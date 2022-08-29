Как лучше всего модернизировать сургутский Центральный рынок

Центральный рынок Сургута уже находится в аренде у частной компании и проходит постепенную модернизацию. Во что должен превратиться этот знаковый для города объект? Если в аналог московского «Депо» – то это будет настоящий общественно-культурный феномен, но для этого нужно очень постараться. Об этом – в свежем выпуске «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мы продолжаем. Тарас Самборский также на связи. В первом эпизоде мы поговорили про судьбу здания бывшего кинотеатра «Аврора», которое будет преобразовывать, восстанавливать, приводить в порядок и каким-то образом использовать некий инвестор.

Сейчас поговорим про городской рынок. Здесь у нас происходят некоторые движения. Они уже имеют практический характер. Где-то в начале этого года, в середине зимы, примерно, у нас было подписано соглашение о том, что рынок передается, по-моему, на 25 лет, в аренду частной компании, которая берет на себя обязательства около 200 млн руб. положить в его реконструкцию, модернизацию, будет она все это время им управлять. Рынок остается, как здание, в городской собственности. А эта компания делает там фудкорты, даже некий ресторан там появится у нас, модернизируют торговую зону, там надстраивают еще какую-то часть так, чтобы там появилось больше посадочных мест именно для того, чтобы можно было и поторговать и посидеть, там, наверное, будут проходить какие-то мероприятия.

Вообще, я попросил интервью у тех, кто этим всем будет заниматься. Возможно, в какие-то ближайшие недели это интервью нам дадут, и мы подробнее, из первых уст узнаем, как это все предполагается делать со стороны концессионера. Пока что была презентация. Все, процесс идет.

Там в 23-м году будет определенная реконструкция сначала одного, потом другого крыла. Рынок в это время закрываться не будет, будет работать. Они сделали внутреннюю навигацию, раздали всем, одели всех продавцов в униформу. То есть какие-то процессы такого налаживания и превращения нашего, довольно архаичного, Центрального рынка в нечто приличное уже происходит. Давай обсудим, какие здесь подходы правильные? За что можно похвалить? Что можно предложить именно в этой теме? Как мы поступаем? Как город поступает с таким важным активом, как Центральный рынок, который у нас находится в центре города, и может нести огромную, вкусную функцию?

Т.С.: Первое, как и в случае с кинотеатром «Аврора», мы фиксируем, что городские власти, все-таки, не бросают на произвол судьбы или, скажем так, не пускают на самотек процессы существования, управления теми или иными объектами собственности. Рынок городской наш муниципальный, это объект сложный, объект, вызывающий большой интерес разных коммерческих игроков. Соответственно, вызывающий сильное лоббистское давление на всяких местных чиновников. В том числе коррупционное, безусловно. Поэтому управлять подобным муниципальным предприятием невероятно тяжело. Когда наш муниципальный рынок, как юридическое лицо, как предприятие, был больше, мы помним, к муниципальному рынку относился шанхай на пр. Набережный...

Д.Щ.: На Строителей было...

Т.С.: На Строителей, на ул. Геологической. В общем, вот из всего этого сброда только рынок на ул. Островского являл собой более-менее цивилизованный формат. И то, почему? Потому что когда-то, в 90-ые годы городская власть приняла решение выделить деньги на строительство по проекту этого здания. И она таким образом как-то оформила форматное требование к тому, чем должен быть городской рынок.

Все, кто там жил или бывал в городах на большой земле, старых наших российских городах, они же знают, что рынок — это, вообще, норма, рынок в центре города. Есть рыночные площади во многих городах, и жизнь вокруг рынка строится очень активно. В средней полосе до сих пор так. Поэтому как бы этот рынок есть. Еще раз, прошло больше 20 лет, первый жизненный цикл подходит к концу, рынок естественным образом просто разрушается, как имущество, как инженерное сооружение, тот смысл, который в него вкладывался, точно также выхолащивается постепенно. Опять, наш рынок на сегодня являет собой, в общем-то, никакое, если не жалкое, то грустное зрелище.

Д.Щ.: Ну это да. Он старенький, не очень красивый, внутри там... Я там был после того, как я уже побывал и в Михайловском, и на других московских рынках, я понимал, что разница такая, что абсолютно невозможно.

Т.С.: Да. Он очень примитивен, и торговля, которая там ведется, она ведется по принципу «кто успел, тому и тапки». То есть там абсолютно все какое-то монопольное, цены безумные, никаких деклараций о ценах на местные продукты не соблюдается. А рынок муниципальный. Был бы коммерческий, мы, может быть, об этом бы аспекте не рассуждали. Вот власти занимаются.

Мне известно, конечно, почему вообще в повестку городской жизни выносится вопрос о рынке властями. Может быть, они сами и не инициировали бы этого, но, еще раз говорю, рынок является коммерчески притягательным объектом, он может генерировать высокую прибыль, высокую выручку, и ясно, что разные игроки, которые заинтересованы его получить, тем или иным образом воздействуют на чиновников, разговаривают с ними, предлагают там варианты, и в итоге активизируют деятельность власти по каким-то шагам, по каким-то реформам рынка.

