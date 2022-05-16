Что делать, чтобы привезти в Югру много туристов

В условиях, когда привычные зарубежные туристические маршруты либо закрылись, либо серьезно подорожали, внутренние поездки по России приобретают новую привлекательность. Поэтому привлечение туристов может стать золотой жилой для каждого региона. А у Югры для этого все есть – и природа, и интересные места, но чего-то не хватает. Чего именно – обсудили ведущие «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Это «О чем говорят». Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мы продолжаем. В предыдущем эпизоде «О чем говорят» мы обсуждали перспективы, возможности того, что может делать общепит, что может делать сам по себе бизнес, что может делать власть для того, чтобы поддержать его. А теперь поговорим тоже про новую экономическую реальность, только в сфере туризма и того, как мы в Югре планируем привлекать людей. Потому что, как ни странно, туристическая отрасль может испытать сейчас некоторый бум в России в том плане, что многие люди не смогут вылететь в привычную Европе вообще практически не смогут, в привычные Турцию, Египет им будет сложнее в виду различных проблем с валютой и прочими другими вопросами, поэтому уже сейчас наблюдается, например, огромный спрос на крымские отели. Казалось бы, сейчас прилететь туда, скажем так, проблематично из-за закрытой полетной зоны на юге России. Это вызовет огромный спрос на Краснодар, Москву, Санкт-Петербург. То есть люди куда-то хотят ехать. Нам в этой ситуации, каким образом можно сделать так, чтобы они, в том числе приехали в Югру, привезли сюда свои деньги, привезли сюда себя, здесь как-то потратились, вложились в местную инфраструктуру, опосредованно вложились в местную инфраструктуру общепита, культуру и так далее. Вот как нам сейчас все это дело провернуть для тог, чтобы впитать те профиты, которые сейчас образовались на туристическом рынке?

Т.С.: Я не соглашусь с тем, что сегодня большой спрос на Крым. Наоборот, там наблюдается отток интересов, потому что люди боятся и вся ситуация с Крымом очень определенна, и вообще Крым находится сейчас в такой, достаточно серьезной зоне риска. А то, что касается Югры, тут да, Югра обладает колоссальным потенциалом для внутреннего, да и для международного туризма. Мы разговаривали много на эту темя, я писал много: в Югре, по большому счету, не осуществляется такой оформленной, перспективной политики по развитию внутреннего туризма.

То есть, вроде бы и есть какие-то программы, какие-то департаменты, но сказать, что Югра в плане туристической привлекательности сделала какие-то там серьезные шаги вперед, нельзя. Что мы имеем в Югре, на что можно привозить туристов местных и соседних регионов и даже, возможно, в какой-то будущей жизни иностранцев? В Югре уникальная красивая природа, это факт, есть, что показать, причем она разноплановая: у нас есть и горы не сложные для восхождения, но там очень все интересно, у нас есть тундра, у нас есть тайга, у нас есть очень много воды, очень красивые ледниковые озера, которые там миллионы лет, Обь, естественно, всякие речки, притоки удивительной красоты. Тут все замечательно. У нас есть охота – это второе направление.

Д.Щ.: Охота, рыбалка. Да.

Т.С.: Охота, рыбалка. Третье – у нас есть стойбища местных коренных народов ханты и манси, и это очень интересно. Четвертое – у нас есть очень интересные индустриальные крупные объекты, которые не везде встретишь, например, нефтяное месторождение. Это тоже интересно, это можно показывать. Такие производственные объекты, как ГРЭС 2, например, особенно, кто был внутри и видел цех, где высота центрального пролета 90 метров – это три 9-этажных дома, 30-этажка, это очень впечатляет.

Д.Щ.: И всякие мосты…

Т.С.: Это такие объекты социальной инфраструктуры, в основном, приходят в голову, конечно, мосты, потому что архитектуры у нас нет. Этнографических зон у нас нет, если не брать во внимание деревню Русскинская. Так вот пытаюсь пробежаться просто.

Д.Щ.: Еще Барсова гора в Сургутском районе.

Т.С.: Ок, Барсова гора, если мы не говорим о Сургуте, а о Сургутской агломерации, конечно, Ханты-Мансийск с некоторыми его новодельными объектами, которые за последние 30 лет там были созданы. По большому счету это все, но этого немало. Если разрабатывать туристические маршруты, а во всем мире они прям так и разрабатываются, рисуется карта региона и туристический маршрут один, два, три, на 1 км пешком, на 10 км пешком , если мы про лес, например, говорим, про какие-то велосипеды или какие-то сафари, какие-то посещения стойбищ. Это все разрабатывается, на это все выделяются государственные серьезные усилия от административного планирования до финансов. К этому прикладывается поддержка бизнеса в сфере HoReCa, то есть это отели, рестораны, о которых мы выше говорили. И вот так вот эта комплексная программа приводит к тому, что, например, за 10 лет территория становится очень привлекательной с туристической точки зрения.

