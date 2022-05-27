Что пошло не так с голосованием по благоустройству в Сургуте

Подходит к концу голосование по выбору приоритетных проектов благоустройства в муниципалитетах России. Оно проходит второй год подряд под знаменем федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», и, судя по всему, Сургут показывает не лучшую динамику. Что пошло не так – обсудили ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Помимо качества информационной кампании и общей апатии социума в связи с происходящими событиями, ведущие выделили неочевидный пункт, по которому голосование «не идет». В таком большом городе, как Сургут, предлагать на масштабное голосование проекты, типа скверика 30 на 30 метров, или спортивной площадки – это странно, люди просто не понимают, зачем они нужны в решении такого мелкого вопроса. Остальные подробности – в видео и его расшифровке.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. На связи Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город». Тарас, привет!

Т.С.: Дима, привет! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим сегодня о том, что интересного происходит. Из интересного у нас завершается большой проект, который очень приоритетен, который очень важен для региональных властей всех уровней, курируется министерством строительства и ЖКХ – это самое большое голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Суть в том, что люди голосуют, вернее, логинятся через госуслуги (там, кстати, с 14 лет голосовать могут, которым разрешили на этом сервисе создавать аккаунты), и выбирают приоритетные проекты благоустройства.

Им в каждом муниципалитете, который участвует, предлагается выбор. В Сургуте – это парк за Саймой, какая-то его часть, сквер за Дворцом торжеств, по-моему, в 30а мкрн какая-то площадка и еще, я уже не помню. Факт в том, что есть 4 проекта. Тот проект, который наберет больше всех голосов, реализуют в приоритетном порядке первым в следующем же году, 2023, но есть один нюанс: если количество голосующих в том же Сургуте набирает примерно 25 тысяч человек, ну, там есть определенная линия отсечения, но примерно 25 тысяч человек, то первый проект получает софинансирование из федерального бюджета и немножко, может быть, из регионального. Если не набирается определенная линия отсечения, то никакого софинансирования этого проекта не будет, будет просто его реализация в 2023 году на средства сургутского бюджета.

То есть люди вполне фигурально, буквально могут своей голосованием, своей активностью принести городу какую-то часть денег, которыми город сможет воспользоваться, то есть у него высвобождаются собственные деньги, и он их может вложить во что-нибудь другое хорошее. Действительно, в сущности своей, идея, может быть, и хорошая. Люди при помощи своей активности в голосовании приносят вполне реальную пользу своему муниципалитету. Пока что информация такая, что на, примерно, 25 мая собрано было недостаточно голосов, еще несколько тысяч голосов не хватает и вот такая проблему у нас образовалась. Давай, обсудим, какие плюсы-минусы этого проекта, и почему народ, даже при условии того, что это, действительно, вещь, которая очень нечастая вещь, когда человек при помощи реализации своего голоса может на что-то повлиять. Не так часто в России подобное происходит. Как сделать подобную систему более качественной и почему она сейчас, конкретно в Сургуте, не показывает себя так, как она должна себя показывать.

Т.С.: Я бы подошел совершенно с другого конца. Но мы подойдем к теме разговора очень быстро. Сейчас очень много в стране организуется властями разных уровней всяких патриотических процессов, всяких воспитательных, уроки патриотики с 1 класса, ну, они будут называться уроки истории, но мы понимаем, для чего это делается. В общем, у нас тема патриотизма возведена в культ наравне с темой военного величия, военной истории и так далее.

Д.Щ.: Культ Победы и так далее.

Т.С.: И вот теперь мы подходим к теме нашего разговора. Это и есть настоящий патриотизм, когда люди с локальной местности любого, крупного, большого муниципалитета, маленького, среднего выражают и, самое главное, имеют все средства для этого, выражают свое мнение о том, как жить в этой локации. А усилия власти должны быть направлены на то, чтобы максимально обеспечить гражданам свободу подобного самовыражения. Ты говоришь, что Сургут не набрал несколько тысяч голосов для того, чтобы хоть какой-то проект получил софинансирование…

Д.Щ.: Да. Как минимум, до 25 числа, может быть, все-таки доберет до 30-го.

