Специалист Роскачества поясняет, почему растут тарифы ЖКХ

Ежегодная индексация тарифов на услуги ЖКУ стала привычным явлением для россиян. Пересмотр и повышение тарифов на ЖКУ происходит каждый год, а ставки меняются через каждые полгода. Эксперты отдела защиты прав потребителей Роскачества поясняют, почему это происходит.

Главные причины индексации тарифов — повышение налогов и рост цен на топливо. Для каждого региона коэффициент повышения тарифов свой. Он высчитывается исходя из множества причин.

Повышение стоимости газа, мазута и угля — главная причина роста тарифов в долгосрочной перспективе. Перечисленные виды топлива используются для выработки электроэнергии на тепловых электростанциях, отопления помещений, подачи горячей воды, приготовления пищи в домах с газовыми плитами.

Еще одна причина - инфляция, которая заранее закладывается в тариф. Кроме того, в тариф включается и содержание объединенных профсоюзов работников ЖКУ. Рост тарифов связан и с тем, что нужно оплачивать деятельность различных рабочих, к примеру, дворников, сантехников, электриков.

В коммунальных тарифах в России примерно с 2013 года применяется условный принцип «инфляция минус» – то есть, они могут вырасти меньше, чем на величину инфляции. Это соблюдается не всегда – в ряде регионов тарифы растут сильнее. ФАС при определении планки повышения тарифов руководствуется тем, насколько сфера ЖКХ региона нуждается в деньгах.

Сделать расчет тарифов более прозрачным для граждан решила ФАС России, предложившая устанавливать тарифы на коммунальные услуги на пять лет, а не на полгода, как сейчас. Соответствующий законопроект размещен на портале правовой информации. Сегодня тарифы ЖКУ устанавливают органы местного самоуправления на основании независимой экспертизы обоснованности затрат. В случае принятия законопроекта тарифы будут рассчитываться одним из четырех методов.

В первую очередь, документ вносит четыре новых метода расчета тарифов, из которых сравнительный анализ будет приоритетным.

Метод сравнительного анализа заключается в изучении объема потребления за определенный период расчета тарифа, исходя из подобного потребления.

Метод экономически обоснованных расходов заключается в изучении объема потребления и количества расходов, которое произвел потребитель за этот же объем.

Метод индексации позволяет проиндексировать предыдущий тариф на сегодняшний момент.

Метод доходности инвестиционного капитала — потребление определяется как сумма текущих расходов, обеспечивающих возврат инвестированного капитала, и средств, обеспечивающих получение дохода на инвестированный капитал.

При этом документом предусмотрено, что потребители смогут рассчитать и определить правильность тарифа. Если закон будет принят, у граждан появится возможность в течение пяти лет рассчитывать на точные платежи за ЖКХ и планировать свой бюджет.