Тот оператор, который сейчас зашел на этот объект, я, например, не могу ничего сказать про его готовность к тому формату, который Андрей Филатов в личном разговоре, когда мы с ним разговаривали полгода назад, больше, и он про рынок сказал, что видел бы его, примерно, как «Депо» в Москве. Кто знает, в Москве есть такая огромная территория бывшего троллейбусного депо, ангары-ангары-ангары. Все это было восстановлено. Не знаю, как, не знаю формат: властью местной, или каким-то частно-государственным партнерством, или чисто коммерсантами, ну это очень современный, европейского формата подход: это рынок, фудкорт, это какие-то, чуть ли не выставочные, зоны, где проводят какие-то мероприятия, я там был один единственный раз в жизни, и при мне там один какой-то модный журнал делал какую-то фотосессию, какие-то там, соответственно, дамы в перьях...

Д.Щ.: Да, там у них «Квартет «И» выступал. Я там тоже бывал. Там такая система, что ты ходишь, условно, берешь что-то в каком-то общепите, тебе там накидывают какой-то еды, ты садишься, там есть зона со столиками, ты занимаешь свободные... В любой выходной день вечером найти столик свободный нереально.

Т.С.: Нет, там трудно это сделать и в не выходной день. Но вот мы говорим: вот этот формат. Прекрасный формат, как бы. Если сургутская мэрия сможет смодерировать подобный формат, это было бы великолепно. Поэтому нам остается только ждать. Если так произойдет, то сургутян ждет очень интересный городской проект. Это будет не чисто коммерческий проект, там будет не чисто рынок, это будет такой микс.

Я хочу сказать, что по этому пути идет весь мир, и этот путь неизбежен. Рынок должен быть не только местом, куда пришел, две банки какого-то домашнего йогурта купил, меда и кусок мяса на шашлыки на дачу. Это как раз возвращение в его первоначальные функции. Рынок — это центр жизни. Рынок — это место притяжения горожан, которые приходят за общением, за покупками, перекусить. Я видел таких рынков... Я не был на Михайловском, который ты так несколько раз восторженно упоминал, но я был на московских, всяких европейских рынках... Это просто прекрасно.

Ты уже даже не понимаешь, то ли ты в какой-то цветочной оранжереи, потому что это все продается... Тут справа от тебя продают сыры, там хлеб, там мясо, тут вино и так далее. И ты везде общаешься. И ты видишь коммуницируюших друг с другом людей., которые покупают, они уходят от туда с покупками. Это центр жизни. То же наш городской рынок демонстрирует подобный определенный формат, если мы говорим о ресторане, который на него смотрим, по-моему, People’s называется, уж я не делаю ему рекламу, просто говорю про формат. Так вот это достаточно интересный формат, я сказал бы не сургутский, не местечковый, это не какая-то забегаловка. Нет. Это очень красивые интерьеры, лофтовый стиль. Не знаю, как там все обстоит с кухней, потому что много лет не были...

Д.Щ.: Мне нравилось.

Т.С.: Но как то преобразование, которое хотелось бы встретить, нормально. Но самая большая опасность заключается в том, что сегодня-то власти так хотят, и такие декларации делают, а инвестиции в рынок делаются на многие годы и даже 10-летия вперед. И вот точно также 20-летний цикл впереди ждет нового оператора этого бизнеса. Что будет, когда нынешние инвестиции отобьются, здание инженерно точно также начнет приходить в какой-то упадок...? Не начнется ли новое давление на городскую власть? И даже не через 20 лет, а гораздо раньше с тем, чтобы рынок по какой-то остаточной цене выкупить за копейки, и потом все опять упадет в формат выжимания прибыли частным эксплуататорам имущества...

Д.Щ.: Эксплуатантам...

Т.С.: Эксплуатантам... Частным оператором. А муниципалитету опять останутся рожки да ножки. Вот это вот опасность. И мы, разговаривая о форме взаимодействия местной власти с инвестором в случае с кинотеатром «Аврора», говорили, что правильной была бы схема, при которой арендатор получал бы очень льготную цену эксплуатации, но встречно власть могла бы, имела бы безусловное право ограничивать его в тех или иных действиях и шагах так, чтобы это было жестко зафиксировано и не имело обратной силы для того, чтобы город смог именно городскую задачу выполнять.

Когда город говорит: за что мы будем получать какие-то доходы в бюджет? Это вторичная, а может быть, даже третичная задача городской власти. А первичная задача — развивать городскую среду, делать ее интересной, активной и вовлекать в эту среду как можно большее количество граждан для того, чтобы они не сидели по квартирам, по домам, не уходили в бытовое пьянство со всеми вытекающими. Вот история с городским рынком из этого же разряда. С одной стороны, абсолютно коммерческое помещение, там только деньги-деньги-деньги. С другой стороны, это такой же важнейший городской объект социальной инфраструктуры, если хотите, средовой инфраструктуры, который надо очень филигранно отдать в коммерческие руки с тем, чтобы предприниматель получил свою выгоду, а город выполнил свою задачу, о которой мы говорим.

Д.Щ.: Что ж, да, надеюсь, получится у нас организовать интервью с инвесторами и задать им все эти вопросы, которые мы обсудили в ходе этого разговора. Конечно же, мы к рынку нашему еще вернемся не раз. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки всяческие, читайте нас на siapress.ru, Телеграм-канал у нас, между прочим, тоже есть и живет. Так что, читайте нас везде, смотрите нас везде. До новых встреч! Через неделю снова поговорим о том, что было интересного. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Всем пока!