Т.С.: На самом деле, увешен ли город социальной рекламой соответствующего наполнения, расставлены ли по городу и в тех местах, где живут эти люди, потенциальные пользователи этих проектов, если эти проекты выиграют и будут реализованы, расставлены ли там большие уличные рекламные информационные конструкции, на которых висят эскизные проекты будущих проектов с подробным и доходчивым, не чиновничьим языком написанным, а человеческим описанием того, что это за проект, в чем выгода, наняты ли нашей властью...

Д.Щ.: Вот, волонтеры... Есть волонтерские пункты, ТРЦ, то есть волонтеры есть, там к ним можно подойти, много чего сделать...

Т.С.: Волонтеры.... Пункт 3 моего вопроса. Качество работы волонтеров... Насчет крупных ТРЦ. Смотри. Когда газета «Новый город» была подписным изданием, и мы активно проводили подписки с большим очень бюджетом расходов на маркетинг, самый слабый выхлоп, практически он нулевой был, это ТРЦ. Мы всегда там ставили стулья, сидел человек. Люди в ТРЦ, я скажу так, настроены на совершенно другие запросы жизненные. Это грустная история. Это повод для большого отдельного разговора. Но в ТРЦ вряд ли ты найдешь много граждан, которые озабочены какими-то скверами и, тем более, проблемой получения бюджетных федеральных денег на реализацию того или иного местного проекта. В голове другое.

Это просто мое жизненное наблюдение. Может быть, я глубоко сейчас кого-то оскорбил, но я говорю о том, что на газету «Новый город» именно в ТРЦ мы собирали просто единицы подписных абонементов при тысячных объемах в целом и общем.

Я к тому, что сама по себе идея вовлечения граждан в процесс принятия городских решений или решений, от которых зависит получение федеральных денег, прекрасно, тут вопросов нет. Как оно реализовано? Тут другой разговор. Не могу сказать, что плохо. Но по мне, социальной рекламы должно быть больше. Она, действительно, нужна. Волонтер должен стоять на том месте, где будет будущий сквер, причем, регулярно. Там должна быть какая-то палатка.

Там должны быть эти все, в хорошем техническом исполнении, представлены эскизы, форэскизы с доходчивым описанием, что есть, что будет. Это должны быть сравнительные картинки. «Если у нас 5 тысяч жителей мкрн такого-то сейчас проголосуют и оставят свои подписи, то мы получим через год это вместо этого». Это все очень сильно работает. Здесь, понятно, мы делаем как бы первые шаги. Я без претензии к власти. Мы просто анализируем ситуацию, почему вяло идет голосование, почему люди не интересуются, можно сказать, собственной судьбой.

Понятно, что чиновникам-то, по большому счету, все равно. Они за деньги, которые и так бюджетом выделены, предусмотрены, построит это через год, два, три, или сделает это чуть раньше, получив деньги из Федерации. Но как заинтересовать местное население? Это вот технология. Это технология социальных коммуникаций. Я боюсь, что не очень сейчас понимают в мэрии, как сейчас социализировать людей и как их увлечь подобными проектами. Здесь же власть еще сталкивается с таким фактором, как социальная апатия и их уход в абсолютно другую сферу.

Почитайте любые форумы. «Какие скверы-парки, какие велодорожки, какие лавочки? Вы сошли с ума? Стройте нам больше детсадов и школ». То есть они на отрицание чего-то одного правильного вываливают свое тоже что-то правильное. Но просто надо понимать, что школы и детсады — это одна норма, а качественная среда обитания — это вторая норма, и они ни в коем случае не должны входить в противоречие друг с другом, напротив, дополнять друг друга.

