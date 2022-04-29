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Как подать декларацию о доходах? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Налоговый орган Сургута напомнил, что декларацию 3-НДФЛ необходимо представить до 4 мая

Как подать декларацию о доходах? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: pixabay.com

«В прошлом году я продал автомобиль, на котором ездил около года. Нужно ли мне предоставлять декларацию в налоговую?» – спрашивает читатель siapress.ru Михаил Тачанов.

О том, в каких случаях необходимо отчитаться о доходах и как подать декларацию – рассказали сотрудники ИФНС по Сургуту.

Декларационная кампания – это целый комплекс мероприятий, направленный на выявление налогоплательщиков, которые обязаны сдать отчетность о доходах. В свою очередь в этот период мы оказываем им консультационную помощь, а также методологическую – при заполнении декларации.

Так, до 4 мая граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2021 году. Оплатить НДФЛ, исчисленные в декларации, необходимо до 15 июля.

Декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны сдать налогоплательщики, которые:

  • реализовали в прошлом году имущество, находящееся в собственности менее трех лет;
  • получили доходы от реализации имущественных прав;
  • получили вознаграждение от физических либо юридических лиц, не являющихся их налоговыми агентами;
  • получили в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции от физических лиц, не являющихся их родственниками. Например, от операторов лотерей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15 000 рублей;
  • получили доходы за пределами РФ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Декларацию можно предоставить лично на бумажном носителе в налоговый орган по месту жительства или в МФЦ, а также через уполномоченного представителя при наличии нотариальной доверенности. Самый удобный способ – в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика – физического лица или с помощью программы «Декларация».

Обращаем внимание, что 4 мая налоговая инспекция проводит День открытых дверей по декларированию доходов. До 20:00 сотрудники будут консультировать граждан, чтобы они вовремя успели сдать отчет.


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Сегодня в 17:18, просмотров: 120, комментариев: 0

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