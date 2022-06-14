Пустырь в 34 микрорайоне стабильно находится в раздрае

Кажется, что территорию в 34 микрорайоне в Сургуте кто-то проклял. Хотели возвести здесь торговый центр, который мог стать конкурентом «Вершины» – не вышло. Планировали построить школу по концессии на 1500 мест – тот же итог. И теперь обе зоны находятся в бесхозном и заброшенном состоянии с кучей мусора.

До того, как переместится к котловану, нас встречает болото, мусор и грязь. Тут должна была появиться школа. Однако, камнем преткновения стала бюрократия: строительная компания вовремя не подготовила проектную документацию. И поэтому администрация занята поиском новых инвесторов. Пока обновленной информации по этой ситуации нет.

А вот и врата в злополучный котлован. Сюда может зайти любой житель и полюбоваться видами природы вперемешку с хламом.

На другом берегу гуляют подростки. Часто там встречают и ребят помладше – место им особенно нравится. В частности, из-за отсутствия с той стороны ограждения.

Место поистине красивое и перспективное, но его определенно необходимо очистить. Так, жители города хотели бы, чтобы на этой территории благоустроили сквер. «Водоем бы почистить, организовать культурную зону. Парк вышел бы славный. Еще я слышал, что здесь хотели школу строить, и этот бы пустырь тоже облагородить. С моего балкона видно, что все заброшено, грязно, свалка какая-то. Там раньше забор стоял, потом его уронили», – поделился местный житель Олег Шадрин.

Напоминаем, ранее сургутяне вновь обратили внимание на заброшенный участок в 34 микрорайоне. Территория находится в аренде у ИП Лизавенко В. И. до 2025 года. Однако история длится уже с 2009 года, а строительство планировали начать до 2021.

Ранее в siapress.ru подробно рассмотрели ситуацию со злополучным участком. Даже спустя пару лет вопрос так и не был решен ни администрацией Сургута, ни застройщиком. Там по-прежнему мусор и открытый вход на опасную для детей территорию.