Этот путь прошла, например, Испания. У нее большинство прибрежных зон южной части Испании, Малага, эти все территории вниз, чуть ли не до Гибралтара, они в 70-х годах были полностью запущены, это была глухая провинция. Они приняли эту программу, за 15 лет они превратили сотни километров своих пляжей и всю территорию вглубь на 30 км в развитую туристическую индустрию.

Таких примеров можно приводить множество по Греции той же, по Италии. В РФ тоже есть такие примеры, но они фрагментарны. Там была Олимпиада в Сочи, ну, получилось что-то сделать с точки зрения инфраструктуры. Но Югра – это локальный регион с возможностями финансовыми, тут не надо ничего создавать искусственно.

У нас здесь сытно, есть природный ареал мощнейший. Надо продумать программу поддержки бизнеса, который готов вкладываться в туристическую инфраструктуру. Сегодня, к сожалению, этот только российский бизнес, иностранные компании серьезные и отельеры, которые в туристической сфере работают, ушли с российского рынка. Ничего, значит, сами будем справляться. И все. И вперед. То есть должны быть какие-то точки опоры туристические в Сургутском районе. Вот мы сейчас перечислили. Я бы добавил, конечно, еще сургутский заповедник, закрытый от людей, но это ж можно все открыть. Да в принципе далеко за примером ходить не надо. Мы берем опыт Тобольска в этом направлении, какой он путь прошел за последние 15 лет, чуть, может быть, больше, и действительно, из полного захолустья заброшенного города он превратился в один из центров туристической притягательности в РФ.

Д.Щ.: Вообще, если как-то там договориться с Тюменской областью создавать какие-то совместные программы, Тобольск, Сургут...

Т.С.: Было бы великолепно, конечно же, возобновить какие-то речные круизы. Все это было, конечно же, в советскую эпоху. Можно запустить какой-нибудь исторический поезд Тюмень-Салехард...

Д.Щ.: Эти поезда у нас потихоньку тоже начинаются. Когда давали нам интервью из округа, нам рассказывали эту историю, что есть, что появляется эта тема с туристическими поездами, с речными перевозками.

Т.С.: Но это надо делать здесь и сейчас. Долгая раскачка. Знаете, они, чиновники, придумывают иногда не плохую идею, может быть, откуда-то слямзили, но это неважно, не страшно, но время на внедрение очень небольшое. Я считаю, что за один туристический сезон, скажем так, за один календарный год или финансовый год, вполне можно часть той программы, которую мы обсуждаем, реализовать.

Третье направление — это поддержка, это все выходит из второго пункта — поддержка местных операторов, отельного и ресторанного бизнеса. По отелям... У нас в Югре очень мало качественных отелей.... На самом деле, на Сургут, сколько? Один, полтора. Да? Которые готовы работать с туристическими потоками, потому что отель. Который обслуживает туристов, куда приезжает автобус, два, три, размещается быстро, их кормят 3 раза в день, возят куда-то дальше на экскурсии вечером, привозят обратно.

Такого формата отелей у нас... Посчитаем... Гостиница Обь... Я не очень понимаю сейчас ее физическое состояние даже после какой-то реконструкции, но чисто внешне выглядит не ахти как.... Сити-центр... Неплохо. Там все-таки прошла реконструкция под «Хилтон». «Хилтон» уходит с нашего рынка. Но непонятно, как будет сейчас , но 4-звездник добротный , я там был, и это все очень круто там сделано, конечно. Гостиница «Нефтяник» - это туристический отель, безусловно, по своему формату, но я также не понимаю его предназначения сегодня. По-моему, он, как и все, что сегодня связано в Сургутнефтегазом, работает в какой-то закрытой сургутнефтегазовской агломерации и не ориентирован на внешний рынок. Ну, вот и все, собственно. Да? Из таких больших. Дальше пошли малые отели всякие, мини-гостиницы, их очень мало, но они работают немножко на другой сегмент, на индивидуалов, все такое . Надо поддерживать этот бизнес, максимально упрощать ему сегодня жизнь. Работа с транспортниками... У нас это «Ютейр», если авиация, «РЖД», а чего у нас по реке плавает, я уже и не скажу, потому что...

Д.Щ.: Ну, да, там есть парочка «Метеоров»...

Т.С.: Это должно все работать. Это же просто огромная сфера. Вот пятница, суббота, воскресенье... Любой житель Югры решил световой день провести активно. Один вариантов: он садится на какой-то теплоход, который за день довезет его до Хантов и назад... Ну, до Хантов это долго... Даже «Ракета» эта занимает там несколько часов. Вот. А если там ночевка, то уже как бы лучше. Хорошо. Можно и до Хантов. Можно за 5-6 часов увидеть какой-то пляж, покупаться где-то, увидеть какую-то природную зону. Вот это все надо разрабатывать.

