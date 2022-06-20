Как правильно сделать «вертикаль» в архитектуре Югры

В Югре появится новый департамент – пространственных решений и архитектуры. Он возьмет на себя часть полномочий департамента строительства. Как это может качественно повлиять на подходы к архитектурной и средовой политики, и какие решения может принять этот новый департамент, чтобы улучшить ситуацию во всем регионе, обсудили ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. На этой неделе вторая тема, которую мы решили взять и обсудить — это административная реформа в правительстве Югры. В предыдущем выпуске мы, кстати, говорили про загрязнение Саймы, о том, что там происходит и что с этим делать. Для Сургута это сейчас, мне кажется, одна из любопытных и острых тем. Так что, смотрите. Сейчас про реформу в правительстве Югры.

Значит, суть следующая: Наталья Комарова анонсировала некоторые перестановки, основные из которых касаются трех департаментов. Значит, есть у нас департамент строительства. От него заберут часть полномочий, которые касаются архитектурных вопросов и отдадут в ново созданный департамент архитектуры и пространственных решений. Есть еще департамент ЖКХ и энергетики Югры, его присоединят к департаменту строительства.

То есть получается у нас таким образом, более технологичным и более ориентированным на коммуналку, а архитектура от него выделяется, пространственные решения и архитектура. Выделяются и будут как бы заниматься отдельно своими делами. Как ты видишь, в чем тренд, понимание и, может быть, сигнал, который запускает региональная власть в муниципалитеты, потому что есть некоторое сообщение в нашей вертикали? На что ориентируется и что хочет сделать Наталья Комарова, принимая такие административные перестановки?

Т.С.: Мы давно говорили о том, что региональная власть должна модерировать архитектурную средовую политику в своем регионе. По населению Югра — небольшой регион, 1 млн 600 тыс.

Д.Щ.: Сейчас уже 1 млн 700.

Т.С.: Пусть будет 1 млн 700, но в общем-то, это население как бы крупного города. 22 муниципалитета, из них таких крупных муниципалитетов, мегаполисов или агломераций, как Сургут, их три: Нижневартовский, агломерация Нижневартовская, Сургутская и можно сказать, что Ханты-Мансийск со своими столичными задачами. Города похожи по климату, по населению, по структуре занятости, по социальным запросам населения. И региону сам Бог велел определить какие-то общие принципы той самой средовой политики, которая становится уже даже сформулированным функционалом этого нового департамента, созываемого Натальей Комаровой. Я, кстати говоря, название «средовые решения»...

Д.Щ.: ... «Пространственные решения».

Т.С.: «Пространственные решения»... Ну, средовые, пространственные решения, оно мне нравится, оно дает надежду на то, что действительно регион озабочен этой частью архитектурной политики, муниципалитетов и своей собственной на региональном уровне. Тут напрашивается выделение основных нескольких принципов, которые округ должен модерировать, и не позволять муниципалитетам средовую пространственную архитектуру, то бишь политику, уродовать своими местечковыми решениями. То, о чем мы говорим очень часто, то, о чем мы только что говорили, обсуждая проблему Саймы в Сургуте, как чиновничество убивает ее какими-то своими коррупционными решениями, разрешая в пойме строить всякие ужасы.

Что бы вошло в эти принципы? Округ бы мог взять на себя природные рекреации, потому что города расположены на берегах рек, много у нас естественных лесов, задача строительства парков властью федеральной перед муниципалитетами ставится. В общем-то, природные рекреации город, регион берет на контроль, разрабатывает общие принципы. Возможно, они будут как бы почти одинаковые для каждого муниципалитета, я в этом ничего страшного не вижу. Это будет зато достаточно стандартизировано в подходах, в проектировании, в последующей эксплуатации.

Второе. Городские общественные пространства. Тут понятно: площади, ходят люди, пешеходы, удобства для пешеходов, безбарьерная среда, удобство общественного транспорта, домовые, придомовые территории, дворы, качели, спортивные штуки эти все.

Принцип третий — принцип жилой застройки. Тоже регион может повлиять на этот процесс и исключить городскую, часто тоже коррупционную составляющую в принятии решений о том, как, где, в каком виде должно строиться жилье. Я не имею в виду сейчас только там массовое, многоэтажное жилье, хотя это важная проблема, и здесь как раз региональная власть, мы об этом тоже много говорили, должна принимать свое решение: уход от массовой, многоэтажной застройки к индивидуальному жилищному строительству, раз, планируемые генпланом поселки, и строительство малоэтажное, каким застраивались северные города 60 лет, те пресловутые 5-тиэтажки массовых серий, только, естественно, соответствующие нынешнему времени морально и технически.

