16+
Логотип Сиапресс
USD  65,7916   EUR  68,7835  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Роза Тимакова: «То, что цены на продукты практически никогда не снижаются, связано с общеэкономической ситуацией»

Доцент УрГЭУ рассказала, как санкции влияют на стоимость картошки, лука и моркови

Роза Тимакова: «То, что цены на продукты практически никогда не снижаются, связано с общеэкономической ситуацией»
Фото: УрГЭУ

Как влияют санкции на российские картошку, лук и морковь и почему цены на бананы и сахар остаются на высоком уровне даже урожайным летом, разбираемся вместе с кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры туристического бизнеса и туризма Уральского государственного экономического университета Розой Тимаковой. Недавно Роза Темерьяновна побывала в Республике Беларусь и лично убедилась, что в России сезонный скачок цен на овощи заметнее.

Как рассказывает доцент кафедры туристического бизнеса и туризма УрГЭУ Роза Тимакова, санкции повлияли на изменение цен на продукты питания в Республике Беларусь гораздо меньше, чем в России. Усредненная стоимость продуктовой корзины за первые три месяца этого года повысилась на 13%, чем за те же три месяца предыдущего года. Если проанализировать стоимости на товары за меньший срок — с февраля по март 2022 года, то продукты подорожали всего на 4,2%.

«Ни на один вид продукции в Белоруссии не наблюдается ажиотажного спроса, – утверждает доцент кафедры туристического бизнеса и туризма. – Возможно, это связано с тем, что в Белоруссии на душу населения приходится больше продукции, чем в РФ. Для сравнения: В Республике Беларусь молока — 828 кг, а у нас — 209. Аналогичная ситуация и с картофелем — 558 кг у соседней страны и 212 кг в России. В России же регулярно возникает бешеный спрос из-за повышения цен в феврале-марте».

По данным Росстата, за год цены на продовольствие в среднем выросли на 13,54%, а в марте по сравнению с февралем — на 6,73 %. Так, сахар подорожал на 44,04 %, крупа — 10,29 %, макароны — 7,35 %, овощи и фрукты — 14,22%.

Например, цена на лук репчатый выросла на 50,1%, на капусту белокочанную — 39,8%, полюбившиеся всем бананы — 31,5%, морковь — 29,5%, помидоры — 27,4 %, свеклу - 24,7%, груши — 21,2 %.

«При этом из плодоовощной продукции далеко не вся импортного производства, поставки которой прекратились из-за нарушения логистических связей или разрывов контрактов, – отмечает Тимакова. – Часть предприятий начала намеренно поднимать цены из-за роста доллара и евро на валютном рынке. Бизнесмены вкладывали в конечную стоимость своих товаров возможные риски, тем самым возлагали их оплату на плечи потребителей».

По словам кандидата сельскохозяйственных наук, изменение цен на сезонный товар зависит от периода его сбора. Когда получают большие урожаи, происходит насыщение рынка и резкое снижение цен, затем цены вновь повышаются.

Однако в 2021 году транспортные перевозки и импортная продукция: семенные материалы, уборочные комбайны, поливальные машины, упаковочный материал — подорожали, а природные катаклизмы: наводнение и засуха — участились, в следствии чего урожаи снизились. А значит, и сезонные продукты, даже в урожайный период, подорожали.

«То, что цены практически никогда не снижаются, связано с общеэкономической ситуацией: стоимость энергоносителей ежегодно увеличивается, инфляционные процессы не останавливаются, сезонная продукция, как и прежде, доходит до потребителя через посреднического звено, накладные расходы у сельхозпроизводителей растут. А, по печальным оценкам экономистов, в 2022 Россия занимает первое место по уровню инфляции в мире, – поясняет Роза Темерьяновна. – При этом плодоовощная продукция является продуктом массового постоянного спроса, соответственно будет востребована на потребительском рынке в любом случае».

На этот год осуществлять долгосрочные прогнозы по динамике цен доцент считает нецелесообразным: «Многое будет определять изменение политической ситуации, как будет проходить весенняя посевная, какова будет урожайность и другими факторами. Однако инфляция будет, и цены расти будут».

Чтобы контролировать собственные расходы на сезонные продукты, кандидат сельскохозяйственных наук советует покупателям тратиться не на экзотические фрукты и ягоды, а на «местные» культуры. Благодаря этому у отечественных сельхозпроизводителей появится стимул. Также активно будет поступать сезонная продукция из дружественных нашей стране государств, например из той же Республики Беларусь. Это значит, что и надежды на полное восстановление логистики товаров остаются, ведь это повлияет на снижение цен.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:27, просмотров: 184, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Команда «Россети Тюмень» стала чемпионом Сургутской хоккейной лиги 454
  2. Артём Кириленко: «Некоторые производители пищевой отрасли уже подняли цены на 20 процентов» 405
  3. В Сургутском районе ищут двух девочек, которые ушли из школы и не вернулись 365
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 мая? // АФИША 304
  5. ​Самолет авиакомпании Utair отстранили от полетов после посадки в Уфе 259
  6. Югорчанин сходил на рыбалку на язя и попал в суд 247
  7. В Нефтеюганске произошло ДТП с участием 71-летнего мужчины – пострадавших нет 241
  8. Югорчанина поймали на убийстве белых лебедей 232
  9. Импортное оборудование сургутских производителей составляет от 30 до 100 процентов 232
  10. Югорчанина будут судить за ложный донос и изнасилование своей знакомой 201
  1. Имя им — легион 7614
  2. Планета клещей 2521
  3. Сургутяне в одном из дворов обнаружили клетку с кроликами // ВИДЕО 2182
  4. «Бессмертный полк» прошёл в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ 2015
  5. Бывшего сотрудника нефтедобывающей компании осудят за подкуп в особо крупном размере 1843
  6. ​За день до 9 мая ушла из жизни ветеран Мария Халаджан из Нижневартовска 1741
  7. ​Сбил с мотоцикла и «прокатил» на капоте: в Сургуте произошло ДТП 1711
  8. Наш общий пищеблок 1683
  9. Еще один продуктовый ларек демонтировали в Сургуте 1659
  10. ​Югра развернула большую гуманитарную миссию на Донбассе. Кто и как помогает местным жителям 1647
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 7823
  2. Имя им — легион 7614
  3. Дедушка Атанас 7110
  4. ​Вечная пилюля 4751
  5. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 4554
  6. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 4477
  7. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 4410
  8. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 4200
  9. ​Ледоход в Сургуте начался 3899
  10. ​Остановить вечный двигатель 3805

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика