Как надо прорабатывать и проводить приватизацию в Сургуте

Одной из центральных тем минувшей недели была приватизация или даже ликвидация «Центральной аптеки» Сургута. Вроде вопрос выглядел решенным, однако в последний момент выяснилось, что с уходом этого учреждения в городе не останется рецептурно-производственного отдела, услугами которого пользуются тысячи сургутян. Чему нас может научить этот казус – в проекте «О чем говорят» обсудили обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru! Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. На линии издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский. Тарас, привет!

Т.С.: Здравствуйте всем, друзья! Привет, Дима!

Д.Щ.: Поговорим сегодня про интересные вещи. Одна из них, пожалуй, одна из самых заметных тем предыдущей недели – это история с приватизацией Центральной аптеки в Сургуте. Очень показательная история, потому что, на самом деле, 3 года назад, примерно, начался процесс того, что называется выселение Центральной аптеки из ее предыдущего места жительства: она на пр. Ленина десятилетиями существовала, потом ее помещение продали, ее вывели в другую точку в городе, но не стали ее уничтожать, потому что там работает рецептурный отдел. Рецептурный отдел составляет важную социальную функцию, он делает всякие препараты для людей, в том числе, важные, он делает смеси для недоношенных детей и поставляет их в Перинатальный центр и так далее.

И вот сейчас сказали, что все, пора ликвидировать эту аптеку, у нее убыток, она нам не нужна. Потом выяснилось, что рецептурный отдел все-таки все еще нужен и решили, что пока что с этим делом застопорится вопрос, пока ее не приватизируют, не ликвидируют. Какие выводы мы можем сделать из этой истории? И как вообще городу, исходя из этого всего, подходить к приватизации муниципального имущества? Как выясняется, все не так однозначно.

Т.С.: Первое. Почему муниципальная аптека оказалась убыточным предприятием, если аптеки, как таковые, вполне себе успешные коммерческие предприятия, их очень много, они растут, я не знаю, в каждом жилом квартале их несколько штук, и бизнес этот, видимо, как минимум, рентабельный. Но дело даже не в убыточности данного конкретного муниципального предприятия, а в том подходе, который мы наблюдаем у муниципальных властей наших на примере аптеки при приватизации имущества.

С одной стороны любая местная власть должна обеспечить пополнение своего бюджета, а продажа муниципальных активов – это один из самых доступных способов. Тем более, что от приватизированных, распроданных объектов имущества деньги идут непосредственно в казну муниципалитетов, в нашем случае Сургута, и никак потом не отбираются ни субъектом федерации, ни, тем более, федеральным бюджетом. И любой муниципалитет, и Сургут здесь не исключение, конечно, заинтересован находить новые деньги для городского бюджета. Здесь этот акцент надо обозначить.

Так что, не думаю, что у администрации Сургута прям страшный зуд все распродать, тут ничего не нужно, не хотим иметь дело с убытками. Нет. Сургутская власть ищет деньги для осуществления каких-то своих проектов, обеспечения сбалансированного и прибыльного профицитного бюджета, вероятно. Но это как бы одно такое полушарие головного мозга нашей власти.

А второе должно смотреть как бы при осуществлении этой здравой, необходимой политики, неизбежной политики, потому что все время регламентируется федеральным законодательством, есть план по приватизации. Как не выплеснуть вместе с водой младенца? Казус сургутской аптеки показывает, что любой подход к избавлению от подобного муниципального имущества должен обеспечивать баланс социальных интересов, интересов граждан.

Конкретно я не знаток аптекарского бизнеса, но просто, как человек, который достаточно часто услугами аптек пользуется, гораздо реже рецептурными отделами, но я вижу, что в любом муниципалитете существуют дежурные или главные аптеки. В мире это, кстати говоря, вообще нормальная практика. Не в каждой аптеке можно купить какие-то сложные рецептурные вещи. Распределяется нагрузка таким образом, чтобы в каждом районе, в каждой части того или иного населенного пункта, если он большой, по рецептам выдавались лекарства, и этот процесс каким-то образом контролируется соответствующими службами: муниципальными или государственными. Если муниципальную сургутскую аптеку приватизировать, продавать, то тоже надо понять, она приватизируется как предприятие с имущественным комплексом своим? В этом же, видимо, вся вкуснятина всего процесса?

Д.Щ.: Вероятно.

Т.С.: Да, думаю, в этом весь смысл. Вот есть МП, которое занимает какое-то помещение в одном из центральных мест Сургута и боюсь, как бы приватизация этого объекта не привела к тому, что там аптека в принципе исчезнет, а возникнет какой-то новый, средней нужности частный коммерческий объект. Так вот, есть множество аптек, есть крупные операторы аптечных сетей. В Сургуте, по-моему, они не очень представлены, если с Москвой сравнивать, не буду называть все эти бренды, понятно, что рынок уже конкурентный, там есть и лидеры отрасли. И функции выдачи лекарств по социальным рецептам, вся социальная нагрузка, они должны быть перераспределены, видимо, это какие-то конкурсные вещи, а может быть, это по другой методике делается, но вероятнее всего, по конкурсам также, покупкам.

И все. Избавляйтесь вы от своей аптеки. Ради бога. Если она такие страшные убытки городу приносит. Есть другой путь. Когда муниципалитет, посчитав свои деньги, понимает, что убытки, которые то или иное муниципальное предприятие ему дает, не страшные, подъемные...