Что еще? Вот, мне кажется, во всем этом процессе причиной, скажем так, слабого интереса граждан... Не кажется ли тебе, что реконструкция парка «За Саймой», какой-то ее очередной этап, или создание сквера на задворках Дворца торжеств, или какой-то там еще проект аналогичный в другой части города есть, в принципе, элементарная, скажем так, коммунальная задача любой местной власти. То есть тут обсуждать-то нечего как бы. Мы же на уровне нашем подсознательном понимаем, что мол: в Сургуте есть какая-то проблема с привлечением денег на благоустройство парков и скверов? Что, это серьезно? Это серьезно? В столице нефтяной страны мы должны людей призывать голосовать за тот или иной проект? А почему тот или иной? Почему не все 4 разом?

Д.Щ.: Они все 4 будут исполнены, как говорят. Просто в определенной последовательности.

Т.С.: Есть ощущение, что процесс этот растягивается на необоснованно долгий срок. По мне, так сквер за Дворцом торжеств, мы место хорошо знаем, рядом там наша контора находится. А что там? О чем там вообще можно говорить? То есть это сезонные работы по благоустройству. Спокойно департамент городского хозяйства считает бюджет, своевременно его защищает, приводит эту территорию в порядок.

Д.Щ.: Кстати, я вспомнил, 4 место — это пятачок на пересечении пр. Ленина и 30 лет Победы, там, где бывшая качалка стояла, которую мы тоже еще хотели сами благоустраивать.

Т.С.: А... КНС прям перед нашей редакцией. А что? Там кусок земли 30 на 30 метров. Что? Власть должна какими-то дополнительными инструментариями пользоваться, чтобы привести это в порядок, наконец? Какие-то федеральные деньги просить? По мне, проекты, когда власть зазывает население обсудить что-то, проголосовать за что-то, должны носить более, если не грандиозный, то, скажем так, основательный характер.

Если на центральной улице города сносится компрессорно-насосная станция, там же рядом бывшая наша редакция, бывшее здание бани, которое в каком-то сраче прибывает, как ее снесли... Ну дак понятно, что если власть снесла, она должна знать, что должно следовать за этим. Но если она не знает, она открывает генплан, там написано: пр. Ленина, тротуар, зеленая зона, тут скверик. Ведь, в принципе, на месте той же КНСки давным-давно можно было просто привести в порядок этот вот кусочек... Это даже не сквер, это просто хаосным порядком выросшие березы. Проведите, сделать там подлесок, зеленую зону, сделать там хорошие, за копейки, дорожки. И все. Чего там голосовать-то?

А люди просто часто могут не понимать, а чего, собственно, их зовут к участию в решении вопросов, которые очевидны. Это очевидный вопрос. Вот когда весь город несколько лет назад гудел по поводу перекрестка Островского и Мира, когда была фундаментальная городская дискуссия о том, что там строить: очередной Храм или пусть даже главный теперь, или обсерваторию...

Д.Щ.: Планетарий.

Т.С.: Планетарий, да. Все. То есть развить каким-то светским образом и полезным для развития человеческого капитала... Вот это была дискуссия. Вот там, конечно, власть должна была проявить твердость. Там главой города был Дмитрий Попов. Тогда который очень менжевался, колебался, тогда, кстати, принял решение кулуарно в пользу храма. А вот если бы тогда было голосование, я уверен, что сегодня мы имели бы, наверное, в Сургуте планетарий с какой-то рабочей территорией рядом. Кстати, там я проехал-посмотрел, там такой заборище построили. То есть все-таки отсекли половину этой территории от общественного пространства. Это так, ремарка.

Д.Щ.: А заборы мы с тобой обсуждали в прошлый раз.

Т.С.: Вот. Но там забор, так забор, там просто Кремлевская стена. Вот, какие я вижу причины, почему люди не так активны в голосовании... Просто потому, что сквер должен быть, просто если это город, он должен полноценно развиваться. Я хотел бы здесь привести пример, который я изучал, в Европе это практикуют, как раз там здорово власти местного самоуправления привлекают людей к решению местных вопросов. Я бы рекомендовал сургутской администрации воспользоваться такой идеей. Это когда администрация делает форэскиз, выносит на обсуждение граждан и граждане это обсуждают. Надо это делать или не надо. Если в результате этого обсуждения можно получить федеральное бюджетное финансирование, прекрасно. Но мы сейчас немножко о другом.

