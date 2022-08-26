5 рекомендаций, чтобы привести свой кошелек в порядок

Если вы задумываетесь над вопросом, как навести порядок в финансах, значит, вы уже начали размышлять о том, как качественно улучшить свою жизнь. Это первый шаг в сторону финансовой независимости и разумного управления деньгами. О том, как научиться контролировать свои финансы и сократить лишние расходы – рассказали эксперты Роскачества.

С ЧЕГО НАЧАТЬ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК В СВОЕМ КОШЕЛЬКЕ?

1) Ведение учета – основа порядка в финансах

Учет доходов и расходов относиться не только к компаниям и организациям, но и к простым семьям. Если не семейный, то свой личный бюджет вести просто необходимо. К тому же, составьте платежный календарь, куда вносится информация по обязательным ежемесячным платежам.

Подробная запись всех расходов уже через месяц поможет понять, куда именно уходят ваши деньги, на что вы тратите кровно заработанные. Важно учитывать не только расходы, но и доходы. Так, вы можете соотнести то, что получаете, с тем, сколько должны потратить или потратили.

Составление бюджета строится по принципу распределения финансов по нескольким категориям трат. Абсолютно абстрагироваться от расходов просто невозможно, поэтому сами расходы делятся на категории: обязательные платежи, продукты питания, транспорт, одежда и обувь, аптека и прочее. Естественно, что на обязательные платежи должна тратиться наибольшая сумма, причем вы можете ее заранее вычислить. Остальные направления, не являющиеся обязательными, могут контролироваться вами, то есть, вы можете определять максимально возможную сумму, которую можете потратить в этом месяце на продукты или развлечения.

2) Составляйте финансовые планы

Финансовое планирование пригодится в достижении ваших целей, даже крупных. Сложно копить и экономить, когда вы в этом не видите смысла. А вот правильно поставленные финансовые цели — отличный стимул к движению.

Планы составляются на месяц, полгода, год. Нужно лишь рассчитать стоимость реализации вашей цели, распределить полученную сумму на весь срок и начать копить.

3) Создавайте резервный фонд

Идите к тому, чтобы создать достаточный резервный фонд – опору для вас или для вашей семьи на случай непредвиденных обстоятельств.

Достаточный объем резерва для каждого свой. Скажем, резерв в объеме нескольких месячных зарплат – это минимум, к которому вы должны стремиться.

4) Научитесь справляться с долгами и не ввязывайтесь в них в будущем

Кредит – это не способ достичь желаемого. Финансово грамотный человек не будет оформлять потребительский кредит на покупку, а запланирует покупку и начнет копить на нее. Да, это займет больше времени, но и в результате вы останетесь без долгов и не переплатите за нужную вам вещь.

Ни один кредит нельзя назвать выгодным. Ни одна кредитная карта не выгодна для владельца. «Выгодные» условия – это лишь уловка банков, пользы для клиента она не несет.

Если ситуация настолько запущена, что вы буквально в долговой яме, вторым шагом на пути к финансовому порядку должно стать составление плана по избавлению от долгов.

5) Установите дни, в которые нельзя тратить деньги, чтобы немного сократить расходы

Когда в вашей жизни слишком много расходов – модные туфли, игровая приставка или латте из кофейни поблизости – вашей дебетовой карте наверняка необходим перерыв. Такие дни без трат отучат вас от импульсивных покупок, о которых вы можете пожалеть позже. Если вы видите что-то, что хотите купить, вам придется подождать до следующего дня – за это время вы «остынете» и решите, правда ли вам так нужна эта вещь.

Начните с малого и назначьте два дня без расходов в месяц. Если этот способ сработает, и вы захотите повысить количество «разгрузочных» дней, увеличьте их до одного дня в неделю.

ИНВЕСТИРУЙТЕ В СЕБЯ

Все деньги мира перестанут иметь значение, если вы будете себя плохо чувствовать, чтобы использовать их. Грамотные финансовые привычки помогут вам понять, когда действительно стоит инвестировать в то, что поможет вам вести полноценный и счастливый образ жизни. Когда вы чувствуете себя хорошо, то и принимаете более правильные решения по контролю ваших денежных потоков.