Д.Щ.: 1, 7 млн – это, мягко говоря, не много для бюджета...

Т.С.: 10 млн?

Д.Щ.: 1,7 млн.

Т.С.: Конечно, этот убыток закрывается тремя минутами работы достаточно квалифицированного работника финансовой муниципальной службы, который очень быстро находит и забирает неразумные расходы из какой-нибудь другой статьи. Поэтому при таком смехотворном убытке для города с бюджетом 33 млрд рублей...

Д.Щ.: Около того, да.

Т.С.: … Тут просто говорить не о чем. Соответственно, может, лучше попытаться качественнее управлять муниципальным предприятием и сделать так, чтобы его менеджмент, хотя бы, работал в ноль. Хотя, странно. 1,7 – я думаю, это нарисованный убыток, это мое предположение, потому что, ей-богу, это не большая сумма. Тут надо просто смотреть. Что любой управленец сделает в такой ситуации? Смотрим на штатное расписание, смотрим на производственные расходы и так далее по цепочке. То есть 1,7 перекрывается легко. Вот и все, собственно.

То есть вот на этом казусе муниципальной сургутской аптеки можно ведь посмотреть и на другие объекты муниципальной собственности. Самая недавняя и масштабная дискуссия по поводу целесообразности продажи или приватизации крупнейших муниципальных предприятий, таких мастадонтов, как Городские тепловые сети, Горводоканал. Это же тоже дискуссия, которая носит подобный характер, основана на подобной же причине. Так уж важны эти деньги, которые получит муниципалитет? А заметим, что до сих пор никаких нигде никто ни программ использования полученных денег не представлял, что и вызывало, собственно, большие основные вопросы к этой идее.

Или все таки, муниципалитет с ними существовал несколько десятков лет и еще просуществует? В городе, который фактически находится в зоне вечной мерзлоты, в городе, в котором отопительный сезон длится 8-9 месяцев, может, он эти предприятия, достаточно технологичные, с отлаженным производственным циклом, с отлаженным менеджментом и системой управления сохранит в своей собственности? И данный вопрос с повестки дня будет снят до каких-то там уж совсем настоящих рыночных времен.

То же самое, я писал пару лет назад, и с Агентством воздушных сообщений. То есть приватизация ради приватизации? Понятно, там на тот момент выручка от продажи этого помещения составляла 240 млн рублей. Что такое 240 млн рублей для бюджета Сургута? И с какой целью эти деньги предполагается получить? Раздать бюджетникам для их зарплат? Так бюджет итак верстается таким образом, чтобы бюджетники оставались при своих доходах.

Мне представляется, что продажа каких-то крупных объектов, привлекательных объектов в собственности, в том числе недвижимости, как мы видим на примере аптеки, на примере Агентства воздушных сообщений, объектов, которые в конкурентной среде могут генерировать выручку и создавать какой-то внутренний валовый продукт, власти должны задуматься о том, а не использовать ли им подобные объекты для того, чтобы развивать социальную сферу, улучшать пространство вокруг.

Вот муниципальная аптека. Может быть, наоборот, это должен быть какой-то красивый муниципальный объект, я уже не говорю, какой-нибудь старинный, как во многих городах, где эти все шкафчики аптекарские с бутылочками стоят, но тем не менее, это может быть объект, который своей современностью, своей технологичностью, своим просто опрятным видом, а не тем, в каком прибывает наша муниципальная аптека, распространит эту красоту, эту ауру на соседние объекты. Все-таки, улица Ленина у нас в этой части своей производит печальное впечатление с этими всеми ужасными магазинами и какими-то ТЦ. И, кстати говоря, по соседству с муниципальной аптекой когда-то было тоже муниципальное помещение, мы же помним, что там там чего-то размещалось. И что там? Какие-то «Магниты», какие-то продуктовые не интересные вещи.

Д.Щ.: Лично для меня стал открытием тот факт, что у нас такой важный рецептурный отдел, которым пользуются тысячи людей, и он всего один на весь город. Я думал, что просто подобные вещи должны находиться в 3-4 точках города, чтобы людям было удобнее добираться и так далее.

Т.С.: Конечно.

Д.Щ.: Не знаю, почему так.

Т.С.: Поэтому казус аптеки должен использоваться для анализа этой ситуации. Может быть, действительно, поменять, с одной в менеджменте аптеки, а, с другой стороны, создать ту логистику, о которой ты говоришь, чтобы люди не в одну точку стекались за этими рецептами, а чтобы им это было делать удобнее к своему месту проживания, в других частях города. По-моему, очень интересная творческая задача для толковых чиновников, которым интересно заниматься своей работой, чисто такая менеджерская задача. Сядьте, подумайте и сделайте не простое линейное решение, а чуть-чуть усложните себе жизнь, но приведите к какому-то новому уровню сервиса населения так, чтобы людям это было понятно и удобно, а не только добиваться прямого пополнения бюджета новыми источниками доходов.

Д.Щ.: Ладно, что же, будем завершать этот разговор. В следующей части мы обсудим такой интересный, федеральный уже повод, который касается того, что прозвучало предложение давать льготную ипотеку не под студии и не под эти клетушки маленькие, которые у нас сейчас пользуются большой популярностью. Про это поговорим. Так что, подписывайтесь на наш канал на Ютубе, читайте нас на siapress.ru и поехали дальше.