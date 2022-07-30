В Роскачестве рассказали, как можно снизить кредитную нагрузку

«Попала под сокращение на работе. Можно ли в этом случае как-то снизить кредитную нагрузку?» – спрашивает сургутянка Римма Щебенкина.

Отвечают специалисты Роскачества:

1) Заявление на реструктуризацию

Основным инструментом снижения кредитной нагрузки считается реструктуризация. В общем виде ее смысл заключается в применении банком определенных мер, направленных на изменение (пересмотр) условий действующего кредитного договора. Это не списание долга и не уменьшение его суммы, как ошибочно полагают некоторые заемщики. При применении реструктуризации, кредитная организация может уменьшить и сумму долга, но подобные решения принимаются банками крайне редко. В большинстве случаев пересматриваются начальные условия договора. Реструктуризация может быть направлена на снижение процентной ставки, изменение графика платежей со снижением суммы ежемесячного платежа, увеличение сроков кредита, предоставление кредитных каникул, отмену части начисленных штрафных санкций. Однако конкретного и исчерпывающего списка не существует. Банк может предложить клиенту любой проект, который поможет выйти из сложившегося положения. У каждой кредитной организации свои методы и инструменты.

Как провести реструктуризацию кредита?

Предусматривается два варианта: предложение со стороны банка и заявление от клиента. Реструктуризация не предусматривается и не регулируется законодательством. Это право, а не обязанность кредитных организаций, поэтому проводится она только по решению банка в отношении конкретного клиента.

Заемщик может самостоятельно возбудить данную процедуру, подав заявление своему кредитору. Подобное заявление может составляться в свободной форме или на специальном банковском бланке. В заявлении клиент должен войти в доверие к кредитной организации, отразив свое желание и возможности дальше исполнять условия договора. Со своей стороны банк не будет предпринимать никаких мер в отношении заведомо неплатежеспособного клиента. Если у клиента нет возможностей платить, то реструктуризация существенным образом ничего не поменяет, так как после ее проведения клиенту все равно придется возвращать долг.

2) Рефинансирование кредита

Под рефинансированием понимается перевод кредитного договора в другой банк. Смысл применения данных мер заключается в пользовании более выгодными условиями, которые предлагает клиенту сторонняя кредитная организация. Рефинансирование применяется в тех случаях, когда первичный кредитор отказывается проводить реструктуризацию, которая, по сути, является внутренним рефинансированием.

Заемщик обращается с заявлением в банк, который оказывает соответствующие услуги. Далее кредитная организация принимает заявку и оценивает риски сотрудничества с конкретным клиентом. При положительном решении новый кредитор заключает соглашение с заемщиком. По условиям соглашения новый банк погашает задолженность по первичному кредитному договору, а заемщик на пересмотренных условиях погашает задолженность перед своим новым кредитором.

Помните, рефинансирование не избавляет заемщика от исполнения обязательств. После его проведения заемщику нужно будет исполнять условия нового кредитного договора. При этом банки не занимаются рефинансированием безнадежных долгов — ни одна кредитная организация не заинтересована в сотрудничестве с заведомо неплатежеспособным клиентом.

3) Банкротство физического лица

С 2015 года становиться банкротами могут не только организации, но еще и физические лица. Суть процедуры заключается в списании денежных обязательств заемщика после некоторых процедур. Под ними подразумеваются реализация имущества и последующее погашение части долга. Банкротами граждане признаются только в судебном порядке.

Перед применением этого способа гражданину рекомендуется внимательно изучить нормы 127-ФЗ, десятую главу.

4) Кредитные каникулы

С 8 марта 2022 года вступили в силу поправки в закон № 106-ФЗ, возобновляющие механизм кредитных каникул. Кредитные каникулы — это льготный период кредитования, когда можно не осуществлять или сделать меньше ежемесячные платежи по займу. При этом не будет штрафных санкций и последствий для кредитной истории.

По возвращении с каникул заемщик сначала выплачивает долг по первоначальному графику, потом погашает пропущенные платежи.

Заявку на кредитные каникулы вы можете подать лично, придя в отделение банка. Многие крупные банки предоставляют возможность оформить кредитные каникулы, оставив заявку в личном кабинете клиента.

Если ни одна из мер не помогает вам решить проблему отсутствия средств на погашение кредита, то с большей долей вероятности наступает стадия судебного взыскания. Заемщик будет обязан исполнить свои обязательства уже в соответствии с решением суда.

Помните, правом обратиться в суд кредитная организация может воспользоваться уже после первого факта нарушения условий кредитного договора. Но чаще всего банки до последнего пытаются решить вопрос в досудебном порядке, общаясь с проблемным клиентом в претензионном порядке.

Большинство заемщиков опасается, что при обращении банка в суд для них наступят какие-либо неблагоприятные последствия, но намного приятнее взаимодействовать с государственной структурой (приставы), чем с коллекторскими агентствами или сотрудниками отдела взыскания банка.

После судебного решения на заемщика не сможет воздействовать никто, кроме сотрудников органов ФССП. Имеющееся имущество должника может быть арестовано и реализовано в целях погашения долга.

«Если у вас нет средств на оплату кредита, лучше всего довести дело до суда и погашать задолженность в соответствии со своими финансовыми возможностями. По суду платить кредит вы сможете любыми суммами, пока задолженность не будет списана банком в пассив или полностью погашена самим заемщиком. Долг возвращать все равно придется, поэтому, возможно, стоит сменить работу на более высокооплачиваемую, либо поговорить с руководством о повышении зарплаты. Главный совет – не прячьтесь от проблемы и не скрывайтесь от кредиторов, иначе это может сильно ухудшить ситуацию», - говорит Ольга Шанаева, заместитель руководителя Роскачества.