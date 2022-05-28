Научно-технический центр в Сургуте будет, теперь вопрос в исполнении

Один из крупнейших проектов властей Югры – научно-технический центр в Сургуте – все-таки будет построен. Как минимум, в реализации первого его этапа в виде биомедицинской лаборатории геномных исследований, сомневаться не стоит. Судя по тому, что рассказал замгубернатора Югры Владислав Нигматулин, региональное правительство плотно взялось за работу, правда, окончательную концепцию университетского кампуса и технопарка оно подготовит в течение лета – хотя с момента возникновения идеи НТЦ прошло около семи лет. Все это обсудили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. В первой части мы обсудили то, как шло голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды», почему оно немножко просаживается и немножко не удовлетворяет, видимо, тех, кто у нас там занимается этими процессами. Сейчас поговорим про НТЦ – научно-технический центр, это большущий региональный проект, который имеет некоторые заявки на федеральный.

Почему мы сейчас о нем говорим? Потому что буквально совсем-совсем недавно лично я участвовал в зум-конференции с замгубернатора Югры Владиславом Нигматулиным, который курирует этот проект, насколько я понял, с декабря 2021 года, то есть совсем недавно он к этому делу приступил. И он рассказывал о том, как сейчас они видят его развитие, какие процессы сейчас там происходят.

В принципе, кстати говоря, Владислав Нигматулин произвел на меня хорошее впечатление. Не так часто чиновник выражается понятным русским языком, настолько открыто и доброжелательно разговаривает с журналистами. Это явление уже по нашим меркам достаточно необычное. Рассказал он такие вещи, что НТЦ будет. Я лично сомневался, что этот проект сохранится в его нынешнем виде, потому что слишком много денег, слишком много санкций, слишком большие проблемы в экономике, и заниматься сейчас этим, наверное, очень тяжело.

Тем не менее, правительство Югры от него не отказывается. По поводу его стоимости зам губернатора не стал ничего говорить, потому что он сказал, что каждый отдельный проект, каждый отдельный объект в этом НТЦ, который называется «Юнити-парк», может стоить просто по-разному. Я просто напомню, что раньше у них была стоимость 50 млрд, потом она выросла до 92. Выросла она, потому что изначальная цифра была в 15-м году, а пересчитали ее в 21-м, как бы тоже немножко две разные России.

По факту первый этап, который сейчас планируется, это возведение биомедицинской лаборатории генетической. Делать это будет компания «Швабе», это дочка Ростеха, там активную роль играет «Роснефть», и в принципе этот проект был одним из приоритетных, именно его презентовала Владимиру Путину Наталья Комарова, и получила от него добро по этому поводу. Дальше, в течение этого года будут еще утверждаться концепции университетского кампуса, то есть места, где будет жить, работать и учиться огромное количество студентов, преподавателей, аспирантов и научных работников. И далее – утверждение концепции Технопарка, там, где будут преимущественно ученые, которые занимаются различными технологиями типа нефтянки и так далее и других направлений.

В общем, какой-то некоторый оптимизм демонстрирует правительство Югры в плане НТЦ, то есть они не отказались ни от крупного инфраструктурного проекта в виде моста, ни отказались от крупного инфраструктурного проекта и вообще научного масштабного проекта НТЦ, то есть в принципе наши региональные власти даже как будто бы держат удар санкций и всяких экономических проблем, которые на нас сложились.

Давай про НТЦ. Как ты думаешь, насколько сейчас этот проект удастся выполнить нашим региональным руководителям?

Т.С.: То, что от проекта НТЦ, равно как и от проекта моста, власти не отказываются, говорит о том, что в правительстве РФ на данный момент сохраняется тактика поведения «сохраняем спокойствие». Все это понятно. Поводов для беспокойства там немного, потому что проблема с государственными финансами очевидна, но на данный момент ничего не отменено. Поэтому нынешнее хладнокровие югорских властей может радовать, безусловно. Но мы должны помнить, в какой экономической реалии находятся все, в том числе бюджет региона и понимать, что риск того или иного купирования этих проектов сохраняется. Это понятно.

Д.Щ.: Тем не менее, тут надо сказать, что как будто бы раньше мы считали, что НТЦ начнется со строительства жилья, типа как жилья для научных работников, студентов, привлеченных специалистов. Сейчас про жилье говорится в какую-то дальнейшую очередь. Сейчас все начнется с проекта, который поддержал Путин, то есть проекта биомедицинской лаборатории. То есть все-таки немножко другой подход как будто бы начинается.

Т.С.: Опасения по поводу коммерциализации этого проекта и увода под бюджетную ширму коммерческих интересов, конечно, присутствовал. Все наблюдатели, которые изучали доступные материалы по проекту, подобную потенциальную угрозу наблюдали. Тут понятно. А в условиях, опять-таки, неизбежной оптимизации государственного бюджета в рамках сокращения просто государственных денег, видимо, на таких проектах, как НТЦ, власти проводят ту же политику оптимизации. Значит, идет отказ от того, что не обязательно в этом проекте, какую-то часть отсекают, часть, где возможна коммерция или часть, которую они не смогли бы так четко проконтролировать.

