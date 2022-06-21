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Протянули руку помощи // ФОТОРЕПОРТАЖ

Как в Сургуте прошел первый ЗооФестиваль

Протянули руку помощи // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: siapress.ru

В Сургуте в минувшие выходные прошел первый в Югре ЗооФестиваль. Основными его организаторами являются защитники животных, ветеринарная служба и администрация, однако не остались равнодушными и другие сообщества города. Более подробно – в нашем фоторепортаже.

Основная цель проекта – популяризация хорошего отношения к братьям нашим меньшим. Причем, не только тем, что живут на улице. Владельцы собак могли чипировать или поставить прививку питомцу, а также приобрести корм.

«В рамках первой окружной зоозащитной акции «Ласковый май – собаку забирай», которая проводится с первого мая до конца июня. Это мероприятие завершающее и самое важное. Мы рассчитываем, что хотя бы одна собака найдет своего владельца. Кроме того, здесь есть возможность вакцинировать своего питомца от бешенства и чипировать его», – поделилась исполняющая обязанности начальника сургутского отдела государственного ветнадзора Светлана Дмитриева.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Вячеслава Адушкина, всего 1-2 процента хозяйских животных прошли чипирование, хотя это позволяет узнать всю информацию о собаке и поможет быстрее ее найти, если она сбежала: «Люди не чипируют своих питомцев, в основном в базу попадают безнадзорные животные. Владельцы могут обратиться за помощью в ДГХ или ветслужбу».

Администрация сопровождала проект на протяжении всей реализации – предоставили палатки, территорию сквера. Развлекательную часть фестиваля подготовили представители Городского культурного центра, мотосообщества Сургута и силачи из «АйронМэн-ЮГРА». Люди также приносили корм, который далее распределили по приютам. Один из организаторов сообщил, что один из сургутян полностью оплатил аренду палаток и пожелал остаться неизвестным.

Председатель АНО «Дарим новую жизнь» Татьяна Оборина рассказала, что они привезли на фестиваль пять своих подопечных, которые наиболее подходят к жизни в квартире. Горожане приходили не только чтобы приласкать собаку, они также хотели бы найти себе питомца:

«Собрали социально-ориентированные некоммерческие организации и приют «Дорога домой», чтобы популяризовать хорошее отношение к животным, чтобы люди не боялись брать собак из приюта. Люди заинтересовывались, радует, что подходят к этому вопросу серьезно: все расспросили, ушли домой думать. Взяли наши контакты, чтобы потом связаться», – резюмировала Оборина.


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Сегодня в 18:55, просмотров: 165, комментариев: 0
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