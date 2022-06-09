Почему в Сургуте и окрестностях до сих пор запрещают купаться летом

Из нескольких проблем Сургута, переходящих в неизменном виде из года в год, является запрет на купание в местных водоемах. Каждый год ответственные службы заявляют, что делать этого ни в коем случае нельзя, выставляют таблички, после чего сургутяне спокойно идут и купаются – потому что хотят. Никто с этим ничего не делает. Ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в свежем выпуске рассуждают о том, как и почему это происходит, и приходят к выводу – основной причиной этой проблематики была и остается лень чиновников. Все подробности – в видео и расшифровке.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мы продолжаем «О чем говорят». Тарас Самборский также на связи. В первом эпизоде мы обсудили историю с наименованием главной сургутской площади, которая сейчас происходит, которой ищут название и скоро комиссия по топонимике должна принять это решение. А сейчас поговорим про нашу вечную проблему. Вечная проблема Сургута – это пляжи.

Пока что она остается, действительно, вечной, потому что каждый сезон начинается у нас с того, что нам спасатели, МЧСники и прочие эксперты страшно-страшно говорят, что купаться в Сургуте ни в коем случае нельзя нигде: ни в Сайме, ни в Черной речке, ни где либо еще, ни в водохранилище. Вообще, купальный сезон для Сургута запрещен и разрешают только ходить на пляж, где ты только пришел, сел возле воды и сидишь на шезлонге, радуясь жизни. Все, больше ничего нельзя. Каким образом сургутская власть может, наконец, разрешить эту проблему, которой уже десятки лет в Сургуте нет официально разрешенных водоемов, где можно купаться, но при этом люди купаются, всем все равно. Что с этим делать?

Т.С.: Ответ заключается в твоем вопросе: сургутская власть должна решить эту проблему. Очевидно, что мегаполис с 500-тысячным населением, который просто на воде расположен, окружен водой со всех сторон, который рассекается несколькими реками или руслами рек, вокруг которого огромное количество теплой воды в виде нашего водохранилища и чистой воды в виде таежных озер и таежных рек, он не может не иметь пляжей.

Я думаю, что в Сургуте купаться нельзя по одной простой причине: наши спасательные службы, то бишь МЧС – это очень ленивые спасательные службы, как минимум в этом вопросе, потому что они не хотят организовывать пляжи, это ж надо организовать какой-то контроль, должна быть технология этих всех мероприятий по обеспечению безопасности, пункт дозора, какие-то спасательные все приспособления, жилеты, лодки, обученный персонал, который умеет бегать и плавать и не задыхается от трех гребков в воде, от отдышки. То есть это все работа во благо своих жителей, своих граждан. В общем-то, это выполнение первой важнейшей функции любого государства – делать своим гражданам хорошо, их жизнь должна улучшаться непрерывно. На смехотворном примере сургутских пляжей мы видим, что власти ничего в этом направлении не хотят предпринимать, потому что им лень.

А на самом деле, ответ на запрос по пляжам лежит, действительно, в нашей природе: вся пойма Бардаковки, вся пойма Саймы – это готовая природная зона для водной рекреации, как летней, так и зимней, кстати говоря. И частный бизнес очень эффективно и эффектно продемонстрировал, что это все вполне можно организовать. Этот пляж, который в самом центре Сургута находится уже 2 года, который сделан из карьера, а карьер – это всегда чистая вода, я не понимаю, чего там МЧСникам или санитарным службам можно…

Д.Щ.: Они говорят, что там перепады температур такие, что ты вроде как плывешь, а выше вода более теплая, а потом она резко холодная, и это может приводить к сведениям ног и последующему утоплению людей.

Т.С.: Понятно, это в каком-то карьере. А в реке, у которой глубина 2 метра? А в прибрежной зоне? Что? Они говорят просто какую-то ерунду, потому что во всем мире пляжи так и делятся на безопасные, опасные, соответственно выставляются флаги от белого до красного, и зависят от погодных условий, от специфики пляжа, от специфика береговой линии, от специфики дня, работают все эти организованные пляжи и будь здоров, и люди улучшают свое здоровье, находятся на свежем воздухе, плавают, играют в волейбол, какие-то водные игры, и это развивает культурную среду, среду общения на территории. А если все запретить и врать про то, что в карьере первый метр воды, значит, теплый, а дальше холод, и у тебя могут ноги замерзнуть, и ты от конвульсий утонешь, ну, давайте, тогда все позакрываем, тогда можно дойти до абсурда.

Нет. Я думаю, что если бы городская власть озаботилась большим и важным проектом создания рекреационной зоны вдоль поймы Бардаковки, и Саймы тоже, там просто меньше таких мест, а Бардаковка, скажем так, она от парка за Саймой до почти Югорской улицы – это сплошная рекреационная зона. Ее последние 20 лет захламили, ее, в общем-то преступным образом угробили, о чем наш коллега Глинских регулярно пишет у нас, идет неконтролируемая и контролируемая, только коррупционно-контролируемая застройка поймы, она засыпается песком, этот рукав Бардаковки планомерно уничтожается.

