Специалисты Роскачества рассказали, к чему может привести использование торрентов

«Любила смотреть сериалы на Netflix до ухода компании из российского рынка. Дочь предложила скачивать с торрентов, но насколько это безопасно?» – спрашивает читательница портала Эльвира Харитонова.

Отвечают специалисты Роскачества:

По данным Similarweb в марте 2022 число посетителей на сайтах торрент-трекеров выросло на 32% по сравнению с февралем и составило 67,1 млн человек. О чем должны знать все пользователи таких сайтов?

Главная опасность — скачать вредоносное ПО вместо желаемого контента. Хакеры всех мастей активизировались после ухода с нашего рынка популярных зарубежных сервисов. К примеру, они пытались замаскировать зловредные файлы под видом сериалов от Netflix.

Сергей Кузьменко, Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества: «Лучшей тактикой будет полный отказ от торрентов вовсе. Так стоит поступить хотя бы потому, чтобы не играть в рулетку каждый раз и не действовать по принципу «авось пронесет». Разумно не подвергать свое устройство рискам и не участвовать в цепочке распространения контента, защищенного авторскими правами. С другой стороны, «страшилки» про торренты могут нагнетать и сами правообладатели, тем самым побуждая покупать продукт из легальных источников. Однако в нынешней ситуации многие продавцы покинули рынок, не оставив потребителям контента выбора».

Ваш компьютер может стать соучастником кибермошенничества

На торрент-порталах любой человек может делиться имеющимся у него материалом. Хотя содержимое информации в этих файлах проверяют модераторы, однако ответственности за нее администрация сайта не несет. Скачивая новый фильм, игру или софт, пользователь может добровольно впустить себе на компьютер вирусное ПО и стать впоследствии невольным соучастником DDoS-атак или майнинга криптовалюты.

Попав на компьютер, вредоносное ПО может собирать данные пользователя — логины, пароли от социальных сетей. С их помощью злоумышленники получают доступ к аккаунту и могут писать знакомым владельца в мошеннических целях. Известны сценарии, когда вредоносный код блокировал доступ к устройству его владельца, а злоумышленники требовали выкуп.

Отдельно стоит сказать про скачивание пиратского софта. Даже в случае отсутствия вредоносного кода программа не будет обновляться, а значит, станет уязвима. Кроме того, использовать нелицензированное ПО запрещено. Высока вероятность понести ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Легально ли использовать торрент-трекеры?

Торрент представляет собой определенный способ передачи данных по Сети. Обмен файлами происходит непосредственно между пользователями без помощи промежуточного сервера, что не является само по себе вне закона. Также нет ничего противоправного в скачивании свободно распространяемых материалов с разрешения правообладателя.

Проблемы начинаются, когда пользователи делятся контентом, защищенным авторским правом. В 99% случаев торрент-трекеры используют именно для этого. С 2013 года Роскомнадзор пристально контролирует этот вопрос, что уже привело к блокировке нескольких популярных сайтов.

Распространение и использование незаконно полученного контента с целью прибыли может повлечь за собой гражданско-правовую ответственность и даже уголовную.

Игорь Поздняков, юрисконсульт отдела Роскачества по защите прав потребителей: «В настоящее время ответственность за нарушение авторских прав предусмотрена Уголовным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях и Гражданским кодексом. Что касается уголовной и административной ответственности, то обычному гражданину, использующему пиратский контент для своих личных некоммерческих целей, бояться практически нечего – ч. 2 ст. 146 УК РФ применяется в случае наличия крупного ущерба (более 100 тыс. рублей) и целью является сбыт, а ст. 7.12 КоАП РФ говорит о цели нарушения исключительных прав автора или иного правообладателя – получение прибыли».

Скачивая нелицензионный контент, гражданин становится нарушителем исключительных прав автора или иного правообладателя на данное произведение (п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Вследствие этого у автора возникает право предъявить нарушителю определенные требования, установленные ГК РФ, например, возместить понесенные убытки. Однако для того, чтобы предъявить пользователю соответствующую претензию и иск, он изначально должен узнать о факте незаконного скачивания, а также установить лицо, непосредственно осуществившее загрузку или раздачу, его адрес. А учитывая, что сделать это не так просто, авторы и правообладатели не охотятся за каждым пользователем, а предпочитают более эффективные методы борьбы.