Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем России

Уважаемые жители Сургутского района, друзья!

Сегодня мы отмечаем важный праздник – День России. Для каждого из нас Россия – это наш дом. Родная улица, посёлок, школа. Здесь живут те, о ком принято заботиться, – наши дети, родители. И очень важно, чтобы мы все с уважением и заботой относились к нашему дому – России.

Это очень просто: жить и работать по совести, беречь то, что вокруг нас, гордиться своим домом, родными, страной. Мы – россияне! И я искренне поздравляю вас с Днем России!

С праздником!