Если бы всего этого не происходило и если всему этому немедленно положить конец, и наконец разработать проект восстановления поймы, то из нее можно сделать многокилометровую чудесную рекреационную зону с пляжами. Причем, набережную можно делать из террасной доски, как это делается во многих не просто городах мира, это делается во многих муниципалитетах РФ успешно. Так решается проблема благоустройства берега: чистится русло, вода там теплая, чистая, все это природные источники. Я вообще не вижу никаких причин для неосуществления подобного проекта.

Причина – это лень и неохота властей, этих силовых властей, МЧСников этим заниматься. Вот и все. А пусти туда частный бизнес, и он прекрасно справится с этой задачей. И когда наши всякие общественники начинают вопить, что ой, да они же там будут жарить шашлыки, бухать, они там утонут все. Погодите, там, где создается культурный ареал для времяпрепровождения, этого не происходит. Люди не идут на речку упиваться вусмерть и тонуть. Кстати говоря, если взять статистику по несчастным случаям, в том числе, смертельным на водоемах Сургута за сезон, то она не так, как бы при всей трагичности этих случаев, она не так ужасает, как нам это тоже пытаются представить. Вот, если бы были организованные пляжи, наверное, этих смертей было бы гораздо меньше или не было бы вовсе.

Д.Щ.: Да, то есть, если у тебя нет нормального пляжа с нормальными всеми инфраструктурой и спасателями, ты идешь на какой-нибудь ненормальный пляж, просто какое-то любое место возле берега, тусуешься, пьянствуешь и тонешь, в конце концов. А если есть нормальный пляж, где стоят спасатели, шезлонги, где есть уличные мангалы, народ будет там собираться, нормально находиться под контролем, видимостью, контролем тех же спасателей, в случае чего, если там кому-то станет плохо, его просто вытащат.

Т.С.: Да, моя личная ремарка: я, конечно, против мангалов, как допуск. Вот. Что такое любой общественный пляж, частный или муниципальный, организованный? Действительно, это качественная вода, это качественное дно, качественный берег, это все благоустроено, это переодевалки, это душ, это инфраструктура вся санитарная с туалетами и это инфраструктура с общепитом. То есть там можно сидеть, обедать, выпивать некрепкий алкоголь, пиво максимально, как правило. Все это работает, все это приносит пользу горожанам, все это генерирует выручку для частного бизнеса и это все дополняет определенным дополнительным доходом местные бюджеты.

Никакой проблемы сделать в Сургуте несколько нормальных, качественных пляжей нет, я просто не вижу. И все люди, которые хоть что-то в этом понимают, они скажут: нам 10-летиями просто врут. Это типичный чиновничий подход: взять первое попавшееся основание чего-то не делать и этим основанием манипулировать. Мы же сталкиваемся с этим подходом сплошь и рядом в других вопросах. Когда нужно что-то обосновать чиновнику, он всегда это обоснует, всегда, и все бумажки у него будут в прекрасном состоянии.

Но что-то я не видел ни одного человека, который искупался в сургутском водохранилище, и у него с живого тела кожа облезла или рога выросли какие-то. То есть химический состав воды прекрасный. Почистите дно, уберите строительный мусор, приведите в порядок территорию, как первый этап, как просто в рамках коммунального благоустройства города нашего и посмотрим, как это будет выглядеть. Создайте проект восстановления поймы Бардаковки, запретите там строительство, именно в этом рукаве, где все эти шиномонтажки, отсыпка песка идет, просто прекратите.

Вот вызов новой архитектурной сургутской власти. Вот вызов в целом сургутской власти. Запретите уничтожать пойму Бардаковки, там всегда была прекрасная вода, чистая, мы там в детстве купались, резались, правда, об стекло, но это уже другой вопрос, это опять-таки вопрос коммунального состояния территории, но никто там не тонул, там не глубоко, все там прекрасно как бы. А зимой ведь все это может работать для тех же катков, для горок, лыжные трассы там можно вокруг делать. Вся инфраструктура, которая летом используется на обслуживание купающихся, загорающих, зимой обслуживает тех, кто зимой вышел на природу, и Сургут оживает, и это не колоссальные деньги, если стимулировать частный бизнес, на такие проекты заходить.

Д.Щ.: Что ж, хорошо, ладно. Посмотрим, как это будет, заявит ли это сургутская власть в качестве одного из своих проектов или нет, и все также будет продолжаться ежегодно. Что ж, спасибо! Мы завершаем наш разговор на этой неделе. Подписывайтесь на наш Ютуб-канал, на наш Телеграмм-канал, там все новости выходят интересные самые, читайте СИА-ПРЕСС непосредственно на сайте. До следующей недели, до свидания, пока!

Т.С.: Всем спасибо, друзья! Всем пока!