Четвертое — это социальные объекты. Региональная власть должна в рамках своей политики по пространственным решениям понимать, как с точки зрения пространства, с точки зрения архитектуры она хочет видеть и строить все свои социальные проекты. Здесь Казань и некоторые другие города, некоторые регионы страны могут послужить нам примером. В Казани нет ни одного нового соцобъекта, будь то плавательный бассейн, какой-то стадион, театр, цирк, который бы строился не по новому красивому индивидуальному проекту, не по архитектурному конкурсу. Архитектурный конкурс вообще должен стать нормой в архитектурной политике Югры и каждого ее муниципалитета. Любой новый соцобъект – это должен быть конкурс.

К вопросу о ж/д вокзале. Это тоже пункт, за который должна отвечать региональная власть. Региональная власть должна сказать: РЖД, нам не нравится, что вы хотите уничтожить практически памятник архитектурного наследия, он таковым не является, но это вопрос только оформления бумажек, вы хотите уничтожить красивое здание, оно нам необходимо, мы настаиваем на том, чтобы оно было сохранено: либо вы проводите конкурс с международными или лучшими российскими архитекторами, либо мы уходим с вами в какую-то дискуссию, но мы будем это отстаивать.

Вот если Наталья Комарова создает департамент для того, чтобы пространственные и архитектурные решения принимались квалифицировано, это в эту повестку пунктик идет. И пятое – это архитектурные прорывы, я бы назвал. Регион должен настроить свои архитектурную и средовую политику таким образом, чтобы каждый муниципалитет, каждый главный архитектор в муниципалитете знал, что перед ним стоит задача создать, построить на вверенной территории новые сооружения, здания, которые входят в историю, на которые будут приезжать, смотреть, которые будут в каких-то буклетах, в каких-то учебниках.

Трудно, конечно, северные города застраивать выдающимися, прорывными какими-то, «от кутюр» архитектурными проектами, но на каждый муниципалитет в течение ближайших десяти лет построить или сохранить (к вопросу с ж/д вокзалом) 5-6, до десяти знаковых объектов можно.

Строится там какая-то новая инновационная школа, давайте разыграем пару конкурсов на международном или отечественном конкурсе и построим ее по такому проекту, который будет восхищать всю публику, а не только тех, кто там учится. Строим вокзал, строим аэропорт, строим бассейн, строим станцию юннатов – давайте разыгрывать это на конкурсе. Строим набережную – давайте разыгрывать на конкурсе. Если такие принципы будут внедряться новым департаментом, то это будет просто чудесно, мы увидим какие-то изменения. Итого: эти 5 подходов, если бы их новый создаваемый департамент в округе реализовывал, природные рекреации, городские общественные пространства, принципы жилой застройки, соцобъекты качественные архитектурные и интеллектуальные, если можно так сказать, и архитектурные прорывы, то можно бы было даже порадоваться вперед, авансом за нашу архитектурную политику.

Д.Щ.: Единственное, я бы несколько поостерегся в вопросах стандартизации, потому что, например, недавно у нас опять же архитектор Юрий Кузнецов опубликовал, мы взяли два его материала, которые были посвящены конкретно ларькам и киоскам. Он говорил о том, что в принципе, вообще-то, было бы, наверное, не правильно во всем Сургуте ставить более или менее в одинаковом стиле ларьки. Сейчас там полный разнобой, сейчас там пестрота, которая сжигает глаза, визуальный мусор. Некая стандартизация некоторым нужна, но опять же, если во всем городе будут стоять одинаковые кубики, то это скучно и не интересно. Для каждого отдельного микрорайона под его под его архитектуру, под его особенности требуется собственный дизайн-код, и так, чтобы люди, переходя из одного района в другой видели, как это все дело меняется, как становится красиво. Если у нас кто-то возьмется что-то стандартизировать из округа на все 22 муниципалитета, мне кажется, это будет немножко страшновато. Этого бы хотелось избежать.

Т.С.: Нет. Спорно, потому что не надо доводить до абсурда любую здравую идею. Что такое стандартизация? Во-первых, стандартизация – это отказ, в первую очередь, от чего-то. От чего надо отказываться сегодня в реализации архитектурной и средовой политики? Возьмем Сургут. Первое. Что делают управляющие компании все повально, а городские власти этому потворствуют? Они уродуют внешний облик улиц сайдингом, когда делают, так называемую реконструкцию фасадов, утепляют фасады.

