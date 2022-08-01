Специалисты портала по поиску работы рассказали, возможно ли поделить ежегодный отпуск

«Хочу поделить отпуск в 28 дней. Как это можно сделать?» – задает вопрос горожанин Шохрух Магамедов.

Отвечают специалисты SuperJob:



На сколько частей можно разделить отпуск



Закон не устанавливает четких ограничений по поводу того, на сколько частей можно разделить отпуск. Единственное требование на этот счет, содержится в статье 125 Трудового кодекса РФ: хотя бы одна из частей отпуска не должна быть менее 14 календарных дней.



И это значит, что 1 раз в год все-таки придется идти в отпуск на 14 дней, а вот остальные 14 дней можно бить на любые части — никаких ограничений по закону на это нет. Осталось только договориться с работодателем.



Важно: отпуск на части можно разделить только по соглашению с работодателем.



Даже если вы относитесь к льготной категории работников (как, например, многодетные родители, почетные доноры и т. п.) и по закону можете использовать отпуск в удобное для вас время, разделить отпуск на части все равно можете только по соглашению с работодателем.



Есть 2 момента, когда работник может договориться с работодателем о делении своих законных 28 (или более) дней ежегодного оплачиваемого отпуска на части:



1. во время составления графика отпусков;

2. написав заявление с просьбой разделить уже утвержденный в графике отпуск на части. В этом заявлении нужно указать, на сколько частей вы просите разделить отпуск, когда начинается и заканчивается каждая из его частей и сколько составляет продолжительность каждой части.



За сколько нужно обратиться к работодателю с заявлением о разделении отпуска на части



Конкретных сроков подачи такого заявления нет, но они могут быть установлены во внутренних документах компании. В любом случае, чем раньше вы обратитесь с таким заявлением, тем больше шансов получить согласие работодателя.



Что еще учесть



Не пренебрегайте чтением локальных нормативных актов той организации, где вы работаете. Вполне возможно, работодатель установил в них порядок разделения отпуска на части и предусмотрел:



— сроки, в которые вам нужно обратиться с заявлением;

— порядок согласования с руководителями разделения отпуска на части;

— минимальное количество дней отпуска в каждой из частей и пр.



Если такой порядок установлен, ознакомьтесь с ним и используете его для решения своих «отпускных» вопросов.



Бывает ли на практике, что все части отпуска работника в году меньше 14 дней?



Да, если часть отпуска перенесена на следующий рабочий год работника. По статье 124 ТК РФ, в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. То есть часть отпуска продолжительностью 14 дней и более может быть перенесена на следующий рабочий год работника, но должна быть в любом случае использована работником в следующем рабочем году.



Обратите внимание: переноса отпуска или части отпуска на следующий год может быть произведен только по договоренности между работником и работодателем. А для некоторых работников такой перенос в принципе недопустим (для работников в возрасте до восемнадцати лет или занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда).