Рецензия СИА-ПРЕСС на музыкальный моноспектакль «Летучего театра»

Накануне посетила музыкальный моноспектакль «Олеся» по повести Куприна. Честно говоря, осталась под впечатлением. Перед зрителем предстает настоящая сельская изба со всем ее атрибутами: деревянный обеденный стол, женские платки, скамья, печь, развешанные пучки целебных трав под потолком. И в этот интерьер гармонично выписывается актриса, одетая в народную одежду – это сама Олеся, полесская ведьма.

В истории, с одной стороны, нет ничего нового. Девушка находит дневник, когда некогда оставил ее возлюбленный. Из оставленных записей мы следим за развитием их любовной линии – знакомство, терзания Ивана между чувствами и здравым смыслом (они ведь разные: она обычная деревенская жительница, а он молодой барин), попытка Олеси приобщиться к жизни обычных людей, но все тщетно. Влюбленным не суждено быть вместе.

С другой стороны, события происходят много лет спустя. Главная героиня сначала боится воспоминаний, старается занять себя делом, но ничего не выходит. Она постоянно возвращается к запискам, перебирает в душе те встречи с Иваном. Вот она испуганно отбрасывает дневник, а теперь лелеет его как ребенка.

Каждый этап своей жизни Олеся сопровождает песней в собственном исполнении. Обычные, народные, однако такие душевные. Сама не заметила, как у меня появилось желание подпевать. Одни композиции полны боли и скорби, другие, наоборот, преисполнены надеждой.

Отдельно стоит обратить внимание на актера, который остался за кадром. Он озвучивал то, что было в дневнике Ивана, но ни разу не появился на сцене. Хорошо поставленная речь идеально передает эмоции молодого барина – хочется слушать и слушать.

В общем, если вас не пугают такие интерпретации классических произведений – милости просим.