Рецензия СИА-ПРЕСС на спектакль «Алеко» от московских артистов из «Геликон-опера»

Накануне впервые посетила оперу – в Сургут приезжали артисты «Геликон-опера». Выступали в филармонии. Народу собралось великое множество – под конец представления зал взорвался аплодисментами. Горожане одобрительно свистели и кричали «браво», «бис». Признаться честно, сама не удержалась и поддержала общее восхищение постановкой. Потому что спектакль и правда чудный.

Показывали первую оперу Рахманинова «Алеко».

Цыганка Земфира приводит в табор возлюбленного Алеко, тот бросает свою прошлую жизнь ради избранницы. В начале отец девушки рассказывает свою трагичную историю любви – его подруга бросила его, ушла с другим табором, оставив мужа и дочь. Алеко не понимает, почему старый цыган не захотел отомстить. Для него месть – единственный выход из ситуации.

Однако Алеко не знает, что его возлюбленная к нему давно холодна. Земфира увлекается молодым цыганом, она практически не скрывает неприязни к своему мужу, у которого еще остались чувства к ней. Цыганка храбрится, но все равно испытывает страх перед Алеко. Несмотря на это, она идет на свидание с любовником. Опера заканчивается трагично – Алеко убивает соперника и Земфиру, а табор изгоняет его, так как не хочет жить с убийцей.

Если говорить о художественном, то сама постановка полна контрастов. Например, когда на сцене появляется молодой цыган, все вокруг танцуют, в том числе и сама Земфира. Когда же цыганка остается наедине с мужем – все замирает, табор отправляется на покой.

Хочется отдать должное актеру, который исполнил роль соперника Алеко – Сергею Абабкину. На протяжении всей постановки между ним и Земфирой чувствовалась самая настоящая любовная химия. У артиста есть какой-то природный мужской магнетизм, который во всю силу раскрылся на сцене. То, как он танцует, как гладит в танце свою избранницу, с каким чувством смотрит на нее. Будь Станиславский среди зрителей вчера, определенно бы крикнул – верю!

Актриса Ольга Толкмит, игравшая Земфиру, тоже вжилась в роль. Больше всего мне запомнилась финальная сцена, когда на ее глазах любовник был убит Алеко. Я сидела на третьем ряду, и даже оттуда видела, как у нее дрожали руки от страха и беспомощности. Проходят считанные секунды, и вот цыганка с яростью бросается на своего мужа, намереваясь задушить. Но силы ее покидают.

Алеко в исполнении нашего земляка Алексея Исаева получился слишком холодным. Не верила я, когда он исполнял свою арию по угаснувшим чувствам. Наверное, поэтому мне было его не жаль в конце, даже несмотря на то, что он ради неверной Земфиры оставил свою прошлую жизнь, покинул общество, в котором родился и вырос.

В целом, спектакль зрелищный, интересный. Уходила, правда, с чувством легкой недосказанности – чего-то все равно не хватило, и даже сейчас, когда пишу эту рецензию, не могу понять – чего именно. Может, горячих страстей, цыганского задора, залихватских танцев… Однако это не должно вам помешать оценить оперу самому, если будет возможность.