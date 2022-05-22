Как я гуляла с бездомными собаками на дне открытых дверей

В одном из своих блогов я призывала сургутян, встающих на защиту бездомных собак, помогать приютам не словом, а делом. Накануне я сама ездила в приют «Дарим новую жизнь» – у них был день открытых дверей, все желающие могли бесплатно поехать на автобусе (который, к слову, предоставили администрация и «СПОПАТ») до территории центра помощи животным и выгулять братьев наших меньших.

Погода была нелетная – моросил дождик, ветер пронизывал до самых костей, но я еще в пятницу для себя решила, что хочу потратить часть своего выходного именно так. В противовес ненастью гостям был оказан теплый прием: собаки приветствовали нас лаем, виляли хвостами и лизали руки. Волонтеры же обустроили палатку, где можно было отдохнуть, перекусить и выпить горячего чая. Там же предлагалось приобрести сувенир от омских мастеров или оставить пожертвования.

Поехала я, к слову, не как журналист, а как простой желающий, поэтому полноценно участвовала в выгуле. Поближе мне удалось познакомиться с тремя подопечными приюта. Первым в очереди был старичок Беляш – крупный мохнатый пес, однако очень дружелюбный. Тащил меня буквально во все закутки, а потом смиренно вернулся домой, отдыхать.

Ника – это тот случай, когда не волонтер выгуливает собаку, а собака волонтера. Крайне активная и очень любит обниматься. Серьезно, какую-то часть прогулки мы просто стояли, обнявшись – она встала на задние лапы и, опершись о меня, положила голову мне на плечо. Зоозащитники мне рассказали, что она одна из двух подопечных, которые любят проводить время с гостем именно так. Остальное время мы просто бегали по территории для выгула.

Белла просто пушистое облачко. Гулять она не особо хотела, поэтому наше знакомство было коротким, но не менее приятным. Не смогла я удержаться, чтобы не подарить ей сеанс почесываний и поглаживаний.

В общем, прогулка с собаками как досуг – очень даже ничего. Можно получить долю позитива, сделать доброе дело, пообщаться с волонтерами и другими горожанами. Кто-то здесь даже может найти верного друга и поближе с ним познакомиться, прежде чем забрать к себе в дом.