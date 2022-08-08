Тюмень и Югра параллельно запускают два научных супер-проекта. Во что это выльется

В течение нескольких лет Югра прорабатывала вопрос с созданием научно-технического центра в Сургуте, и в 2022 году уже начинается строительство первого объекта этого комплекса – лаборатории геномных исследований. В то же время Тюмень объявила о проработке мега-проекта – международного студенческого кампуса. Как на расстоянии 800 километров будут уживаться две крупные многомиллиардные инициативы – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Тарас Самборский также на связи. В прошлом эпизоде мы обсудили средний класс, его у нас в Югре 28% семей – это немало, но и немного. И вот мы рассуждали о том, как это немало и немного, как это считать. корректен ли этот подсчет и как его коррелировать с другими странами. Так что, посмотрите, если любопытно. Сейчас поговорим про другую вещь.

Не так давно в Тюмени был анонсирован супер мегапроект – международный большой студенческий кампус. Анонсировал губернатор Александр Моор. Он же провел краудсорсинговую кампанию по сбору идей, что должно быть в этом кампусе, там куча разных идей, тысячи людей предложили какие-то свои идеи, что там должно быть. Нас же волнует одна штука: есть, получается, этот кампус студенческий, большой проект. Тюмень, действительно, большой студенческий город, который, во многом, собирает и из северов, из Кургана собирает людей. В принципе, в Тюмени несколько крупных вузов и они там, действительно, аккумулируют большое количество молодежи.

У нас при этом готовится проект НТЦ. Он изначально вообще назывался кампусом, если вдруг кто помнит. Это Научно-технический центр, который должен, во-первых, стать образовательной точкой, то есть также собирать студентов, также собирать лучшие умы преподавательские, исследовательские, студенческие, и заниматься внедрением всяких технологий, которые там будут разрабатываться в бизнес среду, в научную среду и так далее.

Как ты думаешь: два супер проекта: НТЦ под 90 млрд, это верхняя планка была установлена, может быть, она останется верхней, может быть, она будет ниже, и кампус тюменский, пока не известно, но, скорее всего, тоже будет что-то очень крутое. Как эти два проекта могут ужиться на соседних территориях, которые довольно близко друг к другу находятся и в какой-то степени продолжают, не смотря на декларации дружбы, все равно конкурируют за население. Это неизбежно Как это все будет происходить?

Т.С.: Это главное твое наблюдение. Происходит конкуренция территорий. И как бы Тюмень не дружила с Сургутом, а Сургут с Тюменью, Юг с Севером, Югра с Тюменской областью и все мы вместе в нашей большой матрешке, конкуренцию территорий никто не отменял, потому что закон выживания диктует, как говорится, свои правила. У Тюмени более обостренное понимание на рынке образовательных, исследовательских, научных услуг, чем у Сургута, ну, хотя бы в силу того, что Тюмень, как научный и учебный центр, на много десятков лет старше Сургута. В общем-то, сургутской высшей школе и 30 лет нет, а Тюмень, все-таки, это крупный и старый университетский город с университетской школой. Плюс Тюмень находится в окружении очень мощных конкурентов, таких же научных и учебных – это Екатеринбург, это Томск, безусловно, чуть дальше, если мы смотрим, это...

Д.Щ.: Новосибирск.

Т.С.: Да. И Тюмень, конечно же, ощущает это давление соседних регионов, эту конкуренцию, потому что студенты и, кстати, из северов тоже распределяются по этим крупным, качественным университетским, научным и исследовательским хабам.

Соответственно на протяжении очень многих, в том числе, последних лет инвестиции в науку, ну и это взаимосвязанные вещи, ну, когда мы говорим наука, образование и исследования, не буду дальше перечислять, инвестиции в Тюмень, даже со стороны сургутских компаний, таких, как Сургутнефтегаз, безусловно, кратно были выше, чем в Сургут. Если брать конкретно компанию Сургутнефтегаз, на которую делают очень высокую ставку, скажем так, заинтересанты сургутского НТЦ, без кавычек слово заинтересанты, инициаторы проекта, и частные и государственные представители региона, то у Сургутнефтегаза в этом плане ситуация-то понятна, он работает с Тюменью очень много лет, у него там Научно-исследовательский институт. У него там студенты, собственно, Нефтяной институт, филиалом которого, я не знаю, как он сейчас юридически выглядит: филиал или нет, но интеллектуально понятно, что это сургутский Нефтяной институт – это тюменские все интеллектуальные инвестиции.

И когда делается ставка при создании на сургутский НТЦ, сам по себе проект прекрасный, хороший, вытягивающий город и регион на какие-то позиции, но, кроме того, что на одном из публичных телевыступлений, которое не является формальным совещанием правительства с протоколом и поручениями, это просто было выступление, президент России что-то там такое сказал, типа попросите денег у Владимира Леонидовича, кроме этой фразы, в общем-то, публика до сих пор не очень понимает, каким фундаментальным образом НТЦ, как осязаемый объект, должен быть профинансирован.

