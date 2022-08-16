16+
Логотип Сиапресс
USD  61,3747   EUR  62,5056  

Новости

Больше новостей
Вы почувствовали удорожание сборов ребенка в школу?
Комментировать
0
Вы купаетесь в сургутских водоемах?
Комментировать
0
Ваш жизненный настрой в последнее время...
Комментировать
0
Вы боитесь летать на самолетах?
Комментировать
0
Больше опросов

Спасение утопающих – в быстрых руках // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как правильно спасти жизнь утопающему

Спасение утопающих – в быстрых руках // КОНСУЛЬТАЦИЯ
https://unsplash.com

Каждое лето мы видим сводки происшествий, связанные с утонувшими детьми и взрослыми. При этом не всем пострадавшим удается вовремя оказать первую помощь. Потому что утопление — тот случай, когда действовать нужно очень быстро и правильно. Только тогда есть реальные шансы спасти человеку жизнь. Так какой же правильный алгоритм действий?

«Для начала напомним о том, как спасать тонущего. Если вы не обладаете специальными навыками, то ни в коем случае не бросайтесь на помощь на глубину. Неподготовленный «спасатель» в 90% случаев становится второй жертвой — он тонет вместе с тем, кого пытается вытащить. Поэтому кричите, зовите на помощь, бегите за спасателями или используйте вспомогательные средства — круг, веревку, длинную палку и другие предметы», – рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог детской окружной больницы Станислав Казадаев.

Когда утопающего извлекли из воды — не ждите, не думайте, не надейтесь на других. Немедленно приступайте к оказанию первой помощи. Тогда шансы спасти человека будут достаточно высоки.

«Кладем пострадавшего на спину на ровную поверхность. Освобождаем грудь от одежды, если она есть. Оцениваем наличие признаков жизни, только сознание и дыхание. На определение пульса не тратим время! Если признаков жизни нет, сразу же начинаем сердечно-легочную реанимацию: в случае утопления она начинается с пяти вдохов. Затем поочередно непрямой массаж сердца и искусственное дыхание рот в рот в соотношении 30:2. Продолжаем реанимацию до приезда бригады или до появления дыхания, движения, рвоты, кашля», – добавил специалист.

Если у человека появились признаки жизни — укладываем в устойчивое боковое положение, согреваем, следим за дыханием до прибытия скорой. Госпитализация обязательна.

После того, как человек тонул, может развиться синдром «вторичного утопления». Он проявляется резким ухудшением состояния через несколько часов или суток с последующей гибелью после, казалось бы, успешной реанимации.

Обращаем особое внимание, что нельзя тратить драгоценное время на удаление воды из легких. Не нужно укладывать человека на живот, не стучим по спине, не поднимаем за ноги, не вызываем рвоту. По мнению специалистов, это бессмысленно и неоправданно. Вода, которая не всосалась, выйдет сама при проведении массажа сердца.

Главная задача — гнать кровь к мозгу, поддерживая его жизнедеятельность. При утоплении крайне важно выполнять реанимацию в полном объеме — и компрессии, и искусственное дыхание. Это увеличивает шансы на благоприятный исход.

Материал создан по информации департамента здравоохранения ХМАО-Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:22, просмотров: 97, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Долина нищих» – обычный городской район, благоустроенный за счет бюджета. Закрытие его от сургутян вызывает вопросы 722
  2. ​Граффити площадью 150 «квадратов» нарисовали в Сургуте 624
  3. Вартовчан просят помочь найти пропавшую пенсионерку // ОРИЕНТИРОВКА 604
  4. У нефтеюганцев на ночь пропадет вода 541
  5. Структура Минстроя России провела в ХМАО финал конкурса строителей 522
  6. Вартовчанин Максим Храмцов завоевал золото Спартакиады по тхэквондо 497
  7. Открытие кедропарка в Сургутском районе затягивается 487
  8. Дневник туриста. Чем удивляет Тобольск? 447
  9. ​Новое «Утро» молодежной политики Югры // Елена Шумакова ONLINE 17 августа в 14.00 432
  10. Wildberries стал «Ягодками»: известный маркетплейс сменил название сайта 428
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6131
  2. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2079
  3. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 1945
  4. Стрельба произошла в Сургуте из-за ДТП на парковке 1893
  5. ​Люди и книги 1877
  6. Сургутяне отметят масштабный День физкультурника в эти выходные 1710
  7. Суд вынес решение по упавшей на ребенка столешнице в ТРЦ Сургута 1668
  8. ​В 3 раза выросла заболеваемость ковидом в Сургуте за сутки 1652
  9. ​Котлета из червей 1590
  10. ​Фига в кармане 1404
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6131
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5172
  3. «Хабуровские» – значит Завьяловы 3560
  4. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 3528
  5. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 3496
  6. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 3114
  7. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 2870
  8. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 2789
  9. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 2780
  10. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 2648

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика