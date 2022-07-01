Зачем Сургуту новый департамент культуры и молодежной политики

В Сургуте появится новый департамент культуры и молодежной политики. Почти как во времена Александра Сидорова, когда к этим двум сущностям был еще присоединен спорт. Что может дать городу эта структура? Зачем она нужна и какие задачи можно перед ней ставить? Это обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. В первом эпизоде мы обсудили то, что городская власть готовится начать проектирование собственного здания для театра «Петрушка», обсудили, какие сопутствующие проекты могут следовать. Сейчас поговорим про новый этап административной реформы Андрея Филатова. Он постоянно что-то переделывает, подкручивает в городской администрации. Самое громкое, например, это было год назад, когда был вновь соединен в единый механизм департамент имущественных и земельных отношений. Раньше он был разъединен при Дмитрии Попове и собран заново при Филатове. И сейчас мы наблюдаем новое объединение – это комитет по культуре и отдел по молодежной политике будут сливаться в департамент культуры и молодежной политики.

Напомню, что некогда одной из могучих и очень влиятельных структур городской администрации был департамент культуры, молодежной политики и спорта под руководством Ирины Галушко, потом Галина Грищенкова стала его руководителем при Дмитрии Попове. При Дмитрии Попове его же разделили, разорвали на несколько частей: отдельно культуру, отдельно молодежная политика, отдельно спорт. Сейчас частичное объединение происходит. Хотя депутаты тоже по старой памяти, видимо, спросили у администрации, почему спорт туда не сольем сразу же, ведь у нас так раньше уже было, вроде неплохо получалось. Но пока они не готовы спорт к нему присоединить. Сказали, что подумают на эту тему. Как тебе это решение? Как ты думаешь, насколько это правильно, своевременно и нужно, соответствует нуждам и потребностям администрации города?

Т.С.: Я бы уточнил: мощной структурой, которая в городе отвечала за культуру, искусство, молодежную политику и спорт, все-таки, были ведомства, которые курировал заместитель мэра Сургута и главы города Яков Черняк. Это было еще в первую структуру горадминистрации, после Советского союза создана, тогда эта структура по наследству перешла в администрацию Александра Сидорова в 90-м году. Много-много лет под кураторством Черняка культура, спорт, молодежная политика, впоследствии еще добавилась к нему социальная политика, когда зам по социальным вопросам Людмила Кошелева ушла в отставку, это добавилось. И у Черняка было такое суперведомство. Но всегда все, что касалось культуры, молодежи и спорта курировалось специальным сильным заместителем, каковым он был многие годы в администрации.

Ирина Галушко была сильным администратором. Но это уже был, скажем так, поздний этап администрации Сургута при Александре Сидорове. Федеральное законодательство уже к тому времени сильно изменилось, и у города было не много возможностей делать такие проекты, как, например, Черняк делал 400-летие Сургута или фестивали культурные с вахтанговцами, с приездом Третьяковки, с гастролями в Сургуте виртуозов Москвы под управлением Владимира Спивакова, Елены Образцовой, Дмитрия Хворостовского и так далее и тому подобное. То есть мы можем понимать масштаб той культурной политики, которая в те годы, 15-20 лет назад осуществлялась тогда уже почти 30 лет в Сургуте. Тогда, напомню, были созданы в Сургуте в том новом виде, в каком мы их видим, Сургутский краеведческий музей, тогда возникла Сургутская картинная галерея, галерея «Стерх», многие учебные музыкальные заведения, художественная школа, школа Знаменского. То есть это было 10-летие, 15-летие прорыва в этой сфере.

Молодежка гремела очень сильно, были молодежные фестивали, молодежные мероприятия. То, что, к твоему вопросу, сегодняшняя администрация пытается воссоздать структуру, которая занимается культурной и молодежной политикой в одном кулаке, не плохо, если за этой структурной реформой последует содержательная реформа. Если у горадминистрации, у главы города Андрея Филатова есть понимание того, зачем это делается, а не только лишь для нормальной, понятной, пока что кажущейся логичной оптимизации штата горадминистрации, то это не плохо.

Д.Щ.:Там оптимизация на одну штатную единицу, то есть, скорее, чисто организационно.

Т.С.:Это смысловая оптимизация, потому что департамент – это лучше, чем комитет, у него больше полномочий, департаментом легче руководить. Если еще появится зам сильный, который может курировать эти направления, они очень параллельны, очень близки друг другу, вместе часто идут, но есть вещи, которые в них разводятся по разные стороны. Почему, кстати говоря, идет дискуссия о том, чтобы спортивное направление тоже сюда присоединить, потому что спорт на 80 процентов – это молодежь, спорт идет рядом с культурными мероприятиями, заведениями, многие спортивные заведения осуществляют, в том числе, культурные задачи и наоборот. Это вот такой симбиоз.

Работа со школами – это что? Это и спорт, и культура, и воспитание. Спортивная площадка – это что? Это же не просто спортивная площадка где-то внутриквартальная, это же еще и работа с населением, которое здесь живет. Здесь у тебя опять включается молодежная политика. ТОСы, а это уже социальная политика. Если бы Сургут результатом этой структурной реформы видел подобную задачу, это бы было не плохо, это бы было очень даже хорошо, потому что это развивает местное самоуправление. При скудости местных финансовых ресурсов, как не парадоксально, при нашем огромном бюджете, но, собственно, деньги, которыми город оперирует, небольшие. Правда же?

