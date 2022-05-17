Размышления после спектакля

С малолетства нам известно о разных казусах английского языка. Да ещё к тому же родному Уильяму нашему Шекспиру староанглийского. Ведь сами британцы шутят, что, дескать, написано – Манчестер, а читай – Ливерпуль. По-русски вот, к примеру, в фамилии Шекспир 7 букв, а по-английски -10. И если все их произнести… То выйдет – «Потрясающий копьём»! И, конечно же, наш лучший переводчик «Гамлета» Борис Пастернак сей факт из вида не упустил. Уж поверьте на слово! И вот, наконец-то, у нас в Сургуте, в афише нашего главного театра обозначился он сам, великий и потрясающий «Гамлет». Но… с оговорочкой! Спектакль называется: «Легенда о Гамлете». Что же это значит, малюсенькое словечко «легенда»? Ларчик просто открывался. А вольную режиссуру, не скованную XVI веком! И всяческий, возможно, полёт фантазии… Звала меня любимая подруга на премьеру, чтобы вместе плакать и смеяться, и катарсис испытывать, и сопричастность ощущать. В отличие от меня, обычной книголюбки, она филолог-профи и знаток множества постановок «Гамлета». А Высоцкого в роли принца Датского, на разрыв аорты, смотрела на Таганке. Для этого даже специально летала в Москву. Однако в день премьеры эскулапы дали мне медотвод! А ближе к ночи по телефону подруга сообщила: «Это был «Гамлет» в сумасшедшем доме.» . Однако! Решено, что хочу иметь собственное мнение. А может быть, у меня будет другое? И вдруг полярное?

Собиралась я на спектакль серьёзно и обстоятельно. Перечитала знаменитую трагедию, прониклась её духом. И на своё первое театральное свидание с Шекспиром, согласно старинному английскому поверью, в свой личный образ уважительно включила что-то синее, что-то новое, что-то чужое. Это, конечно, мистика, но ведь, учтите, и пьеса сугубо мистическая! Тем более, что роль Тени старого короля в самой первой постановке Шекспир сыграл самолично. Всю эту последующую катавасию именно Призрак и замутил! По объёму роль не большая, но ключевая и почётная, и как же было автору её себе не отхватить?! Всё это лирика, однако, и фактики из мира галактики…

«И страшным, страшным креном

К другим каким-нибудь

Неведомым Вселенным

Повёрнут Млечный путь» !

И вот уже я в храме всех муз, и начинается оно, святое действо и торжество поэзии! А вы же помните, что некий нобелиат высказал бесспорное, на мой взгляд, утверждение о поэзии как видовой цели человеческой цивилизации. И вот во время спектакля я сожалела об одном. Об отсутствии антракта. Моя душа жаждала передышки. Но! Ясное дело, что тогда бы публика «пушкинской карты», составлявшая зрительское большинство, бесследно улетучилось бы. Самые ученые педагоги объясняют, что учиться надо принуждать. Постигать классику – не в телефон, как зомби, тыкать. Да, ну так что же! Перечислю, что меня восхитило. Это занавес, играющий массу ролей, волшебство световых эффектов, остроумные костюмы, соединяющие века, декорации, умиляющие сердце… И даже замшелый профессор, этакий музейный червь-шекспировед, приоткрывший публике завесу средневековой драмы ещё в фойе.

