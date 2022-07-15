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Граждане, покиньте водоем! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС

На территориях сургутских водоемов проходят рейды

Граждане, покиньте водоем! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru

В Сургуте купаться нельзя, однако в жаркие дни горожан это совсем не останавливает. Администрации, сотрудникам ПДН и полиции приходится ежедневно патрулировать излюбленные гражданами водоемы и разъяснять, чем может быть опасен такой вид отдыха.

«Людям рассказывают о правилах поведения на воде, о том, что в акваториях Сургута купаться запрещено. Также раздаем памятки, где отражена эта информация. Злостным нарушителям, которые неадекватно реагируют, выписывается штраф», – сообщила начальник отдела по защите населения на территории города от ЧС Елена Гусева.

Существует две статьи, по которым могут составить административный протокол – «О запрете купания» (применяются санкции в виде предупреждения или штрафа от 100 до 500 рублей) и «О нарушении правил на водных объектах» (здесь штраф больше – от 300 до 3000 рублей). На сегодняшний день шесть нарушителей должны ответить рублем, некоторые дела еще находятся в производстве.

«Особое внимание при проведении рейдов обращается на наличие несовершеннолетних без присмотра родителей или сопровождения взрослых», – добавила Гусева.

Чаще всего горожане реагируют нормально на требование уйти из воды. Однако представители администрации уверяют, что встречают одних и тех же людей. Несмотря на запрещающие таблички, сургутяне все равно приезжают отдыхать, так как купаться больше негде. Некоторые пляжи оборудовали лежаками, столиками, скамейками и раздевалками. За отдыхающими следят спасатели.

«Предупреждаем людей, чтобы далеко не заплывали, так как это может плачевно закончиться. Чаще всего, по статистике, тонут те, кто хорошо умеет плавать, кто находится в алкогольном опьянении – они самоуверенные, думают, что у них хорошая подготовка», – рассказал водолаз-спасатель «Сургутского спасательного центра» Олег Бутусов.

Отметим, что в прошлом году два человека погибли во время заплыва по сургутским водоемам.


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Сегодня в 17:14, просмотров: 164, комментариев: 0
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