Д.Щ.:Да.

Т.С.: Все остальное жестко регламентируется федеральным и региональным законодательством. А вот развитие местного самоуправления в том, что касается молодежи, школьников, дворов, местных, дворовых активистов, ТОСов, для развития дворовой культуры, а не только фестивалей, о которых я только что упоминал, это было бы прекрасно. Когда в каком-то микрорайоне несколько дворов собираются на какой-нибудь местный праздник, например, 20 лет нашему первому дому, который в таком-то году был построен, или конкурс на лучшее благоустройство подъезда. Это все – одна из частей той большой возможной политики, которую горадминистрация должна вести.

Плюс, безусловно, если это департамент культуры и молодежной политики, то мы от него будем ждать новых культурных заведений, новых культурных мероприятий неформальных и громких. То же «Соцветие», о котором ты недавно писал статью большую о том, как его необходимо трансформировать просто потому, что на дворе 21 век и у людей сегодня другое представление, в том числе, и о межнациональных отношениях.

В Сургуте можно делать уйму интереснейших культурных мероприятий не городского, а даже регионального значения, всяких фестивалей. Как американцы делают? Там в каждой деревне есть фестиваль лисьего хвоста, фестиваль оленьих рогов, фестиваль выхода медведя из зимней спячки, фестивали брусники, голубики, ежевики, кукурузы, джема из кукурузы. Они постоянно организуют какие-то вещи, которые город, территорию оживляют. Люди выходят на них с радостью. У нас пока сегодня очень формализованы эти процессы. Мы что имеем? Мы имеем 9 мая, День города. Помоги вспомнить…

Д.Щ.:Соцветие, Сабантуй, какие-то пару национальных штучек, типа День обласа, неплохие, в сущности.

Т.С.:Сабантуй – это национальные диаспоры, которые этот праздник пропагандируют, и они за него отвечают. В свете последних политических событий я даже не могу представить, какие праздники, объединяющие славян, могли бы быть. Праздники, которые до сих пор разделяли русские, белорусы, украинцы. Что можно сегодня в культурной политике проводить?

В общем да целом, объединение культуры и молодежной политики в одну структуру – это неплохо, скорее, правильно. Если смыслово это будет преследовать задачу усиления культурной политики в Сургуте, просто предания этой политике другого статуса, другого уровня, другого звучания, это будет, конечно, великолепно. Сургут с его потенциалом должен быть культурным центром Югры, как это было много-много лет подряд, как я только что об этом упоминал.

Д.Щ.:Да. Я бы, конечно, объединяя эти структуры, хотелось бы увидеть еще, возможно, какую-то кадровую работу, возможно, привлечение каких-то новых и смелых руководителей, которые не боятся экспериментов, не боятся делать принципиально новое, и которые готовы за такие вещи браться. Либо массовое и активное подключение той молодежи, которая еще способна креативить, способна выдавать смелые идеи, ставить смелые эксперименты, которые создадут… Механизм ивентов, механизм мероприятий великолепен тем, что он неисчерпаем, ты можешь создавать какое угодно количество крутых вещей, которые проходят в твоем городе, они будут привлекать народ, и если они будут хорошими, народ будет к тебе приезжать и с соседних городов и регионов, и, чем черт не шутит, когда-нибудь даже из других стран.

Т.С.: Нет, это факт. Это подтверждение того, о чем я говорил. Во многих городах в мире эти фестивали идут от народа, но грамотно продуцируются местными властями. А как они продуцируется? Не сидит чиновник какой-то и организовывает демонстрацию во славу лисицы. Нет. Этим занимаются активисты. А вот культура и молодежь – это вообще здорово улицу развивает, это развивает внешний вид города: та же раскраска заборов, та же раскраска фасадов, граффити, уличные фестивали бесконечные, те же фестивали или праздники каких-то театральных студий, рок-студий, каких-то театральных коллективов. Это все может жить бесконечно.

Если в городе появится человек, мыслящий нестандартно, креативно, современно, который хотел бы за это взяться, оживить эту важнейшую часть городской политики, это было бы просто великолепно. Мы бы нынешние власти вспоминали бы через годы, через 10-летия также, как я только что вспоминал о раннем этапе администрации Сургута под руководством Александра Сидорова и его заместителя по культуре Якова Семеновича Черняка

Д.Щ.:Что ж, ладно. Посмотрим. Мы увидим плоды обновленного департамента уже в ближайший год. А там уже будет видно, тем более, что если «Соцветие» станет качественно новым или «Сабантуй» как-то смодернизируют, День города взорвет всех своим репертуаром и приглашенными гостями. Это будет интересно. Ладно. Мы будем завершать. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, в Телеграмме тоже есть наш канал, там тоже можно все читать. И до новых встреч через неделю. Снова обсудим, что у нас интересного происходит. До свидания!

Т.С.:Спасибо всем! Всем пока, друзья!