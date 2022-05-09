Десять фактов о Дне Победы, о которых вы не знали

Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. Мы собрали десять фактов об этом празднике и том, как его отмечают в мире.

1. День V-E

В Европе День Победы обозначается как V-E Day, что расшифровывается как Victory in Europe Day. Мы помним, что на этом война не закончилась, и мир еще в течение лета воевал против Японии, и Вторая Мировая война завершилась 2 сентября. Но День Победы все же отмечается именно тогда, когда капитулировала Германия.

2. Разные дни Победы

Мир празднует Победу в разные дни. Вообще акт о капитуляции Третьего рейха был подписан в Реймсе 7 мая 1945 года. Это случилось в 02:40 минут по среднеевропейскому времени. Со стороны Германии его подписал генерал Альфред Йодль, от союзников – генерал Беддел Смит, от СССР – генерал-майор Иван Суслопаров. В основном в Европе праздную победу 8 мая. Но в СССР и России – 9 мая, и вот почему.

3. Недовольный Сталин

Глава Советского Союза Иосиф Сталин оказался недоволен актом, подписанным 7 мая. Он даже сделал выговор Суслопарову и распорядился, чтобы именно маршал Василий Жуков получил общую капитуляцию от всех руководителей войск Германии в Берлине. Это и случилось 9 мая в 00:43 часа по Московскому времени (то есть в Германии 9 мая еще не наступило). Капитуляцию подписали генерал-фельдмаршал Кейтель, а также руководители авиации (люфтваффе) и морских войск (кригсмарине). Тогда же подписи под документом поставили США, Великобритания и Франция.

4. Рузвельт не дожил

В США праздник Победы посвятили президенту, который не дожил до нее – Франклин Делано Рузвельт умер 12 апреля 1945 года. К слову, это был единственный президент США, который провел на посту четыре срока – и после него был введен официальный запрет на более чем два срока в принципе. Страна скорбела по главе вплоть до 12 мая – флаги были приспущены, несмотря на победу в Европе.

5. День освобождения

В Германии 8 мая называется Tag der Befreiung – то есть День освобождения. Как такового праздника нет, но в этот день принято приносить цветы к памятнику советским солдатам в Трептов-парке и парке Тиргартен в Берлине, а также проводить шествия в честь победы над фашизмом.

6. День Памяти

В Великобритании 8 мая – это День Памяти, а 9 мая – День Празднования. В это время каждый год люди несут венки к кенотафу на Уайтхолле, а в крейсере-музее «Белфаст» проходит прием и концерт. В 15.00 8 мая проходит минута молчания – в этот момент в 1945 году Уинстон Черчилль объявил о победе над Германией. В 11.00 9 мая в Лондоне звонят колокола всех соборов.

7. Япония важнее

В США победу над Германией празднуют 8 мая, но более важным считается день завершения Второй Мировой войны – 2 сентября. Тогда капитулировала Япония, и, наконец, мир установился во всем мире. Как минимум, на время.

8. Нормандия и второй фронт

Франция празднует победу 8 мая, хотя и не очень широко. Куда важнее там люди считают даты высадки союзников в Нормандии, а также освобождение Парижа. Однако 8 мая – тот день, когда в школах рассказывают про войну, а по телевидению показывают военные фильмы. А люди приходят к мемориалу в честь Шарля де Голля, который возглавлял сопротивление и руководил страной после войны.

9. Вообще 5 мая

Нидерланды и Дания отмечают День Победы вообще 5 мая – тогда были освобождены эти страны. Здесь принято возлагать цветы у памятников советским бойцам и союзникам, которые выбивали немецкие войска.

10. И 25 апреля

Италия 8 мая не празднует, так как эта страна все же вступила в войну на стороне оси зла. Но у них есть другой праздник – 25 апреля. В этот день 1943 года Италия усилиями внутреннего сопротивления перешла из гитлеровской в антигитреловскую коалицию. Это отмечается как день освобождения от фашизма, люди празднуют и несут венки на Могилу неизвестного солдата.