Второе направление: власти предлагают самим гражданам (это может быть какая-то общественная организация, может быть физическое или юридическое лицо) прислать в муниципалитет любую идею стоимостью... и там определяется бюджет небольшой для городской казны, например, стоимостью до 500 тысяч рублей.

Д.Щ.: В Югре существуют проекты инициативного бюджетирования, примерно, про это. Там только, по-моему, до 10 млн проекты.

Т.С.: Хорошо, это большой. Он сразу отсекает своим масштабом точечные, мелкие проекты, сразу привлекает мечтателей всяких, прожектеров. Я немножко о другом. Например, возьмем 500 тысяч рублей бюджет, и люди предлагают: вы знаете, у нас на мусорном приемнике, куда свозят муниципальный мусор, многие привозят ветки, старые спиленные деревья, они занимают большую площадь, территорию. А давайте, мы купим за 100 тысяч рублей веткодробилку, когда ты засовываешь ветку, она ее перемалывает в пыль, и таким образом, вы здорово экономите муниципальную площадь и проще утилизировать.

Другое предложение: а давайте, мы такие некрасивые урны заменим на красивые урны, дизайн. Третье предложение: давайте, у какого-то магазина люди выходят и спотыкаются о бордюр, потому что там цветник, но они все равно через этот цветник проходят, даже на какую-то парковку... давайте, мы это место уберем и сделаем удобный тротуар бюджетом 50 тысяч рублей...

Вот, о чем я говорю. И таких предложений много. Муниципалитет выставляет их на голосование и выбирает 4. В течение года 4 конкретных предложенных жителями проекта реализуется за муниципальные деньги. Это как дополнение к тому, чем сейчас сургутская администрация занимается, привлекая деньги федеральные для реализации своих проектов.

Итак, почему у нас не идет голосование? Первое: люди считают, что эти вопросы и так должны решаться обычным порядком, потому что в крупном городе с крупным бюджетом, с большой заявкой на благоустройство смешно обсуждать благоустройство просто сквера на месте снесенной КНСки, это просто очевидные вещи: сносишь КНСку — появляется сквер, то есть алгоритм понятный.

Второе: люди многие не понимают вообще, зачем делать тот или иной проект, потому что оно вытекает из первого пункта, потому что они не специалисты в этом, за что голосовать, за сквер, да? А они хотели бы, может быть, другие проекты обсудить. Давайте, допустим, запустим фуникулер какой-нибудь, трамвайную линию. Что-то другое ведь тоже должно предлагаться. И на примере того же планетария я говорю, или вот о судьбе «Вершины» был бы какой-нибудь такой спор. Давайте, проголосуем ради интереса? Давайте, что-нибудь подобное выставим на обсуждение? Или деньги привлечем из создания Дома пионеров на Музей какого-нибудь советского быта или Первой сургутской школы? Давайте? Люди пойдут. Это просто будет понятно.

А голосовать из года в год за благоустройство очередного сквера, люди этого не понимают, они не видят остроты задачи, они и так без этих скверов живут и при этом исходят из того, что власть должна эти скверы просто делать на раз-два. И плюс социальная работа по рекламированию этих проектов. Наверное, ее нужно как-то усилить...

Д.Щ.: Информационная работа должна быть очень широкой.

Т.С.: Даже не информационная. Это социальные коммуникации. Тут немножко другие законы жанра вступают в силу. Ну, в принципе, да.

Д.Щ.: Ладно, что ж, посмотрим, как это будет в следующем году, какие выводы сделают организаторы, и что они будут делать. Мы завершаем этот эпизод «О чем говорят». В следующем поговорим про НТЦ, про великий, могучий, почти что федеральный проект, который, оказывается, все-таки будет реализовываться в Сургуте. Так что переходите, посмотрите. Подписывайтесь на наш Ютуб-канал, на наш Телергам-канал, в Вконтакте и поехали дальше.