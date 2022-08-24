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«Надеяться исключительно на кредитование под низкие проценты — неправильно»

Поможет ли кредитования остаться малому и среднему бизнесам на плаву

«Надеяться исключительно на кредитование под низкие проценты — неправильно»
Фото: УрГЭУ

Малый и средний бизнес России переживает нелегкие времена. По статистике, в начале 2022 года в стране открылось 14,5 тыс. предприятий, а закрылось — более 25 тыс. На днях был подписан указ, согласно которому бизнесмены могут брать кредиты на развитие предприятия под 3% годовых. Действительно ли эта мера поддержки поможет предпринимателям – объясняет доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университета Елена Прокофьева.

За последние два года предприниматели прекращали свою деятельность, во-первых, из-за ограничений в период пандемии COVID-19, поскольку снижался спрос на товары и услуги, во-вторых, из-за осложнения международных отношений и санкций. Оформление кредитов — нормальная практика, бизнес так и живет. Однако в последние годы займы российские банки предоставляли под невероятно высокие процентные ставки, 13%, а то и 25% годовых — банки считают выдачу кредитов малому и среднему бизнесу как рискованное вложение, которое может не окупиться. А бизнесмены, в свою очередь, боятся, что им не удастся вовремя погасить кредиты под столь высокий процент. Для того, чтобы дать бизнесменам уверенность в завтрашнем дне, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о льготных кредитах на перестройку и развитие малого и среднего производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых. Полученные средства можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Кредиты, согласно указу, должны предоставляться предприятиям сферы переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Потому что переработка продукции сельского хозяйства связана с обеспечением продовольственной безопасности страны, что крайне важно. Также необходимо развивать внутренний туризм, потому что сейчас многие страны закрыли границы для россиян. В последнее время говорится и о важности перестройки логистических цепочек: они оказывают влияние на весь производственный процесс. Поэтому государственное участие в кредитной поддержке и этой сфере перевозок тоже актуально.

Надеяться исключительно на кредитование под низкие проценты — неправильно. Кредит — не является спасением от всех бед. Но малый и средний бизнес — основа рыночной экономики. Малые и средние предприятия в отличие от промышленных гигантов быстрее приспосабливаются к изменениям потребительского спроса, легче находят новую «нишу». В итоге, малый и средний бизнес — это рабочие места, это постоянный доход населения, это рост внутреннего валового продукта. По прогнозам, 40% владельцев небольших предприятий России воспользуются льготным кредитованием, а сегодня в стране, по данным Налоговой службы, почти 6 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 225, комментариев: 0
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