Эксперты Роскачества рассказали о плюсах и минусах аренды жилья

Ипотека или аренда? Однозначного ответа нет, но можно рассмотреть варианты, когда и что более выгодно. Аренда и ипотека имеют общую черту: долгое время приходится ежемесячно платить деньги. Только в одном случае собственнику, а во втором – банку. При этом в России принято считать, что ипотека предпочтительнее, так как квартира все-таки становится твоей, а ради этого стоит смириться с некоторыми трудностями и рисками.

В России основные арендаторы жилья — молодое поколение Y и Z. Очевидные преимущества аренды квартиры:

нет строгих долгосрочных обязательств перед кредитором;

можно быстро сменить жилплощадь соответственно материальному или семейному положению, собственным желаниям;

не ограничена свобода передвижения — можно уехать на жительство в другие города и страны и так далее.

Кроме того, аренду выбирают те, кто просто не может в данный момент позволить себе ипотеку в силу тех или иных условий — нет стабильной работы, средств на первоначальный взнос и прочие причины.

И аренда, и ипотека подразумевают ежемесячные платежи, часто сопоставимые по размеру. Однако разница между ними состоит не только в том, что ипотека – это когда платишь «за свое», но и в том, что выплаты банку однажды закончатся, тогда как аренду нужно платить всегда. Есть и другая сторона медали: на арендаторе нет огромного долга, и просрочки по оплате грозят часто просто испорченными отношениями с собственником квартиры, и даже к выселению не обязательно приведут, тогда как ипотека требует предельной аккуратности в платежах, чтобы не возникло проблем с банком.

Если подойти к вопросу математически, безусловно, цифры в большинстве случаев в пользу ипотеки. А самое главное, рано или поздно вы станете обладателем заветного объекта недвижимости.

Когда стоит выбрать аренду?

Помимо математики есть и другие факторы, когда аренда может оказаться выгоднее ипотеки в определенный период жизни или при следующих обстоятельствах:

если человек окажется в затруднительной финансовой ситуации, а банк не захочет пойти на реструктуризацию, есть риск потерять квартиру. А если в силу ситуации на рынке её цена окажется ниже задолженности перед банком, то придется либо продолжать платить, либо подавать на банкротство;

при отсутствии официальных доходов, само собой, ипотека может только сниться, так что придется арендовать и копить. Та же ситуация — при безвозвратно испорченной кредитной истории, скажем, при банкротстве, либо при недостаточном доходе или наличии действующих кредитов, кредитная нагрузка по которым не позволяет взять ещё и ипотеку.

В случае покупки как новостройки, так и готового жилья, люди могут пострадать от недобросовестности контрагента. С арендой дела обстоят ничуть не лучше, но суммы потерь несопоставимы. Миллионы в случае покупки жилья против тысяч потерянного депозита. Однако, на сегодняшний день, закон все же лучше защищает дольщиков и покупателей, чем арендаторов.

С квартирой может случиться масса неприятных вещей по независящим от живущих в ней людей причинам. Например, соседи зальют или, того хуже, случится пожар. Собственник страхует конструктив, гражданскую ответственность перед третьими лицами, а также имущество внутри. Арендатор же ничего. Поэтому если у него в затопленной или сгоревшей квартире осталось ценное личное имущество, он в случае страхового случая не получит ничего.

«Ипотека требует больших свободных средств в сравнении с платежами за съем жилья. Но главный недостаток съемных квартир — отсутствие цивилизованного рынка сдачи жилья. Если же вы все-таки остановили свой выбор в пользу аренды, то не следует пренебрегать определенными правилами, которые смогут застраховать вас от нежелательных последствий, и лучше предварительно проконсультироваться с юристом, как правильно оформить договорные отношения с наймодателем», – резюмирует начальник отдела защиты прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.

Материал создан по информации АНО «Российская система качества».