна ипотека под 0,1% 643
  3. В Сургуте припаркованный рядом с мусоркой автомобиль забросали отходами 594
  4. Югорчанин с тремя автомобилями и двумя домами задолжал ребенку 3,5 млн рублей 537
  5. В Сургуте заработали все четыре точки бывшего «Макдоналдса» 429
  6. В Сургуте в День нефтяников перекроют дороги 418
  7. Мой земляк, Михаил Горбачев 406
  8. ​В Сургуте задержали злоумышленников, укравших личные вещи у человека с ограниченными возможностями 378
  9. ​Еще один человек умер от ковида в Югре – общее число жертв выросло до 2 560 365
  10. Умер Михаил Горбачев 339
  1. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 3383
  2. На югорском месторождении заметили стаю волков 1985
  3. ​«Аворору» не снесут. В администрацию обратился инвестор, который вдохнет в здание новую жизнь 1624
  4. ​Работать честно 1583
  5. Будут ли в Пойме-6 высотки вместо парка, что новым зданием для «Петрушки» и почему не снесут «Аврору» 1582
  6. Вандалы разозлили мэра Нефтеюганска 1559
  7. ​Профилактика экстремизма: актуальная тема? Дмитрий Печенкин // ONLINE 1494
  8. В Нижневартовске выясняют причины пожара на рынке 1406
  9. Молодой сургутянин проехал на легковушке по парку «Кедровый Лог» и получил штраф // ВИДЕО 1343
  10. ​Муж Раи Мамедовой, устроившей публичный скандал в Сургуте, может быть депортирован 1307
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7469
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4650
  3. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3946
  4. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3932
  5. ​Разрушительные заблуждения 3460
  6. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 3383
  7. ​Нетореными тропами 3312
  8. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3233
  9. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 3213
  10. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 2873

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика