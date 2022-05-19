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​…но вы держитесь!

Спецвыпуск «Нового Города» рассказывает о входе сургутского бизнеса в новую экономическую реальность

​…но вы держитесь!
Фото: siapress.ru, pexels.com, рис.И.Кийко

Новая экономическая реальность неумолимо приближается — и первыми ее поступь услышали, конечно, предприниматели.

Очередной выпуск сургутской газеты «Новый Город» посвящен тому, как в кризис входит малый и средний бизнес города.

О том, что он затронет в первую очередь бюджет города, говорит в эксклюзивном интервью на 4 полосе номера финансист — управляющий партнер группы компаний «Альфа Эн» Михаил Кадников. Вкратце: у сургутского бюджета есть надежда на нефтяников; впрочем, у Сургутнефтегаза в связи с западными санкциями — свои проблемы, справляться с которыми предстоит уже сегодня.

Простые горожане могут заметить наступление кризиса по изменившейся работе общепита: вероятно, кто-то закроется, кто-то поднимет цены, кто-то урежет ассортимент. Важнейшая тема — поддержка кафешек, ресторанов и прочих «едален» со стороны чиновников: ей посвящен разворот на 6 и 7 полосе номера.

Так, издатель «НГ» Тарас Самборский предлагает несколько шагов, которые могут сделать власти, чтобы не дать всей отрасли общественного питания загнуться. Ключевая идея — следует отстать от нее со всевозможными надзорами и проверками, а также ослабить налоговое бремя. О том, что проверки, по сути, бесполезны, говорит обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов: сегодня соответствующие органы обошли все кафешки, а завтра в одной из них вполне может случиться отравление. В чем тогда эффективность пристального внимания надзорных организаций? С ним не соглашается наш читатель Альберт Леонов, уверенный: существующие объемы внимания для общепита не так уж и обременительны — они касаются лишь соблюдения санитарных и пожарных норм.

Для тех, кто привык есть дома, — обстоятельный разговор о том, как будет работать пищевая отрасль в ближайшее время. Корреспондент Юлия Латипова побеседовала об этом с заместителем главы Сургута Артемом Кириленко.

Главное: еда — будет. Но дороже. За подробностями обращайтесь на разворот 10 и 11 полосы газеты. Поделимся только одной деталью: ключевые пищевые предприятия сегодня работают на импортном оборудовании — в этом могут заключаться объективные трудности.

В чем они будут проявляться, на примере одного конкретного предприятия рассказал в интервью на 8 полосе руководитель Сургутского хлебозавода Сергей Пустозеров: по его словам, проблем с сырьем не возникнет.

Более того, покупатели базового продукта, коим является хлеб, даже не должны почувствовать его подорожания, поскольку пекари получат дополнительную поддержку от правительства Югры — она сдержит рост цен.

Есть деньги или их нет — придется держаться: малый и средний бизнес Сургута настроен следовать этому совету прозорливого Дмитрия Медведева. Как именно будет держаться, читайте в свежем номере «НГ»: ищите его на брендированных стойках в популярных торговых центрах, заведениях общепита, общественных местах.


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Сегодня в 17:55, просмотров: 90, комментариев: 0

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