В Старом Сургуте прошло празднование дня коренных народов мира

Накануне в Сургуте на центральной площадке историко-культурного центра «Старый Сургут» прошло празднование международного дня коренных народов мира. Юные жители города и их родители приняли участие в национальных играх и танцах, мастер-классах и многом другом.

Чтобы праздник удался и всем сопутствовала удача, мероприятие, как и было запланировано, началось с священного хантыйского обряда очищения дымом.

«Дым из коры пихты ‒ для нас священный. Если зажечь ее и пройтись по дому, то считается, что всех злые духи и невзгоды пройдут. Так же и с гостями, хозяин дома поджигает кору и кладет перед порогом, если гость пройдет через дым, то он очищается», ‒ поделилась художник-конструктор Старого Сургута Яна Сопочина.

Далее зрителям рассказали хантыйскую сказку о брате и сестре, сюжет которой, на примерках сценок ведущих Старого Сургута, показал юным зрителям что представляет из себя настоящее гостеприимство и дружба.

Прямиком после сказки, молодым зрителям предложили поделиться на группы и принять участие в квест-игре «Секреты таёжной жизни», в которой юные участники могли попробовать: стрельбу из лука, метание колец на оленьи рога, перетягивание палки и другие. Цель игры ‒ собрать пазл, части которого можно получить пройдя все национальные игры квеста.

В завершении праздника, все участники и желающие станцевали в общем хороводе дружбы «Куренька», являющимся особым хантыйским танцем.