Вот этот металл, сайдинг, а часто еще и пластик используется, это просто архитектурный ужас, это то, что делать нельзя, это материал облицовочный для дешевых быстровозводимых промышленных объектов, которые, как правило, расположены в промышленных зонах, там, где это уместно. У нас же весь Сургут, дома первых массовых серий, хрущевки изуродованы этим сайдингом.

Это, как пример, я говорю. Надо от чего-то отказаться. Нельзя делать в качественной архитектуре то-то, то-то и то-то. В качественной архитектуре нельзя использовать сайдинг. В качественной архитектуре нельзя разрешать строить любой жилой объект, многоквартирный дом с возможностью разного остекления, когда каждый владелец делает остекление по своему вкусу. Этого делать нельзя. Либо стандарты, которые мы, опять-таки, о стандартах говорим, разработаны настолько четко, что застройщик не имеет права ставить на отвяжись дешевые стеклопакеты.

Что сегодня делают покупатели новых квартир в сургутских новостройках? Они первым делом меняют все окна, все балконы, у кого есть деньги, потому что с этими стеклопакетами, это самыми дешевыми стеклопакетами, жить нельзя, это не переживает даже одну зиму. Значит, вот эта стандартизация. Вот, что я имею в виду под стандартизацией.

Стандартизация – это невозможность строить жилое здание выше 8-ми жилых этажей. Вот просто нельзя и все. Нельзя. Делится любой муниципалитет на какие-то зоны, на какие-то округа, и это запрещено. Стандартизация – это когда невозможно построить по комплексному развитию территории, по пресловутому КРТ, какой-то тот же жилой микрорайон без наличия в нем школы, детского сада, парковочного пространства, рекреационного пространства и так далее. Это стандартизация. А уже как вы это будете делать, с помощью какого архитектурного решения, это вопрос творчества, это как раз то, что должна делать архитектура.

И чем больше муниципалитеты и регион будут заводить новых строек через архитектурные конкурсы, тем быстрее будет преображаться наша территория. Конкурс – это прекрасно. Вот я построил два здания общественных: наш первый офис был Атриум-центр и вот СИА-ПРЕСС центр. Оба строились по конкурсам. Это были такие непубличные конкурсы, потому мы частная закрытая компания, но это были внутренние конкурсы, это была конкуренция каких-то архитектурных бюро, и я выбирал из того, что соответствовало больше моим представлениям о красоте, удобстве, современной архитектуре. Вот, что я имею в виду под стандартизацией.

Если говорить о конкретных киосках, ну, возможно, но опять, что входит в стандарт? Количество киосков. Вот, например, первый стандарт: определяется, сколько вообще должно быть на придомовых территориях вдоль тротуаров. Вот этот стандарт внедрили и их должно становиться больше. Вот стандарт и стандарт. Как они должны выглядеть? Опять никакого сайдинга, никаких железяк, никакой этой порнухи из белого пластика. Кузнецов, кстати, писал, что вообще сейчас остекление надо делать в цвете графит, темно-серый, потому что он эстетически очень работает на городское пространство. Да, это факт.

То есть, если делать какой-то такой продукт, объект утилитарный, киоск, павильон, какое-то муниципальное помещение, которое обслуживает людей, то архитектура с темно-серым профилем в окнах, в дверях работает лучше, чем с белым или с каким-нибудь ядовито-синим. Это вот так вот работает. И таких вот пунктов очень много. Это должны специалисты решать, как строить берегоукрепление у той же Саймы. Это понятно, что не мы с тобой будем определять, мы можем только как-то эстетски об этом говорить. А технологически, профессионально это должны выдавать профессионалы, специалисты, но по каким-то стандартам. Вот просто.

Если в стандарты входит полный запрет строительства любого чего бы там ни было в поймах, вот это стандарт. А дальше этот стандарт должен выполняться. Вот в пойме Бардаковки можно построить еще 5 рекреационных зон с пляжами, с террасными какими-то настилами, где люди отдыхают, загорают, с чисткой берега, самого водоема, с каким-то общепитом, с номерами гостиничными. А вот построить 100-этажный небоскреб там нельзя. Вот, что такое стандарт. А дальше уже вопрос к нашим профи архитектурным, если еще такие остались в Югре.

Д.Щ.: Ладно, хорошо. Будем завершать этот эпизод «О чем говорят». Подписывайтесь на наш Ютуб-канал, на Телеграмм-канал, читайте на СИА-ПРЕССЕ непосредственно. И до новых встреч через неделю.

Т.С.: До свидания! Всем пока, друзья!