Что для россиян означает невозможность выехать за границу

Меньше десяти процентов россиян выезжали на заграничный отдых с начала пандемии, а в принципе зарубежом в отпуске побывали в жизни только 30 процентов жителей нашей страны. На это еще накладываются проблемы с доходами и визами. Что это значит для нашего общества – обсудили ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.:Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Тарас Самборский также на связи. В первом эпизоде мы обсудили лесные пожары, подход к их тушению, к отношению к ним и в принципе к этой всей системе наблюдения за лесами у российской власти. Так что, посмотрите, если любопытно. Сейчас поговорим про очередной опрос, который показался нам любопытным. Это ВЦИОМ выдал следующие данные о том, что в России только 30% людей в принципе, которые есть, в принципе выезжали за рубеж именно на отдых. Из них 8% делали это за последние 3 года, это, считай, в ковид. То есть в ковид удалось выбраться наружу только примерно 8% наших людей.

Притом где-то половина людей, которые у нас сейчас, в настоящий момент попали под этот опрос, вообще не покидали, либо в принципе не покидали территорию своего региона, либо делали это в последний раз очень-очень давно, примерно, лет 10 назад и более. Какие выводы относительно нашего общества мы можем сделать по этому поводу? Мы уже давно знаем, что у большей части россиян как раз может быть у 70-75%% вообще нет загранпаспорта, соответственно, они никогда им не пользовались, то есть выезд даже в такую безобидную заграницу, как, не знаю, Украина, Грузия, Казахстан, по которым спокойно можно выехать, по крайней мере, можно было выехать по загранпаспорту без всяких виз, даже туда они не выбирались. Какие выводы мы по этому поводу можем делать?

Т.С.: Первый вывод сразу напрашивается, он бросает мостик в наше прошлый разговор — это яркая характеристика или иллюстрация качества нашего среднего класса: люди элементарно бедны, поэтому они не могут ездить не то, что за границу, а дальше своего региона. Для большинства людей подобное путешествие — это уже событие уже такое, достаточно серьезное. Смотрим: 30% россиян, которые были на отдыхе за границей, на самом деле, цифра не маленькая, есть страны, где люди предпочитают оставаться в пределах своего государства и особо не путешествовать.

Д.Щ.: Насколько я знаю, США в том числе. Они как бы довольно сильно замкнуты на себе, катаются по штатам...

Т.С.: Да, Штаты, Европа, возможно, Канада. И этого им достаточно. Проблему морского отдыха они закрывают своими прекрасными теплыми побережьями, Штаты, Канада... Есть народы, которые не сильно путешествуют по миру. Но только 30% отпускников — это, я не могу сказать, что много, но это не катастрофически мало. Если к этому показателю добавить командировочных, корпоративных командировочных, не знаю, чиновников, студентов...

Д.Щ.: Это все они и есть, кто ездят.

Т.С.: Может быть.

Д.Щ.: Те, кто командируется за границу, они, скорее всего, и отдыхают за границей все-таки.

Т.С.: Хорошо. Может быть, это оформляется какими-то туристическими краткосрочными визами, все поездки, и отсюда идет какое-то искажение статистики. Хорошо. Почему мы вообще заговорили о проблеме выезда россиян за границу? В чем тут смысл? Ну не выезжают. Допустим, теоретически мы предположим, что в связи с санкциями и ухудшением экономики страны государство начнет наконец-то интенсивно развивать внутренний туризм, который сам бог велел делать в России, возможностей для внутреннего туризма очень много. Допустим, так произойдет. Хотя, мы видим, что те регионы, где государство декларировало какую-то серьезную инвестиционную политику в туристический сектор, возьмем, например, Краснодарский край, как минимум, все или основные параметры, связанные с отдыхом, дороже, чем в соседних странах типа Турции.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: И уже даже Греции. Вот. Это интересно. Почему местный туризм становится дороже для местного же населения, чем выезд в любое другое государство?

Д.Щ.: Объяснение здесь такое. Его давала еще Наталья Зубаревич где-то в марте, когда все это дело у нас активно началось. Она говорила, что сейчас, когда люди не смогут поехать за границу по разным причинам, то есть от каких-то визовых проблем, проблем с перелетами, до проблем со стоимостью билетов, при падении конкуренции те, кто остается более-менее монополистами, те, кто стали в большей степени монополистами, чем они были раньше, они просто поднимают цены и вы, ребята, будете это кушать без всякого выбора, будете платить, потому что вы хотите отдохнуть. Вот и все.

Т.С.: Конечно.

Д.Щ.: И они это могут себе позволить.

Т.С.: Мы вернемся к состоянию Советского Союза, когда отдых на Черноморских, Крымских или Прибалтийских курортах был достаточно престижным делом, путевки распределялись профсоюзами. Просто так путевку было в большинство курортов не достать. Сюда же относится Кавказ с его Минводами. Мы возвращаемся к такой квазираспределительной системе. Теперь только не государство это будет делать через профсоюзы, хотя, тоже, почему нет? А это будет делать монополистичный рынок, контролируемый так или иначе тем же государством, который своему потенциальному клиенту, а потенциальным клиентом является только россиянин в этой ситуации, будет диктовать свои условия. И будут люди покупать дорогие путевки в Сочи, отдавать туда, не знаю, несколько своих месячных доходов для того, чтобы вывезти, как минимум это для нас, как для северян, актуально, вывезти людей своих, детей.

Д.Щ.: Сургутнефтегаз, конечно, оплатит нефтяникам какие-то свои бонусы...