Заявление правительства Югры о том, что будет выделено 90 млрд или любые другие деньги, это заявление правительства. Какие-то уже деньги выделяются, осваиваются там, генетическая лаборатория, какие-то совместные проекты на базе СурГУ и окружного Центра родовспоможения, но это процессы достаточно локальные, частные и инициированные, простите за тавтологию, большими инициаторами этих процессов. Даже та же Лариса Дмитриевна Белоцерковцева, это вот ее инициатива, я думаю, что она, как опытный человек, сумела найти способ привлечь деньги через проект НТЦ сургутский на развитие важных для Перинатального центра, соответственно для города, региона своих проектов, лабораторий и так далее.

Еще раз: где инвестиций в науку больше? Их в Тюмени больше. А где наука, там и кампус. Это такие вещи понятные. Если для Тюмени заявление о научном кластере, о создании кампуса в первоначальном смысле, ведь кампус – это студенческая жизнь, это профессорская жизнь, это обучение, это исследование, это наука, то если для Тюмени это логичное заявление властей, потому что Тюмень – это, еще раз, университетский город с большой университетской историей. И Тюмень понимает всю остроту конкурентной борьбы за студентов и за будущих ученых, инженеров, специалистов высокой квалификации. Она понимает эту конкурентную борьбу, потому что рядом, еще раз, Екатеринбург, Томск, Новосибирск.

Кстати говоря, и Сургут подрос за 30 лет со своими двумя крупными университетами: СурГУ и СурГПУ, это конкуренция. И создание кампуса в Тюмени – это логичное, вытекающее из всего предшествующего периода жизни Тюмени, как университетского города, решение. Значит, мы уже будем масштабно инвестировать в эти процессы, и позиционировать Тюмень, как Кембридж, Оксфорд, Сорбонна, пожалуйста, наша такая местная, российская. Учитывая то, что на некоторых других поприщах, в частности, туристических, как был Тобольск вытянут за 15 лет просто из небытия, из какой-то развалюхи в туристическую не Мекку, но в очень привлекательный туристический центр, как привлекались ряд крупных инвестиций в крупные производства. Я думаю, что тут настрой будет какой-то тоже очень амбициозный.

Ни в коем случае, никак не противопоставляю амбициозный настрой тюменских властей амбициозному настрою югорских властей. У Югры-то задача немножко другая. Я вот думаю, проблема сургутского НТЦ заключается в том, что до сих пор его цели и задачи четко, именно с точки зрения продвижения науки не сформулированы. Сургутский проект лично мне представляется, как очень современный, качественный, очень хороший, к которому лично я отношусь положительно, но девелоперский проект, который увязывает, пытается увязать очень много интересов в один узел. Это первое: развитие Сургута в архитектурном, средовом плане в пойме Оби и Бардаковки. Это вся огромная территория, где сначала возник Ледовый дворец спорта, позже возник «Сургут Сити Молл», крупнейший в регионе ТРЦ, который сейчас частично уходит под НТЦ, а частично уходит под жилую застройку, и еще частично он уходит под шиномонтажки. Да?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Так вот, первая задача НТЦ (я сейчас просто перечисляю, а не в приоритете называю задачи) – это развитие данной территории, развитие, повторюсь, судя по тем предложениям, которые публикует компания «Сургутгазстрой», которая инициирует проект с НТЦ, оно неплохое, они развивают эту территорию. Второе вытекает логично: неплохо развивая, я бы даже сказал, что отлично развивая Сургут в архитектурном смысле в этом ареале, пункт 2: компания Газстрой преследует свои очевидные коммерческие интересы. Пока остановимся на этом пункте, перескочим к пункту 3.

Но компания «Сургутгазстрой» сумела создать концепцию такого НТЦ, в котором на почве частно-государственного партнерства или каких-то других форм сотрудничества частного инвестора, частного промоутера или частного девелопера и государства в лице правительства Югры возникает еще параллельный проект, который для округа кажется более значимым, чем девелоперский проект, ну а для «Сургутгазстроя» окажется девелоперский проект более значим, чем проект НТЦ. Но эти две стороны как-то нашли баланс и сумели разработать проект, скажем так, пока его задекларировали, потому что до сих пор мы не видим конечного проекта того, что под видом сургутского НТЦ должно быть осуществлено, и представить это как развитие сургутской науки на базе СурГУ, на базе, возможно, СурГПУ, на базе инвестиций крупнейших компаний из топливно-энергетического сектора, которые там будут создавать свои научные лаборатории, научно-исследовательские институты, создание бизнес-парка, который обеспечит рабочими местами стартапы молодых предпринимателей, исследователей. Вот это такой комплекс.

