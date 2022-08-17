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«Наша планета при нынешнем уровне технологий способна без ущерба для себя обеспечить до 15 миллиардов человек»

Восемь миллиардов человек на Земле: чем это чревато?

«Наша планета при нынешнем уровне технологий способна без ущерба для себя обеспечить до 15 миллиардов человек»
Фото: УрГЭУ

По оценкам ООН, к середине ноября 2022 года население Земли достигнет 8 миллиардов человек. Основной прирост, отмечает Организация Объединенных Наций, приходится на развивающиеся страны, притом Индия уверенно движется к тому, чтобы обогнать Китай в борьбе за звание самой густонаселенной страны. Как скажется на мировой экономике и благополучии планеты увеличение численности населения – рассказал директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин:

Глобальных изменений существующий рост населения не принесет. Та же ООН приводила как-то подсчеты, что наша планета при нынешнем уровне технологий способна без ущерба для себя обеспечить необходимыми ресурсами до 15 миллиардов человек. Существует генная инженерия, селекция культурных растений, удобрения для восстановления плодородия почв – если грамотно подходить к вопросу, то и голодными не останемся, и планету сбережем.

Однако важно то, где именно будет происходить наибольший прирост, а это развивающиеся страны на территории Африки и в Индокитае. Локально это может создавать проблемы нехватки продовольствия, жилья, рабочих мест. Однако вопросы, актуальные для стран с наибольшим населением и, соответственно, высоким потреблением, выходят на мировую повестку, что является несомненным плюсом.

Проблемы создает не прирост населения, а существующее напряжение в международных отношениях. Из-за неспокойной ситуации и перемен в привычной логистике товаров, продовольствия, ресурсов растут цены на страхование грузоперевозок, соответственно, конечный потребитель тоже вынужден платить больше. Богатые страны в панике скупают впрок по высокой цене то, что бедные не могут себе позволить. Груз из России в ту же Африку вывезти, а к нам, например, из Китая привезти, сейчас крайне сложно, потому что крупнейшие перевозчики, услугами которых пользовались ранее, подконтрольны США, и они отказываются работать. А собственного подходящего транспорта нет.

Выход, я считаю, в том, чтобы налаживать взаимоотношения, вступать в союз с теми странами, вместе с которыми можно наиболее эффективно вести хозяйственную деятельность, развивать промышленность и технологии, завоевывать рынки, которые поодиночке нам недоступны.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 180, комментариев: 0
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