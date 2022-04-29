Налоговый орган Сургута напомнил, что декларацию 3-НДФЛ необходимо представить до 4 мая

«В прошлом году я продал автомобиль, на котором ездил около года. Нужно ли мне предоставлять декларацию в налоговую?» – спрашивает читатель siapress.ru Михаил Тачанов.

О том, в каких случаях необходимо отчитаться о доходах и как подать декларацию – рассказали сотрудники ИФНС по Сургуту.

Декларационная кампания – это целый комплекс мероприятий, направленный на выявление налогоплательщиков, которые обязаны сдать отчетность о доходах. В свою очередь в этот период мы оказываем им консультационную помощь, а также методологическую – при заполнении декларации.

Так, до 4 мая граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2021 году. Оплатить НДФЛ, исчисленные в декларации, необходимо до 15 июля.

Декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны сдать налогоплательщики, которые:

реализовали в прошлом году имущество, находящееся в собственности менее трех лет;

получили доходы от реализации имущественных прав;

получили вознаграждение от физических либо юридических лиц, не являющихся их налоговыми агентами;

получили в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции от физических лиц, не являющихся их родственниками. Например, от операторов лотерей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15 000 рублей;

получили доходы за пределами РФ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Декларацию можно предоставить лично на бумажном носителе в налоговый орган по месту жительства или в МФЦ, а также через уполномоченного представителя при наличии нотариальной доверенности. Самый удобный способ – в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика – физического лица или с помощью программы «Декларация».

Обращаем внимание, что 4 мая налоговая инспекция проводит День открытых дверей по декларированию доходов. До 20:00 сотрудники будут консультировать граждан, чтобы они вовремя успели сдать отчет.