Остается то, ради чего НТЦ много-много лет назад и задумывался. А задумывался он, я напомню, как центр нового экономического притяжения Сургута и целого региона, как фактически новое градообразующее предприятие, университетский центр, кампус, комплекс, который выполняет не только функцию образовательную, но и научную, и генерирует такие научные и научно-светские процессы, которых до сих пор в регионе нет, которые в состоянии изменить экономику города и региона.

В самом этой идее нет ничего совершенно плохого. И вот эту идею никто, кстати говоря, критике никогда не подвергал. В мире полно университетов – градообразующих предприятий, где университет уже давно вышел за рамки учебного заведения, за рамки каких-то строений, и город, собственно, и есть университет, в котором до 70 процентов всего населения – это либо преподавательский состав, либо студенты, либо люди, так или иначе занятые на обслуживании всего этого гигантского хозяйства.

Поэтому идея НТЦ, научно-технического центра прекрасна. Но с 15-го года, как я понимаю, у нас прозвучало впервые, как идея, даже само название изменялось не раз, и я бы сегодня не рискнул повторить то название, которое существует в нынешних документах. Поэтому то, что регион сохраняет проект, это хорошо. То, что проект, судя по заявлениям региональных властей, назначение проекта уточняется исключительно то, первоначальное, я считаю, что тоже хорошо. Видимо, на подобный проект власти в состоянии обеспечить бюджет и считают, что смогут проконтролировать расходование этого бюджета. Так что все нормально. Боюсь, что все закончится биолабораторией и каким-то количеством научных, учебных корпусов или, что там будет, лабораторий. Посмотрим. Я не знаю.

Д.Щ.: Здесь надо еще сказать о том, что вроде как начинает пропадать флер того названия, которое мы придумали для НТЦ – это «научно-таинственный центр», потому что, действительно, про него было очень мало слышно, было очень мало информации публичной. И вот зам губернатора тогда говорил о том, что надо чаще говорить, чаще рассказывать, чаще общаться с журналистами и еще подключать общественность к контролю за этим проектом, потому что, видимо, какие-то надежды, какие-то перспективы на него воскладываются.

Единственное, что мне кажется, как некоторый риск, все-таки, этого проекта, это история с некоторой изоляцией российской науки и сложностями в общении между учеными. Тем более, особенно санкции, которые касаются нефтегазовых вопросов, потому что мы знаем, что ключевые нефтегазовые технологии, которые никакие китайцы заменить нам никогда в жизни не смогут, все равно сосредоточены в руках западных корпораций и западных институтов, университетов и всякое такое. И заниматься передовой наукой в нефтегазе, не имея контактов, не имея таких переплетений с мировой технической мыслью, это будет сложно. Но, посмотрим.

Т.С.: В этом плане, безусловно, мы имеем дело с серьезной корректировкой, видимо, целей и задач по НТЦ. Надо еще не забывать о том, что у центра «Сколково» большие проблемы сегодня, который был модератором многих исследовательских позиций по написанию концепции НТЦ. И по этой линии пойдет корректировка. Если власти видят, как они могут обеспечить наполнение НТЦ содержанием, после всех этих корректировок, еще раз, слава богу.

Единственное пожелание, как-то процесс ускорять. Все-таки семь лет после возникновения идеи до приступания к написанию концепции, как господин Нигматулин объявил, это долгонько, очень долгонько. Я напомню, в 1992 году служба социологических исследований СИА-ПРЕСС (у нас тогда была такая служба в нашей структуре) по заказу городской администрации делала большое исследование под названием «Перспектива формирования системы высшей школы в Сургуте».

Напомню, что в 92-м году, то есть 30 лет назад, в Сургуте не было ни одного вуза, у нас был только филиал Нефтяного института. Кстати говоря, наше исследование закончилось рекомендация ничего не открывать, но это другая драматическая, анекдотическая история, но через два года в Сургуте были открыты двери Сургутского госуниверситета. Я просто напоминаю, дистанция. И еще через, я могу соврать, я просто не помню, в каком году Сургутский госуниверситет получил свой этот огромный корпус, который, вообще-то, когда-то предполагался Дворцом молодежи в Сургуте, но тем не менее, развитие технической базы шло такими темпами.

Параллельно с этим же был открыт с таким же корпусом Сургутский государственный педагогический университет, у которого тоже в течение ближайших нескольких лет был открыт еще второй корпус, сформированы прекрасные спортивные базы, лабораторные базы. Вот какими темпами шло развитие высшей школы в Сургуте. Здесь тайн за эти годы было много, молчания по этому поводу НТЦ было много, внятного объяснения, что же это такое, кроме того, что дочери Путина или господин Сечин хотели заниматься биологическими, генетическими исследованиями, ни у кого не было. И то эти все источники приходили к нам из федеральных медиа, а на местном, региональном уровнях, на уровне менеджмента НТЦ никто и ничего не комментировал. Это и вызывало множество, естественно, всяких подозрений в этой ситуации.

Д.Щ.: Что ж, ладно, если речь идет о том, что нам будут регулярно рассказывать и показывать, что происходит с НТЦ, значит мы будем об этом чаще говорить, чаще об этом вспоминать и обсуждать, что там происходит на этом фронте. Мы будем завершать наш выпуск. Подписывайтесь на канал на YouTube, на Телеграм-канал подписывайтесь, читайте нас на siapress.ru, там будут расшифровки, видео наших выпусков. До новых встреч через неделю. До свидания!

Т.С.: До свидания! Всем пока, друзья!