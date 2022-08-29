Как прошли Всероссийские соревнования по самолетному спорту в Сургуте

В субботу, 27 августа, в Сургуте завершился чемпионат по самолетному спорту. Соревнования закончились блестящей победой команды Югры. Пилоты Александр Мякишев, Иван Барсов и Сергей Гуров – стали первыми в командном зачете. На втором месте спортсмены из Санкт-Петербурга, на третьем – из Воронежской области.

«Всю неделю мы восхищались мастерством пилотов. Переживали за погодные условия, но всё получилось. Несмотря на напряженный полётный график, мы, тем не менее, успели показать гостям наш город. Ещё раз поздравляю всех пилотов! Спасибо вам за невероятные эмоции, яркие впечатления! Сургут на высоте!» – поздравил пилотов глава города Андрей Филатов.

Интрига держалось до последнего, кто же все-таки займет первое место в общем зачете. Однако, благодаря упорству и многочисленным тренировкам команда из ХМАО вырвалась вперед. «Это был самый трудный мой чемпионат. Соперники были тяжелые, в том числе и мой тренер, абсолютный чемпион по высшему пилотажу и трехкратный чемпион мира Михаил Мамистов. Все удалось у нашей команды. Будем продолжать тренироваться», – рассказал командир пилотажной группы «Барсы» и участник соревнований Иван Барсов.

У региона много и индивидуальных побед. Особенно выделились девушки пилоты, которые показали высокие результаты. В программе с третьим уровнем сложности победила Анастасия Бегункова, а в многоборье и произвольной программе первой стала Елена Диколенко.

«Чемпионаты – это всегда высокий уровень конкурентности. В регионе соревнования по самолетному спорту проходят впервые. Впечатления самые возвышенные и в прямом смысле, и в переносном смысле этого слова. Мы увидели высший пилотаж в исполнении лучших спортсменов нашей страны. Они показали все свое мастерство и во многом нас удивили», – отметил заместитель губернатора Югры Юрий Южаков.

Всероссийские соревнования по самолетному спорту в Югре прошли впервые. А идея провести соревнования по авиаспорту в Сургуте родилась еще в прошлом году, когда в город приехала пилотажная группа «Русские Витязи».

Чтобы увидеть мастерство пилотов и красоту самолетного спорта, югорчане приезжали из разных городов. В том числе, здесь были семьи с маленькими детьми, которые особенно оценили вдохновляющее событие.

«Чувство гордости за победу региональной команды. Точно получилось создать новый спортивный праздник и еще раз подтвердить, что Югра и Сургут – территория спорта. У нас есть много возможностей и точек роста для того, чтобы самолетный спорт развивался в городе. Влюбленных в него стало больше. Это видно по тому, сколько людей, семей пришли на него посмотреть», – поделилась впечатлениями замглавы Сургута Анна Томазова.

Чемпионат завершился показательными выступлениями парашютистов. Также свое мастерство показала пилотажная группа «Барсы».

Напоминаем, что соревнования по самолетному спорту прошли с 22 по 27 августа на местном аэродроме «Боровая». В чемпионате приняли участие более 30 пилотов из восьми регионов России.