В советское время, напомню, существовала такая контора, которая под названием «Бюро путешествий и экскурсий». Вот они... А еще было агентство «Спутник» туристическое. Оно немножко за международные вещи сначала, но на местном рынке тоже работало. Так вот это «Бюро путешествий и экскурсий» обеспечило гражданам, в том числе проведение досуга на те же выходные, на какие-то каникулы. Вот это все так работало. Надо возобновлять, делать аналоги, давать на это дотации и разрабатывать несколько маршрутов.

К маршруту же могут относиться и культурные мероприятия типа тех, что регулярно делает сургутская филармония. Тот же «Зеленый шум». Делайте на это туристические вещи, привозите сюда людей, как минимум, соседних городов, но только организованно. Просто ты покупаешь какой-то продукт через интернет: все, я еду в сургутский округ, и ты там 4 дня, например, проводишь в сургутском районе, начиная от ГРЭС и ее турбин, заканчивая катанием на оленьих упряжках. Вот люди, которые заканчивали университеты о специальности «Организация туризма» и «Отельная деятельность» они это все, на самом деле, умеют делать. А мы сидим, изобретаем велосипед. Но их надо привлекать, нанимать, брать в консалтеры и реализовывать эту программу, сделать Югру туристической житницей страны, у нее есть все для этого предпосылки.

Д.Щ.: Я бы еще добавил проведение большой информационной кампании, которая правильно ориентируясь на нужных покупателей потенциальных в каких-то соседних регионах или в той же Москве активно бы показала, прорекламировала, привлекла и подтащила людей и стимулировала бы их приезжать в Югру, посещать ее и всякое такое. Сейчас, конечно, предложений будет куча, сейчас все к себе будут зазывать,здесь работу будут проводить очень-очень большую.

Т.С.: Люди-то готовы ездить, понимаешь? Начинаются выходные, я в Сургуте выходные терпеть не могу, потому что если у тебя нет дачи, у тебя возможности только куда-то в лес выбраться, но и то это надо делать в сезон. А так ты умираешь от скуки, ты не знаешь, что делать. Если бы курсировали по реке теплоходы и быстрые катера, то уже решение проблемы. Если бы город был приспособлен для велосипедистов, не просто покататься по улицам, трассы же тоже должны чем-то содержательным наполняться, вот тебе и решение проблемы. Если бы работала местная малая и туристическая и развлекательная авиация (к вопросу о том, что делает господин Барсов, почему бы его не привлечь в качестве одного из партнеров этой региональной госпрограммы), то вот тебе еще решение одной проблемы.

Я почему-то за границей сижу, жду концерт какого-нибудь AC/DC на стадионе огромном, рядом есть вот это вот летное поле с маленькими самолетами, у меня 2 часа свободного времени, я покупаю билеты и летаю с ребенком, кружу над окрестностями и получаю от этого дополнительное какое-то впечатление. Вот это все можно объединить и сделать интереснейшим общим многоплановым продуктом. А еще мы с тобой говорили как-то, что Сургуту надо строить свой технологический музей, у него есть все для этого не просто предпосылки, а обязательства, потому что мы индустриальный, как говорится, оплот страны. Почему у нас нет технического музея или технологического музей под открытым небом, работающими нефтекачалками, насосами, компрессорными станциями, самолетами. Сейчас вот авиакомпания «Ютейр» покупает списанные самолеты для того, чтобы как-то пополнить, ну, не списанные, а бывшие советские...

Д.Щ.: ЯКи.

Т.С.: Да. А ведь есть в интернете, возьмите, полно списанных самолетов, купите, поставьте всю линейку наших бывших лайнеров, часть из них коммерциализируйте под всякие кафешки, под тренажеры-авиасимуляторы. Это же все очень круто. Это все работает. У вас будет на 7 дней в неделю заполнен досуг людей. И вы будете привозить сюда людей, которые будут оставлять содержательные деньги, уезжая еще и с впечатлениями, а не тех, кто со всей округи едет на экскурсию в ТЦ.

Д.Щ.: Да. Тем более, что в ТЦ, как мы знаем, посещаемость уже упала. Что ж...

Т.С.: Обнадеживает, обнадеживает.

Д.Щ.: Да. Будем завершать этот наш разговор. На siapress.ru вы можете прочитать расшифровку, на Ютубе подписывайтесь на канал, там будет видео и до встречи через неделю, снова поговорим о том, что было важного и интересного. До свидания!

Т.С.: До свидания! Всем спасибо, всем пока!