Все это звучит очень красиво, прекрасно, но, мне кажется, в условиях кризисной экономики, в которую входит страна, это звучит очень универсально, это звучит, как будет круто всем. И отличие тюменской заявки на тюменский НТЦ, или как он там будет называться, в том, что Тюмень объявляет исключительно утилитарную задачу: это развитие науки и точка. Вот так это пока выглядит. И мне кажется, что сургутский НТЦ пошел бы, наверное, быстрее, его бы реализация осуществлялась более быстрыми темпами, если бы Югра, Сургут и девелопер, который это все генерирует, и тратит, кстати, на это все гигантские деньги.

«Сургутгазстрой», как я понимаю, на проектные и изыскательские работы тратят колоссальные средства, у них все проекты готовы, они могут в любую минуту представить это все для реализации. Вот если бы наша югорская сторона сформулировала бы задачу более четко, то, может быть, НТЦ бы реализовался не в виде отдельных проектов, которые под бюджетные ассигнования НТЦ выделяются на ту же генетическую лабораторию, может быть, еще на какие-то новые проекты, а, наверное, это уже был бы проект осуществимый.

Я думаю, что Тюмень не сможет построить исключительно там какой-то бюджетный проект без привлечения частных инвесторов. Совмещение кампуса, НТЦ с коммерческим интересом – это формула, которая, действительно, живая, она помогает вытягивать сегодня любые крупные проекты. Вопрос в механизмах, которые будут применены для осуществления этого проекта. Вопрос в приоритете, который озвучивается властью, и вопрос, все-таки, в том, кто ключевое звено в принятии решений. Вот, кто? И тогда, наверное, у Тюмени шансы возрастают. Конкуренция ли это конкретно с сургутским НТЦ? Мне представляется, что, вероятно, да. Мне так кажется. Потому что, если оба проекта будут писать заявки в правительство РФ на финансирование и их обосновывать, то естественным образом у правительства возникает вопрос: зачем на два таких крупных инвестиционных проекта, затратных на, в общем-то, одной территории?

Д.Щ.: Да, в нескольких сотнях километров друг от друга.

Т.С.: А если исходить из того, что жители Югры, как и многие северяне, воспринимают Тюмень, юг Тюменской области, как место своей передислокации пенсионной, как одно из мест, то это тоже очень важный вопрос. Но это будет борьба аргументов. Мне кажется, что здесь сургутскому проекту, конечно, есть повод немного напрячься, подумать, не приведет ли это к задержке, трансформации проекта или вовсе его отмене. Но, я думаю, что отмены не произойдет, потому что проект уже запущен, уже выделены деньги, он осуществляется, хотя бы в том виде, в каком осуществляется, он может быть, видимо, как-то трансформирован.

Хуже всего будет, если на каком-то этапе де-факто округ скажет повременить, потому что нет денег, вытягивайте, как сами можете. Это будет плохо, потому что, все-таки, действительно, это научный проект по поддержке и развитию науки. Вероятно, Сургуту, не смотря на его молодую университетскую школу, может быть, этот проект, действительно, помог бы тоже закрепиться в статусе еще одного университетского центра в регионе нашем, если брать такой большой регион, как Урал, Сибирь, от Екатеринбурга до Новосибирска, может быть, это было бы неплохо.

В конце концов, мир знает множество примеров, где гигантские университеты, являющиеся градообразующими, регионообразующими предприятиями, они находятся просто в соседних городах, они конкурируют друг с другом, и эта конкуренция рождает удивительные формы сотрудничества, там очень интересные примеры кооперации научной, культурной, социальной, даже политической. Это все очень интересные опыты. Я боюсь, что нам в нашем случае, об этих опытах говорить пока рано: освоить бы деньги, построить что-то, наполнить это жизнью и смотреть, чтобы это было не мертворожденное дитя. Это очень большой риск.

Я думаю, что власти любого региона: Югры и Тюмени, входя в подобные проекты, крепко думают, не получится ли здесь осечки, потому что деньги выделяются колоссальные, а вытягивать это все потом пиаром, объяснять, что все прекрасно, это не тот случай, потому что это создание университетских, научных школ, это колоссальные ресурсы не только материальные, там интеллектуальные ресурсы привлекаются, людей надо набирать, стимулировать молодежь оставаться на своей территории. Это очень сложные процессы. И очень интересно понаблюдать, как будут два проекта: Тюменский и Сургутский уживаться параллельно.

Д.Щ.: Что ж, это история на годы. Было бы хорошо ее застать, посмотреть. Будем смотреть, как это будет развиваться. А вы смотрите и подписывайтесь на Ютуб-канал, читайте наш Телеграм-канал, читайте нас непосредственно на сайте. И до новых встреч через неделю. Через неделю снова соеремся и снова поговорим о чем-нибудь интересном. До свидания!

Т.С.: До свидания всем, друзья! Пока!