В Сургуте идет благоустройство общественных пространств: рассказываем про каждое

Летом в Сургуте не только латают трубы и готовятся к отопительному сезону, но и занимаются благоустройством общественных пространств. В частности – в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сразу пять объектов попали в эту программу, на них в рамках софинансирования были выделены окружные и федеральные деньги. Какие работы идут, к чему они должны привести, за какие деньги и в какие сроки – в материале siapress.ru.

Парк «За Саймой»

В этом году парку предстоят важные изменения. Начались работы по строительству полноценной и приличной набережной, всего на это выделено 108,5 млн рублей, из них 34 млн были освоены еще в прошлом году, остальные 74 млн – на завершение работ в этом году. Исполняет работы ООО «Горизонт».

«Проект называется «Городская набережная». Она будет выполнена в виде террасной доски с ограждениями, малыми архитектурными формами и светодиодной подсветкой», – рассказывает заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Алексей Усов. Сейчас степень готовности – 35 процентов, а внешний вид уже радует.

Еще один большой проект, связанный с парком «За Саймой» – начало реконструкции дорожно-тропиночной сети. Контракт на эти работы выиграла компания «ПолимедСоюзСтрой», бюджет составляет 17 млн рублей. Первой «под раздачу» попадет часть дорожек, примыкающих как раз к новой набережной и пляжной зоне. Это будет не банальный асфальт, а тротуарная плитка. В настоящий момент подрядчик закупает материалы, согласует земляные работы и расчищает нынешнюю дорожку, чтобы переделать ее. Сроки – до середины сентября. Работы валом – это лишь первая часть масштабной реконструкции дорожек в парке, впереди еще несколько этапов, которые будут выполнены в ближайшие годы.

Парк «Кедровый лог»

Второй по важности и посещаемости большой парк Сургута – «Кедровый лог» – тоже попал в благоустроительный марафон, который длится уже третий год. Недавно в нем установили новые скамейки, качели, малые архитектурные формы, деревянные арки с подсветкой, проложили новые дорожки и освещение, организовали «свадебный маршрут». Это не просто место для фотографирования, которых много где хватает, а точка, где можно организовать саму церемонию бракосочетания под открытым небом (риски осадков при этом придется брать на себя). Там проложены подъездные пути, по которым могут подкатить свадебные кортежи, а также прогулочная аллея, арка, освещение, амфитеатр. Деньги на это давали бюджеты всех уровней, а также сам «Сургутнефтегаз».

В этом году там поставят новую ротонду, разнообразные световые фигуры и малые архитектурные формы. Все это делается в рамках двух контрактов – один с уже знакомой нам по парку «За Саймой» «ПолимедСоюзСтрой» на 34,2 млн рублей, из которых на 2022 год приходится 17,2 миллиона – и эти работы, слову, должны завершиться вот-вот, 17 июля. Второй – с компанией «Строительные технологии», сумма контракта немногим больше 4 млн рублей, сроки окончания – 31 августа. Сейчас подрядчик закупает малые архитектурные формы, расчищает площадку, а также согласовывает предстоящие земляные работы.

Сквер у Дворца торжеств

Еще одна заметная точка на карте благоустройства в Сургуте опять же связана со свадьбами – это сквер у Дворца торжеств. Проект его улучшения вписывается в общую канву модернизации пространств в центре города. Рядом уже находятся несколько неплохих рекреационных зон (скверы Старожилов, Энергетиков и Центральный), новая детская площадка у СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа, а в перспективе – новый мини-скверик на месте бывшей компрессорно-насосной станции и снос уродующего «грэсовский пятачок» недостроя. В этом плане пространство за Дворцом торжеств – последний «дикий» кусок территории, который приводят в порядок.

Как рассказывает общественник Рустем Юсупов, который курировал этот проект благоустройства в ходе недавнего голосования по «Формированию комфортной городской среде», проект будет большой – благоустраивать планируется все пространство от Дворца торжеств в сторону Сургутской ОКБ вплоть до газпромовской набережной. Так появится как бы единое и связанное благоустроенное пространство.

А пока – парковка, дорожки, фотозона. Занимается этой территорией компания «Строительные технологии», общая стоимость контракта – 56,4 млн рублей. Из них 15,5 млн пойдет в дело в этом году, первый этап должен завершиться 15 августа. Второй этап стартует 15 июня 2023 года и продлится до конца года.

Парк в микрорайоне 20А

Еще одна парковая зона в Сургуте возникнет, как ни странно, совсем недалеко от парка «За Саймой» – в микрорайоне 20а. Вообще планов там громадье – скейт-парк, детские и спортивные площадки, большая прогулочная зона – и все с минимальной вырубкой деревьев (обещали резать только уже отмершие или больные березки, все остальное сохранить). Когда в администрации города взялись за проектирование этого пространства, решили хорошенько проконсультироваться с местными жителями, и получили массу полезных советов.

«На данном земельном участке проектом предусмотрено создание тропиночной сети для прогулок внутри территории, создание опор освещения, чтобы можно было осуществлять прогулки в любое время суток. Будет две спортивные многофункциональные площадки, две детские площадки, площадка для выгула собак и скейтпарк», – рассказывают представители управления капитального строительства Сургута.

Все это будет, но позже. Пока речь идет только о возведении спортивной площадки. Работать над этим будет компания «Фаворит Альфа Строй», сумма контракта – 4,3 млн рублей. Пока подрядчик закупает материалы и расчищает территорию, а также согласовывает формальности. Сдать новую площадку он должен к концу августа.

«Проект большой, поэтому выполнять будем постепенно и поэтапно – сейчас спортивная площадка, в следующем году – пространство для выгула собак, и так далее. Постепенно освоим весь парк», – отмечает Алексей Усов.

Парк в 8-м микрорайоне

Наконец, у городской власти дошли руки еще до одного пустыря, где давно напрашивалась общественная рекреационная зона – официально этот проект называется «Парк в микрорайоне №8 по улице Республики, 75», а если проще – парк на месте бывшего туберкулезного диспансера. Тут ситуация очень похожая на микрорайон 20а – территория так же довольно большая, «проглотить» ее за один раз не получается, поэтому наводить там порядок так же будут постепенно. В этом году – спортивная площадка.

«Это многофункциональная площадка с игровыми зонами для мини-футбола, баскетбола, волейбола, воркаута. Отмечу, что за благоустройство этой территории в прошлом году проголосовали сами сургутяне, – рассказал глава Сургута Андрей Филатов. – Готовность работ сегодня – 50 процентов. Уложено покрытие, установлены опоры ограждения. Впереди монтаж спортивных конструкций и элементов. По контракту подрядчик должен доделать всё до конца июля. Поэтому уже в августе рассчитываем презентовать горожанам новую территорию для спорта и отдыха».

Работами занимается компания «Экопром-86», сумма контракта – 6,5 млн рублей. Крайний срок завершения – 31 июля. А пока подрядчик занимается площадкой, в администрации идет проработка проекта остального парка, который будет достраиваться постепенно.

При поддержке Администрации Сургута