Как прикоснуться к Богу в лютеранской церкви в Санкт-Петербурге

Лютеранская церковь Святой Анны в Санкт-Петербурге рассказывает о религии наглядным и доступным способом. Это не только привлекает внимание молодежи к Богу, но и позволяет узнать библейскую историю в новом формате. При этом в церковь могут прийти все, независимо от вероисповедания или его отсутствия.





Аннеркирхе ранее была совсем другой. Строительство современного здания церкви под руководством Юрия Фельтена началось еще в 1775 году. Она же и дала название улице, на которой находится – Кирочная (от немецкого «кирхе» – церковь). К 1939 году Аннеркирхе превратилась в кинотеатр «Спартак», а в 90-е ее не обошла волна дискотек. В церкви проходили рок-концерты таких музыкальных групп, как «Король и шут», «Гражданская оборона» и многих других. В 2002 здание снова перешло к верующим, тогда и случился пожар.

На сегодняшний день в церкви проходят концерты классической и современной музыки, лекции, экскурсии и богослужения. Так, сейчас там проходит выставка «Сотворение» – место, где можно узнать библейскую историю о сотворении мира на языке искусства.

Посетители за небольшую плату столкнутся с пятью масштабными экспозициями и работами современных художников.В начале прогулки нас встречает большой макет Земли, а дальше Луны и Солнца. Кстати, в здании расположены мягкие кресла-мешки, которые позволяют насладиться медитативной атмосферой выставки. Особенную атмосферу создает освещение объектов и сумрачная обстановка.

В церкви никто не потеряется. По ходу прогулки посетители могут ознакомиться с информационными табличками или пройти весь путь вместе с экскурсоводом.

Здесь же вы можете буквально прикоснуться к божественному.

А также посетить Эдемский сад, где придется решить для себя: есть или все-таки нет запретный плод. Детали композиции поражают – в нижней части растут цветы, а дальше расположены целые и, наконец, надкусанные яблоки.

Отмечу, что, хоть Аннеркирхе довольно нетрадиционное религиозное пространство, все же здесь есть свои правила. Естественно, что в церкви нужно вести себя прилично и соблюдать порядок. Ограничения касаются и фотографий – профессиональные фотосессии устраивать в таком месте нельзя.