Обзор новых законов и норм наступающего мая

Начинается май, а это значит – вступают в силу новые законы, нормы и правила. Традиционный обзор разнообразных новелл – в обзоре siapress.ru.

Детям – деньги

Новое пособие на детей от 8 до 17 лет прилетит на счета заявившихся в мае. Раньше эти деньги полагались только одиноким родителям, а теперь – всем, кто подойдет по имущественным критериям. Для этого нужно иметь среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума по региону. Подробности о подаче заявки на эту выплату можете узнать по этой ссылке.

Броня для соцвыплат

Разнообразные социальные выплаты от государства теперь будут помечаться особым образом, чтобы банки не могли списать их в счет задолженности. Это можно будет сделать только в случае, если получатель сам заявит свое разрешение на списание, и то – в течение 14 дней он может передумать и отозвать это заявление. Видимо, это должно усложнить жизнь коллекторам.

И платежи наши быстры

В системе быстрых платежей, которая работает в России, повышен лимит переброски денег в рамках одной транзакции – с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Это значит, что крупные покупки и дорогие услуги можно будет проще оплатить, в том числе, по QR-коду. Осталось только разжиться этими рублями.

Устранение хитрости

С 1 мая должна вступить в силу норма, которая усложнит жизнь телефонных мошенников. Раньше они пользовались хитрой уязвимостью, которая позволяла им звонить с одного номера, но в телефоне жертвы высвечивался другой – например, банка. Это увеличивало эффективность «разводок». Теперь операторы должны передавать в сети других операторов номера ровно в том виде, в котором получили сами – без вариантов подмены. Посмотрим, как сработает.

Ипотека, полегче!

Ожидается, что в мае льготная ипотека снизится с 12 до 9 процентов. По крайней мере, такую инициативу выдвинул президент и дал правительству задание все устроить. Шанс, что это случится, растет с учетом снижения ключевой ставки с 17 до 14 процентов – значит, для банков деньги станут дешевле, и кредиты для народа – тоже.

Клавиатура вместо лопаты

Вступает в силу одна из мер поддержки IT-отрасли – работникам этой индустрии предоставят отсрочку от армии. Для этого нужно иметь соответствующий диплом, а также быть не менее года трудоустроенным в компании, которая работает в информационных технологиях. Списки отсрочников подают работодатели, причем это им придется делать в каждый призыв. На данный момент они подали списки на примерно две тысячи айтишников.

К слову, этим же ребятам скоро может выпасть льготная ипотека под 5 процентов, но это совсем другая история.

Спите спокойно

Декларацию о доходах за 2021 год нужно подать до 4 мая. Времени совсем немного, так что успевайте, если имеете доходы, которые не были задекларированы вашим работодателем / бухгалтерией. Подробности, как это сделать – читайте в нашем материале.

Хоть какие-то права

Очередной аттракцион доброты от государства – водительские права, которые должны были закончиться в 2022 и 2023 годах, будут действительны еще три года. Даже заявки никакой писать не надо.

Серп, молот, и не только

Уже с 27 апреля вступил в силу закон, по которому запрещено отождествлять действия СССР и нацистской Германии. Пока это не уголовная ответственность, а штрафы – до 2 тысяч рублей для граждан (либо арест на 15 суток), 4 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч для юридических лиц. С повышающим коэффициентом при рецидиве.