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«Бессмертный полк» прошёл в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ

Более 68 тысяч сургутян приняли участие в «Бессмертном полку»

«Бессмертный полк» прошёл в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: администрация Сургута, siapress.ru

Сегодня в 12:00 в Сургуте состоялось шествие «Бессмертного полка». Это одно из главных патриотических мероприятий в честь Дня победы в Великой Отечественной войне.

Горожане собрались около здания ООО «Газпром трансгаз Сургут» с фотографиями своих родственников – участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, узниками концлагерей, блокадниками и детьми войны.

Участие сургутян в этом году поистине масштабное. Сегодня по улицам города прошли 68 000 человек. В колонне дети, внуки и правнуки героев, защищавших нашу страну. Напоминаем, в 2019 году поучаствовали 25 000 жителей Сургута.

Глава Сургута Андрей Филатов также принял участие в «Бессмертном полку». Он прошел в строю с портретом своего прадедушки.

«Дорогие сургутяне, спасибо, что вместе объединились в Бессмертном Полку. Больше 68 тысяч человек прошло сегодня в нем. Хотя такие ощущения, что даже больше, ведь люди шли нескончаемым потоком по улицам Сургута около часа. Это очень ценно. Проходят годы, десятилетия, но память о великом подвиге наших защитников по-прежнему остаётся в наших сердцах», – поблагодарил жителей мэр города.

«Мы участвуем еще с образования «Бессмертного полка». Это наши деды, которые воевали. Мы всегда будем их помнить и чтить. И детей этому учим. Нельзя забывать, что творилось и какой ценой нам досталась эта победа», – подчеркнул участник «Бессмертного полка» Аркадий Филипчук.

«Каждый раз ходим на «Бессмертный полк». Два года его не было из-за пандемии, и хорошо, что опять эта традиция возродилась. Мы очень счастливы», – поделилась участница шествия Надежда Арбатская.


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Сегодня в 16:13, просмотров: 614, комментариев: 0

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