Как одна агрофирма кормит всю Тюменскую область

Многие, кто ни разу не сталкивался с Сибирью, считают, что здесь ничего не растет. Однако это далеко не так – под Тюменью в селе Упорово развернулся огромный агропромышленный комплекс, способный полностью обеспечивать картофелем, капустой, луком, свеклой, морковью и зерновыми культурами всю область. Корреспондент siapress.ru побывал на предприятии «КРиММ» и показал, как выращивают овощи на северной земле.

ООО «Агрофирма КРиММ» организовано на базе крестьянского хозяйства «Нива» в 1999 году. Именно они впервые начали внедрять на территории Тюменской области европейский подход по выращиванию картофеля с использованием лучшего зарубежного оборудования. При этом санкции не сильно повлияли на работу предприятия – удалось заключить контракты с турецкими партнерами на поставку сельхоз оборудования. Семена не закупаются – их создают в специальной лаборатории, созданной еще в 2000 году.

«КРиММ» владеет порядка 27 тысячами гектаров посевных полей. Продукция поставляется в тюменские детские сады, комбинат школьного питания и российские торговые сети. Большинство культур представлены на прилавках таких ритейлеров, как «Магнит» и «Пятерочка» – они, по словам представителей компании, очень жестко подходят к отбору продукта. Так, если в партии обнаруживается больше двух процентов повреждений или гнили, ее могут вернуть.

На сегодняшний день в компании работают больше 600 человек. Фирма также занимается взращиванием будущих кадров – ежегодно с мая по октябрь приглашают студентов на оплачиваемую практику. Такой подход позволяет сократить адаптационный период новеньких.