Т.С.: Но не все работают в Сургутнефтегазе. А поскольку мы с тобой регулярно обсуждаем достаточно сильный рост населения Югры и Сургута, и растет население не за счет Сургутнефтегаза, а за счет других, скажем так, трудовых и социальных категорий, то это вот население остается за бортом. И собственно, из чего состоит мировой туристический рынок?

Кто они, путешествующие люди? В первую очередь, это огромная прослойка, огромная часть, это пенсионеры, которые на свои пенсионные, не на свои накопления, это очень сложная там программа. Если зять тех же американцев или немцев, это все через пенсионные фонды, через разные инструменты, они путешествуют. Значит, большинство богатых стран мира таким образом своих пожилых людей обеспечивает на, скажем так, финишном этапе их жизни активной жизнью, прошу прощения за тавтологию.

А вторая, очень серьезная категория путешествующих по миру и выезжающих за пределы своего государства студенты, студенческие обмены, студенческие визы... И это очень много. Мы вот даже сейчас, в нынешней ситуации, когда Россия заявила, что пусть все российские студенты из-за рубежа возвращаются домой, и называет цифры в несколько десятков тысяч человек, мы можем себе представить, это те, кто возвращается, кто-то еще там остается. Вот, примерный, я думаю, речь там идет за сотню тысяч, может, даже паре сотен тысяч студентов точно российских за рубежом учились или учатся, имеют намерение это делать. Это только одна сторона, не самая активная, не самая вовлеченная в этот международный студенческий обмен. А если взять европейские страны, у государств с меньшим населением счет идет на те же десятки и сотни тысяч человек. И вот это целая индустрия. Люди ездят.

И, наконец, тот самый пресловутый средний класс, который 1 или 2 раза в год покупает отдых для своей семьи для того, чтобы уехать или на летние или какие-то рождественские каникулы. Это трата денег. Во всем мире точно также туристическая индустрия продолжает успешно работать, она не монопольна, она очень конкурентная, поэтому большинство представителей среднего класса, даже, допустим, сопоставимого по доходам со средним классом российским, хотя, такой средний класс по доходам трудно найти где-то в Европе, но тем не менее, может себе купить тур двухнедельный в ту же Турцию без серьезного ущерба семейному бюджету. А российский средний класс уже не может себе позволить подобного.

Поэтому те, кто могут, едут к бабушкам, дедушкам в тот же Краснодарский край, во всякие Брянски, всякая средняя полоса, часто это делают на личном автотранспорте. Таким образом, при экономике, не имеющей проблем, причем нынешних, санкционных, когда самолеты не летают, когда зарубежных туроператоров зарубежных уже нет в России, видимо, совсем. Не знаю, турки, может быть, еще работают. Когда доходы населения падают, перспектива увеличения этих доходов тоже весьма не просматриваемая, в этой ситуации рынок заграничных выездов сужается.

Люди, которые имеют средства, сегодня остаются без выбора. Вот то же самое, кстати, происходит, что те же Сочи будут нам монопольно диктовать цены на свои туристические услуги, так то же самое происходит и с заграницей: куда могут сегодня россияне выехать? Турция, Таиланд, видимо, Индийский океан и немножко Азии. Все. Вот рынок закрыт. Что будет происходить с ценами, если рынок сужается и возможности воспользоваться его предложением точно так же сужаются? Он будет дорожать. По всем фронтам у россиян сегодня, которые любят путешествовать, ведут активный образ жизни, ситуация грустная.

Большинство, конечно, скажет, что жили мы без этого, не как 8%, которые за 3 года куда там выехали, так и будем продолжать жить и без ваших заграничных коврижек проживем. Но это есть не очень хорошо. Ковид это показал.

Люди не могут жить без смены впечатлений. Это психологически очень важная вещь для любого человека. Тут надо просто понимать, мы говорим даже не о политике, не о любви или не любви к Западу пресловутому. Мы говорим о том, что наличие возможности сменить обстановку, получить новые впечатления очень здорово оздоровляет человеческую психику. Если заграничные поездки фактически сегодня закрыты для большинства россиян, чисто экономически, то им надо срочно предоставлять какую-то альтернативу, им надо давать возможность ездить по своей стране, летом надо развивать туристическую инфраструктуру в своей стране, она огромная, 9 тысяч км, это надо все как-то поднимать, и мы понимаем, что этого не произойдет завтра, послезавтра...

Д.Щ.: Быстро никак.

Т.С.: И даже в какую-то среднюю перспективу рассчитывать на это невозможно. Ситуацию могла бы спасти частная конкурентная экономика. Но когда экономика страны входит в мобилизационное состояние, как развивать? Туризм не разовьешь без господдержки. Это получается такой заколдованный круг. Я вообще думаю, что тут же внутренний туризм развить можно успешно только в том случае, если страна открыта, когда идут туда инвестиции, когда приходят профессиональные операторы мирового туристического бизнеса, которые учат местных, когда люди путешествуют и выбирают, ехать сегодня на Байкал, завтра — на Сейшелы, послезавтра на Камчатку. Так и происходит обогащение какого-то личного опыта для людей и нашего коллективного опыта, как страны, потому что мы не закукливаемся, а, наоборот, обмениваемся знаниями и опытом. Видимо, так.

Д.Щ.: Да. Что ж, ладно. Посмотрим, как это все будет развиваться. Пожелаем удачи тем, кто вышел на сложную тропу развития внутреннего туризма. Надеемся, что у них будет что-то получаться хорошо, и что аудитория у них будет большой и платежеспособной.