16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3696   EUR  61,3610  

Новости

Больше новостей
Вам нравятся новые заборчики, которые будут ставить в Сургуте?

Да 26.6%

Нет 43.1%

Не знаю 30.3%

Всего голосов: 109

Комментировать
0
Нужно ли менять заборы в Сургуте?

Да, надо поставить более прочные и надежные 34.1%

Нет, надо оставить нынешние и обслуживать их 50.6%

Не знаю 15.3%

Всего голосов: 85

Комментировать
0
Какой транспорт для путешествия вы выберете?

Самолет 58.2%

Поезд 16.3%

Автомобиль 20.4%

Не знаю 5.1%

Всего голосов: 98

Комментировать
0
Вы пойдете на сургутский платный пляж?

Да 14.9%

Нет 79.8%

Не знаю 5.3%

Всего голосов: 94

Комментировать
0
Больше опросов

Дискриминация на работе. Что делать?! // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Эксперт по трудовому праву рассказал, как быть, если вы подверглись дискриминации на работе

Дискриминация на работе. Что делать?! // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: rulaws.ru

«Как доказать, что на работе меня дискриминируют?» – спрашивает югорчанка Екатерина Александрова.

Отвечает эксперт по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева:

В России принцип равенства трудовых прав и свобод регламентирован ст. 37 Конституции РФ и трудовом законодательстве (ст. 2-4, ст. 64, ст. 132 Трудового кодекса). Недопустимость дискриминации закреплена во многих международных правовых актах (Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда от 19 июня 1998 г. и др.).

Таким образом, работодатель должен обеспечить одновременно и справедливое вознаграждение за труд, и индивидуальное, по деловым качествам работника, либо обусловленное сложностью работы, количеством и качеством труда. Тем не менее, разный размер зарплаты не всегда дискриминация, различия в правах работников могут быть обусловлены характером выполняемой работы и это не дискриминация.

Например, могут быть разные вилки по окладам сотрудников разных филиалов или дополнительных офисов, кроме того, не всегда работник может справедливо оценить вклад коллеги в общее дело, разная заработная плата может быть обусловлена опытом сотрудников и другими критериями.

Утверждения работника о дискриминации могут быть и последствием дискоммуникации в коллективе и конфликтом с работодателем. Поэтому работнику, который подозревает, что его права нарушаются, прежде всего следуют обсудить вопрос с работодателем, например, через руководителя или кадровую службу.

Часто открытый диалог помогает сотруднику понять причины установления разного уровня дохода и определить возможные точки роста и развития карьеры.

Однако, если это не помогло, то действующее законодательство позволяет работнику защитить свои права и с помощью поддержки органов государственной власти.

1. Таким органом выступает Государственная инспекция по труду, куда работник может обратиться с просьбой проверить действия работодателя. По итогам проверки, если будет выявлено нарушение, работодатель может быть привлечен к ответственности (ст. 5.27 КоАП РФ) и будет обязан устранить нарушения.

2. Кроме того, у работника есть право обратиться в суд и отстоять свои интересы. Но сделать это непросто, в том числе, по причине, указанной ранее. Суды лояльно относятся к вилке окладов в штатном расписании, премировании и встают на сторону работодателей, если те обосновывают разные оклады, премии объемом обязанностей, сложностью и интенсивностью труда, опытом и квалификацией работников, то есть деловыми качествами.

3. Факты нарушения трудовых прав тоже входят в юрисдикцию прокуратуры, ведь данный орган следит за соблюдением всех законов, в том числе и ТК РФ.

В любом случае, при отстаивании своих прав, сотруднику нужно будет предъявить хорошую доказательную базу.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:26, просмотров: 160, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте на сутки перекроют участок улицы Мелик-Карамова из-за погрузки гумпомощи 839
  2. Сургутян попросили помочь в сборе корма для бездомных собак 755
  3. ​Нетореными тропами 722
  4. Смеху ради // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 649
  5. Табличка почетного железнодорожника появилась на станции в Югре 635
  6. ​В Югре снова утонул подросток. Трагедия произошла под Нижневартовском 487
  7. ​В Сургуте раскрыли кражу электросамоката 456
  8. В Нягани спасли застрявшую в скамейке девочку 455
  9. ​Toyota и BMW столкнулись в Сургуте – пострадали пять человек 388
  10. ​Если Сургут и Тюмень пойдут в правительство со своим кампусом и НТЦ, то у федералов возникнет вопрос – это два схожих проекта рядом? 312
  1. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 2851
  2. Сургутяне стали сильнее интересоваться услугами проституток 2216
  3. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 2016
  4. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 1900
  5. Женщина и ее 12-летняя дочь утонули в Сургуте 1749
  6. ​Не дальше своего носа 1748
  7. 30-летний байкер погиб в Сургуте в ДТП с пенсионеркой на Hyundai 1690
  8. Заброшенная школа на Каролинского в Сургуте сгорела 1663
  9. ​В Югре угнали машину с хозяином внутри 1604
  10. Аферисты разводят сургутян на деньги по-новому 1474
  1. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 5032
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 4446
  3. Кондаковы 4236
  4. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 3703
  5. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 2933
  6. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 2851
  7. «Хабуровские» – значит Завьяловы 2835
  8. ​Грузовик смял «десятку» на югорской трассе – погиб молодой мужчина 2746
  9. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 2559
  10. Сургутский мост начнут ремонтировать 15 июля 2454

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика