Российские кинологи рассказали, как и зачем чипируют собак

Начало августа балует сургутян солнечной погодой, поэтому они стараются как можно больше свободного времени провести весте со своими питомцами вне стен дома. Однако стоит понимать, что собака может потеряться. В поисках поможет специальный чип, однако горожане не стремятся провести эту процедуру своим четвероногим – по информации ветслужбы, большинство особей в базе являются бездомными животными, прошедшими через отлов или находящимися в приюте. О том, почему важно чипировать собаку – читайте в нашем материале.

Безопасность собаки – одна из главных задач хозяина

Маркировка питомца позволит вам обезопасить его. Наличие чипа существенно помогает в поисках пропавшей собаки. Сам чип содержит номер, к которому в базе данных прикрепляется ваша контактная информация (а если щенка чипировали до продажи, то контактная информация заводчика). Если вашу собаку приведут в ветеринарную клинику, то в первую очередь будут проверять наличие чипа, в котором содержатся сведения о владельце.

Конечно, не нужно полагаться только на маркировку. В первую очередь хозяин должен позаботиться о безопасности прогулки. Чтобы собака не потерялась на прогулке, нужно обаятельно проверять надежность карабинов поводка: он должен крепко защелкиваться и не открываться при рывке. Поводок должен быть надежный и цельный, ошейник – туго затянутый. На ошейнике обязательно должен присутствовать адресник с контактными данными.

Как выполняется процедура чипирования

Это безболезненная процедура, которая проводится практически во всех ветеринарных клиниках. Чипировать можно здоровое животное, начиная с 6-7 недели жизни. Для того чтобы чипировать собаку, используют микросхему (чип), которую вводят под кожу. После чипирования информация о животном и хозяине вносится в базу данных. При необходимости собаку можно легко идентифицировать.

Процедура чипирования очень простая: собаку осматривает ветеринарный врач, затем берет шприц-аппликатор, в котором содержится капсула с чипом. Затем эта капсула вводится под кожу в районе холки. Питомец может даже не почувствовать производимых манипуляций. Наклейка со штрихкодом вклеивается в ветеринарный паспорт и родословную собаки. Вживленный чип активируют при помощи сканера, затем вводят в базу данных все основные сведения о собаке и хозяине.

Перед процедурой убедитесь, что капсула, в которой содержится чип, имеет гладкую поверхность, чтобы она не причиняла собаке дискомфорт в будущем. В ветеринарной клинике уточните, соответствует ли изделие международному стандарту, это может подтвердить сертификат.

Некоторые считают эту процедуру дорогостоящей и бесполезной. Но многие клиники устраивают специальные дни, когда можно прийти к ним и чипировать собаку со скидкой. Маркируя собаку таким образом, хозяин ответственно относится к вопросу безопасности питомца. Наличие у собаки чипа значительно облегчает поиски пропавшего питомца. Теряются даже самые послушные и спокойные собаки, поэтому такая процедура никогда не будет бесполезной и лишней для вашего питомца.

Материал создан по информации Российской кинологической федерации