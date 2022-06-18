16+
Логотип Сиапресс
USD  56,7101   EUR  59,3299  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Жизнь полесской ведьмы много лет спустя

Рецензия СИА-ПРЕСС на музыкальный моноспектакль «Летучего театра»

Жизнь полесской ведьмы много лет спустя

Накануне посетила музыкальный моноспектакль «Олеся» по повести Куприна. Честно говоря, осталась под впечатлением. Перед зрителем предстает настоящая сельская изба со всем ее атрибутами: деревянный обеденный стол, женские платки, скамья, печь, развешанные пучки целебных трав под потолком. И в этот интерьер гармонично выписывается актриса, одетая в народную одежду – это сама Олеся, полесская ведьма.

В истории, с одной стороны, нет ничего нового. Девушка находит дневник, когда некогда оставил ее возлюбленный. Из оставленных записей мы следим за развитием их любовной линии – знакомство, терзания Ивана между чувствами и здравым смыслом (они ведь разные: она обычная деревенская жительница, а он молодой барин), попытка Олеси приобщиться к жизни обычных людей, но все тщетно. Влюбленным не суждено быть вместе.

С другой стороны, события происходят много лет спустя. Главная героиня сначала боится воспоминаний, старается занять себя делом, но ничего не выходит. Она постоянно возвращается к запискам, перебирает в душе те встречи с Иваном. Вот она испуганно отбрасывает дневник, а теперь лелеет его как ребенка.

Каждый этап своей жизни Олеся сопровождает песней в собственном исполнении. Обычные, народные, однако такие душевные. Сама не заметила, как у меня появилось желание подпевать. Одни композиции полны боли и скорби, другие, наоборот, преисполнены надеждой.

Отдельно стоит обратить внимание на актера, который остался за кадром. Он озвучивал то, что было в дневнике Ивана, но ни разу не появился на сцене. Хорошо поставленная речь идеально передает эмоции молодого барина – хочется слушать и слушать.

В общем, если вас не пугают такие интерпретации классических произведений – милости просим.


нравится (5) не нравится (0)
Сегодня в 18:09, просмотров: 158, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. СМИ: замглавы Сургута Григорий Невоструев ушел с поста 424
  2. Вартовчанин прописал 145 мигрантов не в своем жилье 395
  3. Для больного раком нижневартовского ребенка вновь открыли сбор денег из-за рецидива болезни 374
  4. У каждого второго автомобиля на вторичном рынке ХМАО скручен пробег 356
  5. Вартовчане останутся без горячей воды на три дня 340
  6. Создателя КПК «Югра» осудят в Сургуте за обман пайщиков 340
  7. Югорчанка добилась алиментов от экс-супруга только после вмешательства Генпрокурора 332
  8. Югра оказалась наравне с Санкт-Петербургом по уровню инвестиционного климата 309
  9. Сургутские детские площадки проверили на безопасность 227
  10. За сутки в Югре выявили 20 новых случаев заражения ковидом 185
  1. Крестный ход собрал тысячи верующих в Сургуте 1805
  2. В Сургутском районе едва не утонули двое братьев 1613
  3. «Барсы» поднимутся в небо над Сургутом 1609
  4. ​Эко-парк «За сточной канавой», или Как мы убиваем центральную реку Сургута 1521
  5. Невкусно и грустно 1505
  6. «Барсы» и «Витязи» вместо салюта // ФОТОРЕПОРТАЖ 1502
  7. Безопасно ли пользоваться бесплатными VPN-сервисами? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1450
  8. Для каждого из нас Россия – это наш дом 1432
  9. ​Ничего не получается 1371
  10. Колесим по Уралу // Обзор СИА-ПРЕСС 1371
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7972
  2. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 6975
  3. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 6470
  4. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4723
  5. Лужайки кончились 4513
  6. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 4282
  7. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4179
  8. ​Стирание истории 3883
  9. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 3519
  10. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 3403

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика