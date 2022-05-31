Декан филологического факультета СурГПУ рассказал, почему стоит поддержать в голосовании топоним «Площадь Света»

Литературная общественность просит поддержать вариант «Площадь Света» в голосовании за название центральной площади города, которое завершится уже завтра, 1 июня. Декан филологического факультета СурГПУ Николай Ганущак рассказал, почему стоит выбрать именно этот топоним.

Мысль о том, что Сургут – город уникальный в своём роде, постоянно поддерживается инициативами общественности и действиями городских властей: у нас и Пушкин свой, особый, и библиотека со столетней историей, и символ города Чёрный лис, и самый большой Дворец искусств нефтяников, и парки появляются необычные, оригинальные, и свой День поэта у нас есть. Ни в одном городе России нет площади Света, а у Сургута она может появиться!

Руководствовались мы в идее названия не только эмоциями, но и разумом. Город наш снабжает светом пол-России: и нефть, и газ, и электричество – это свет. Предлагаемое место – площадь - находится вблизи здания «Россети Тюмень», компания как раз подаёт электрический свет в дома сургутян. Ещё одно символичное здание – офис «Газпроматрансгаза». Рядом – свет знаний, который несёт Сургутский университет. У сургутского поэта Петра Суханова один из поэтических сборников носит название «Площадь Света».

Сделать наш город символом Света не только в материальном, но и в духовном, эмоциональном плане, можем мы своим голосованием. Предлагаю от распространённых вариантов наименований уйти и поддержать название «Площадь Света» - оригинальное в своём роде, которое заключает в себя и экономический, и промышленный, и образовательный, и духовный, и поэтический потенциал Сургута.