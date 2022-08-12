16+
Логотип Сиапресс
USD  60,6229   EUR  62,5156  

Новости

Больше новостей
Вы почувствовали удорожание сборов ребенка в школу?
Комментировать
0
Вы купаетесь в сургутских водоемах?
Комментировать
0
Ваш жизненный настрой в последнее время...
Комментировать
0
Вы боитесь летать на самолетах?
Комментировать
0
Больше опросов

​Подростковое трудоустройство: что надо знать // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Юрист портала по поиску работы поделилась тонкостями трудоустройства несовершеннолетних

​Подростковое трудоустройство: что надо знать // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: siapress.ru

«Сын перешел в 9 класс и хочет устроится на работу. Может ли он уже работать и какие нюансы в трудоустройстве несовершеннолетнего?» – задает вопрос сургутянин Владимир Коваленко.

Отвечает эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева:

По российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет. Однако для этого потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки. Исключение — работа в сфере киноиндустрии, театра, модельного бизнеса: сниматься в рекламе или сериалах могут даже дошкольники. Трудовой договор в этом случае подписывает за ребенка его законный представитель.

Намного меньше формальностей ждёт подростков, которым уже исполнилось 16, а также учащихся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями.

Если подросток устраивается на работу впервые, то организация должна оформить несовершеннолетнему свидетельство государственного пенсионного страхования. Трудовую книжку оформлять не обязательно тем, кто трудоустраивается впервые. У таких работников сведения о трудовой деятельности будут формироваться электронно.

Сколько длиться рабочий день подростка? Все зависит от возраста:

— с 14 до 15 лет — четыре часа в день;
— с 15 до 16 лет — пять часов;
— с 16 до 18 лет — семь часов.

Также юным работникам положена сокращенная рабочая неделя:

— до 16 лет — не более 24 часов в неделю;
— с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Есть еще несколько тонкостей, которые следует знать родителям при трудоустройстве несовершеннолетнего:

  • Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ).
  • Предлагаемая работа должна представлять собой легкий труд и не мешать учебе, а также не вредить здоровью и нравственному развитию. Запрещено использовать труд подростков в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами и материалами эротического содержания (ст. 63, 265 ТК РФ).
  • Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. В дальнейшем, до достижения 18-летнего возраста, медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работодателя (ст. 69, 266 ТК РФ).
  • Нельзя привлекать подростков к работе: сверхурочной, в выходные и праздничные дни, в ночное время (с 22:00 до 6:00 утра, вне зависимости от того, вся смена приходится на этот временной промежуток или только ее часть). Также запрещено направлять их в служебные командировки. Исключения составляют работники творческих специальностей, а именно: средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков — тех, кто участвует в создании и/или исполнении произведений (ст. 268 ТК РФ).
  • Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ст. 265 ТК РФ).
  • Подросток вправе распоряжаться своим заработком самостоятельно (ст. 26 ГК РФ).
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день. Предоставляется в удобное для него время, не переносится на следующий год и не заменяется денежной компенсацией (ст. 267 ТК РФ). Если подросток учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во время сессии.
  • Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) допустимо только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ).
  • Нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в результате совершения преступления или административного правонарушения (ст. 242 ТК РФ).

Очень вероятно, что подростку предложат работу без оформления по трудовому договору. Соглашаться на это – большой риск. Будьте внимательные, ведь при работе без договора недобросовестный работодатель может обмануть ребенка с оплатой.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:08, просмотров: 129, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Ливень смыл автомобиль с женщиной и детьми в Урае 740
  2. ​Подводить итоги форума «УТРО» приехали четыре губернатора и Владимир Якушев 587
  3. Сургут подготовят к отопительному сезону к 31 августа 552
  4. ​Югра примет федеральный конкурс среди лучших строителей России 546
  5. ​В России хотят ограничить время ремонтных работ 544
  6. ​Вдвое больше загранпаспортов выдали в России за полгода 506
  7. ​Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода 479
  8. Вартовчанин на «Ладе» спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей 372
  9. ​В столице Югры утонул мужчина // ФОТО 348
  10. Горе-мать из Нефтеюганска посадила своего сына на цепь за непослушание 312
  1. ​Разрушительные заблуждения 2244
  2. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 1892
  3. Собчак высказала свое мнение о пожарах в Югре 1790
  4. ​В Югре много представителей т.н. среднего класса, но по европейским меркам это по-прежнему бедные люди 1729
  5. ​Нетореными тропами 1648
  6. Аналитики ожидают всплеска спроса на жилье: условия для покупки — лучшие в этом году 1591
  7. ​Первый поток форума «УТРО» завершился в Югре 1452
  8. Смертельный заплыв // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1441
  9. На трассе под Сургутом легковушка сбила велосипедиста 1407
  10. В Югру прилетел самолет-амфибия, тушивший пожары в Греции 1361
  1. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 4822
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 3231
  3. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 3200
  4. «Хабуровские» – значит Завьяловы 3194
  5. Сургутский мост начнут ремонтировать 15 июля 2843
  6. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 2833
  7. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 2566
  8. В Сургуте собственники «вторички» продают квартиры с дисконтом до 10% 2520
  9. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 2488
  10. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 2480

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика