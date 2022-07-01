Какие законы и правила вступили в силу 1 июля

В России есть примета: если наступает новый месяц – значит, вступят в силу целая пачка новых норм, правил, законов и, не дай бог, штрафов. Как ни удивительно, но с последним 1 июля все весьма неплохо – заметных и сколько-нибудь массовых мер по изъятию денег из карманов граждан не принято. Но есть нечто, о чем вам нужно знать – и все в обзоре siapress.ru.

Последнее не отбирать

Теперь россияне могут подавать заявку в банк на защиту своих денег в размере прожиточного минимума (в Югре это примерно 20 тысяч на работающего человека). Это значит, что даже если есть долг перед банком, и тот очень хочет списать последние деньги с карты, то сделать это не будет иметь права – прожиточный минимум на счету должен остаться в любом случае.

Вернуть пенсию

Бывает, что некоторые хитрецы незаконно переводят пенсионные накопления россиян из одного негосударственного фонда в другой – при этом теряется инвестиционный доход. Теперь можно будет вернуть эти деньги через суд – правовая база появилась.

Лечиться без полиса

При обращении за медпомощью можно будет не искать судорожно свой полис ОМС, который вы могли где-то забыть, а просто предъявить паспорт. Медицинское учреждение потом само разберется, как и с кого взять денег за оказанные услуги.

Больше «Госуслуг»

Инвалиды могут подать заявку на возмещение половины стоимости ОСАГО через сервис «Госуслуги». Там же члены погибших военнослужащих и силовиков могут обратиться за некоторыми мерами соцподдержки – выплаты, касающиеся расходов на жилье, капремонт, услуг ЖКХ и пособиях на детей.

Бизнес-счастливчики

Сегодня – тот благословенный день, когда впервые зарегистрированные малые и индивидуальные предприниматели смогут войти в экспериментальную Автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Для них будет меньше отчетности, не нужно будет платить страховые взносы. Правда, коснется это только Москвы, Московской и Калужской областей и Татарстана. Продлится эксперимент до 31 декабря 2027 года.

А ты настоящий гид?

Гиды и экскурсоводы попадают под колпак государства – теперь ими смогут работать только граждане России, пошедшие соответствующую аттестацию. Кто попробует ускользнуть и вероломно провести экскурсию без соответствующей бумажки – рискует получить административку.

Смотрите, завидуйте

Оформление российского паспорта должно проходить не более чем за пять дней с момента, когда заявитель принес заявку в МФЦ или МВД.

Вот куда приехал – там и регистрируйся

Регистрацию по месту жительства теперь можно пройти проще – в любом профильном органе внутри отдельного муниципалитета. А в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – вообще в любом органе в пределах всего города.

С точностью до и после запятой

С 3 июля, если вы будете брать потребительский кредит или займ, окончательный процент должен указываться с точностью до третьего знака после запятой.