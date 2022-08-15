Места, где можно прикоснуться к истории Тобольска и России

Путешествуя на поезде, часто была в Тобольске проездом. Дальше перрона никуда не уходила – остановки, в лучшем случае, длились не больше часа, а во время прогулок легко упустить время и опоздать на свой рейс. На прошлой неделе наконец-то удалось побывать в этом сибирском городе.

Одна из точек, куда я бы точно посоветовала сходить – это аптекарский сад, первая культурная лесопосадка в Тобольске. Гости в первую очередь видят на территории статую «Памятник Первенцу» – очень символично. Ее создал заслуженный художник РФ и почетный работник культуры и искусства Тюменской области Николай Распопов.

Местные очень любят это место. Здесь есть все, чтобы отдыхать с семьей – игровые площадки, молодежный центр неподалеку, периодически проводятся бесплатные занятия йогой, чайные церемонии, встречи детского книжного клуба.

За аптекарской растительностью сада ухаживают волонтеры, свой вклад вносят и студенты медицинского колледжа. Сейчас сад благоустраивается – в ближайшем будущем здесь восстановят пруд, который ранее был засыпан.

Туристам не обязательно искать себе проводника, чтобы побольше узнать о саде. В телеграме существует бот «Мартин, проводи», который расскажет об этом месте доступным языком. Кстати, название электронного помощника – это имя литературного героя Мартина Идена.

Следующая точка – музей императора Николая II. Он расположен в резиденции, где провела последние месяцы жизни царская семья. Здесь в полной мере можно окунуться в историю. Гид проведет вас в самые потаенные уголки резиденции, раскрывая множество любопытных моментов. Например, что стало со спаниелем императора, что готовили особам «голубой крови», пока они находились в Сибири, какая была рассадка за обеденным столом, в каких комнатах жили дети Николая.

Без экскурсовода, к слову, путешествовать нежелательно. Внутри дома очень сложная система коридоров, очень легко заблудиться.

Сохранилось большое количество вещей, рядом с которыми страшно лишний раз вздохнуть – настолько они старые. Для гостей представлены иконостас, посуда, рояль, коллекция курительных трубок императора и многое другое. В целом, экскурсия будет интересна даже для тех, кто не сильно увлечен историей.