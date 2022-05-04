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Бабка с пистолетом и ливерная колбаса: почему «Самоубийца» от «Кулис» не дотянул?

Рецензия СИА-ПРЕСС на постановку Творческой лаборатории театральной студии «Кулисы»

Бабка с пистолетом и ливерная колбаса: почему «Самоубийца» от «Кулис» не дотянул?
Фото: vk.com/gkc86

Настоящая драма развернулась в стенах одной коммуналки, жильцами которой оказались актеры Творческой лаборатории театральной студии «Кулисы». Речь сегодня пойдет о черной комедии «Самоубийца». Это история о жалком мужичонке, имя которому Семен Подсекальников, который решил добровольно уйти из жизни. Последней каплей в чаше терпения стал спор с женой о ливерной колбасе – Подсекальников очень переживает, что живет на жалованье супруги.

Мириться с таким положением дел глава семейства не готов, поэтому решает строить музыкальную карьеру. Он добывает бог знает где «Руководство к игранью на бейном басе», выменивает отцовскую бритву из шведской стали на трубу, но карьеру, как оказалось, на одном духовом инструменте еще не построишь – нужен рояль.

Впрочем, не только Семен желает распрощаться с жизнью. Вокруг него собирается целая толпа тех, кому может быть выгоден чужой суицид. Подсекальникову предлагают умереть за что угодно – за русскую интеллигенцию (события спектакля проходят в советское время), за любовь, за религию, за торговлю и множество других причин, к которым главным герой не имеет никакого отношения. Ему рисуют шикарные похороны, убеждают, что он станет героем и точно оставит свой след в истории. Всего-то необходимо нажать на спусковой крючок револьвера…

И по началу героя подкупают эти сладкие речи. Впрочем, у зрителя создается ощущение фальши: кому нужен этот неудачник и с это чего вдруг все в коммуналке узнали про то, что он собирается сделать? Как оказалось, сосед Подсекальникова, который ранее пытался отговорить его от рокового поступка, решил разыграть «лотерею», а все ее участники решили увеличить свои шансы на победу.

Выстрела не происходит. Семен напивается и засыпает, чем «подводит» всех вокруг. Герой падает на колени, просит прощения, готов отправить жену и тещу на заработки, чтобы оплатить расходы участников «лотереи». Но как только кто-то бросает брезгливое «Фу», чаша терпения обывателя переполняется вновь: «Пусть же тот, кто сказал это «фу», товарищи, пусть он выйдет сюда. Вот револьвер, пожалуйста, одолжайтесь. Одолжайтесь! Пожалуйста!».

Подсекальников остается жить. К всеобщему удивлению, именно он становится победителем в страшной лотерее, хотя это он должен был стать выигрышным билетом. Рассталась со своей жизнью героиня, которая появилась только в начале и конце спектакля – бабка: «Подсекальников прав. Действительно жить не стоит».

Если говорить лично о моих ощущениях – немного не дотянули. Я кратко пробежалась по оригиналу пьесы (ее написал, к слову, Николай Эрдман), было много сильных моментов, которые не вошли в постановку, часть персонажей были изменены или вовсе не включены в действие. Спектакль получился камерным за счет того, что все действие происходит только в одном месте – коммунальная квартира где-то в российском городке. Некоторые моменты были сыроваты. С другой стороны, от того, что главными героями являются обычные люди, историей очень быстро проникаешься и не замечаешь, как происходящее вокруг начинает затягивать. Сюжет до безумия прост и понятен. Поэтому советую постановку тем, кто впервые знакомится с театральным искусством.


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Сегодня в 15:08, просмотров: 122, комментариев: 0

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