Хотя для сверхзадачи спектакля все эти изыски, конечно же, лишь соус или гарнир к основному блюду. Сопутствующие, так сказать, товары, капуста и картошка, а дайте мне бифштекс. Народ к наслаждению готов! И-и-и-и… Гром и молния! Он сказал «поехали»! Пятница, 13-е -это сейчас! И никакого небесно-голубого. Всё серое, черное, мрачное, беспросветное. Ближе к финалу появилось красное, как кровь и белое, как саван. Никакого Гамлета наподобие Бёрбеджа или там Смоктуновского…. Да уж, намёки на звёзд нам ни к чему… И всё, всё другое и новое! И всё- всё чужое. То есть… чуждое для меня. Мне тут некоторые объясняли, почему я так изнывала без антракта, передышки. Потому что, мол, этот мир не принадлежит вам, старым хрычам! Типа, он отныне принадлежит им, мажорам! Поколению, вскормленному комиксами? Скажите, пожалуйста. Да уж хрычовее Шекспира, а ему уже стукнуло 468 годиков, это надо поискать. Разве что Гомер с Софоклом. А накарябайте–ка вы сами что-нибудь этакое! Такое программное, как «Быть или не быть». Да, этот алмазный монолог звучал. Но шепотком, многоразово и скороговоркой, не знаю, почему? Ведь именно он о цене власти. О цене предательства, жизни, смерти и любви! Вы знаете, люди пугаются привидений. И привидения об этом знают. Тень покойного короля – фигура мощная и страдающая. Разве он может позволить себе жалкие интонации? Сюсюкать и семенить? Эх! А к чему призывает данный персонаж? Который в скитаньях перед Страшным судом осознал уже свои земные прегрешения. А? Нет, вовсе не к убийству полюбовника неверной жены. А к мести как к справедливости! Автор трагедии сам был отцом, и он прекрасно выразил всю силу и печаль отцовского чувства, и в том числе- отца-правителя народа и государства. Так вот, обращаясь к режиссёрам, о чем хотелось бы просить. Ведь этот спектакль не однодневка какая-нибудь, а он рассчитан на несколько сезонов. Нельзя ли подкорректировать такой момент, о призраке? А ещё… Вы простите, но во время явного прелюбодеяния некоторых участников… Нельзя ли не дрыгать ногой в сторону зрительного зала? А если в сторону кулис, то чувственная конструкция не рухнет, нет? Я даже не против, что невинная и вся такая белее снега, по Шекспиру, Офелия, в местной трактовке принесла в подоле. И зрителям был предъявлен бастард в золотой короне, как образ будущего Дании. Как говорится, к чёрту Фортинбраса. Не видать ему Дании, как своих ушей, пускай довольствуется Польшей. Да и мог ли предполагать пророческий Шекспир, что гордые ляхи и сами с усами, и плюнут на мелких норвегов, а свою Маринку коронуют на царство в целой Московии! Хоть на недельку, но вкус кремлёвской власти до сих пор щекочет им нёбо… Такое, коллективно-западное. Присутствовал в спектакле, кроме фантастически натуральных придворных оргий с гробами и фруктами, и элемент реализма. Атлеты-могильщики снискали бурные овации. Но зачем столько настоящей земли. Пылищу подняли! Вспотели, извалялись все, двусмысленно шутили – лицом в зал, все всё поняли, получилось разборчиво. А так-то, других-то, музыка из преисподней хорошо заглушала. Изъяснялись невнятненько. А также позвольте поправочку. Шут Йорик, с чьим черепом так нежно общался принц Гамлет, не бедняга, а бедный. Это важно. Пастернак как переводчик выбрал из подстрочника именно это слово! Гамлет любил и чтил шута почти наравне с отцом. Ведь эта должность при дворе обозначает психологического близнеца правителя. И Гамлет не ехидничает, а горюет. Так у Шекспира. А у нас… Подростковая аудитория то и дело хихикала и хохотала. А что, действительно, может быть смешнее измены, обмана и убийства? Ведь это понарошку же? Это ненастоящее же? Так что, господа повелители подмостков, детишки правы. Их веселят, они и веселятся! Всё по-честному. А насколько это человечно… «Вот в чем вопрос»!

Скажу я и о том, что радует на самом деле. Сыграть Офелию. Это ли не мечта молоденьких актрис! И далее по списку. И каждый, кто выступил в этом спектакле, и кто ставил и работал, теперь как звездой во лбу помечен. Что называется, удача и дар Фортуны. С чем и поздравляем! Чего уж там… Мой парикмахер меня причесывал и спрашивал, куда пёрышки начищаю. Иду в театр, на «Гамлета», говорю. Угадайте реакцию. Он сказал: «О, Шекспир»! И всё.

P.S. Я тут, навскидку так, посчитала. Главных действующих лиц в «Гамлете», если не ошибаюсь, девять человек. Погибли все. Да ещё корабль с матросами, за кадром. А у Достоевского в одном его романе, к примеру, убили одну, только одну старушку-процентщицу, и он такую сагу соорудил! И тоже, знаете, вершина, гениально и на все времена. Некоторое довольно-таки существенное отличие западной литературы от русской. Но это я так, к слову.