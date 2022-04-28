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Как оформить заявление на выплату для семей с детьми? // ИНСТРУКЦИЯ

На Госуслугах начали досрочно принимать заявления на выплаты от детных семей

Как оформить заявление на выплату для семей с детьми? // ИНСТРУКЦИЯ
Фото: pixabay.com

На Госуслугах начался досрочный прием заявлений для оформления новых выплат на детей от 8 до 17 лет. С 26 апреля родители могут заполнить и отправить заявки на портале, а 1 мая они будут автоматически направлены в ПФР.

Новая выплата была установлена президентским указом 31 марта 2022 года. Для семей с детьми от 8 до 17 лет уже существует пособие, введенное в 2021 году, но его можно получить, только если ребенка воспитывает единственный родитель или были назначены алименты. На новую выплату можно претендовать при следующих условиях:

  • у ребенка есть российское гражданство и он живет в России;
  • ребенку уже исполнилось 8 лет, но еще не исполнилось 17;
  • заявление подает один из родителей или законный представитель с российским гражданством и постоянным проживанием в России;
  • среднедушевой доход семьи — не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца обращения;
  • имущество семьи не более установленного перечня;
  • взрослые члены семьи в расчетном периоде имели доход или уважительную причину его отсутствия (статус безработного (учитывается период до 6 месяцев), уход за ребенком до 3 лет, беременность и т.д.).

Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из дохода семьи, и составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей, установленного в регионе.

Даже если родитель уже получает пособие на детей от 8 до 17 лет, он все равно может подать новое заявление и перейти на новую выплату. Если семейный доход снизился, выплаты могут быть пересмотрены в сторону увеличения, и тогда назначат новое пособие. В сторону уменьшения выплаты пересмотреть не могут. Если по новой выплате ведомство вынесет отказ, семья продолжит получать ранее назначенное пособие.

«Минцифры реализовало возможность досрочной подачи заявления для оформления нового детского пособия. Услуги, связанные с оформлением выплат на детей, всегда пользуются большой популярностью. Новые условия назначения выплат охватывают гораздо больше семей, поэтому мы ожидаем значительного роста обращений по сравнению с прошлым годом. Досрочный прием заявлений позволит снизить нагрузку на сервис и избежать неудобств для граждан. При этом ранняя подача не даст преимуществ в одобрении или сроке рассмотрения – правила едины для всех», — комментирует заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

Большинство данных, необходимых для заполнения заявления, автоматически подтягивается в форму из личного кабинета на Госуслугах. Нужно только проверить их актуальность.

В форме указываются:

  • паспортные данные;
  • СНИЛС;
  • адрес;
  • телефон и почта;
  • семейное положение;
  • сведения о детях;
  • дополнительная информация, которая может повлиять на оформление выплаты (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами);
  • способ получения выплаты (на счет в банке или через почтовое отделение).

В подавляющем большинстве случаев выплата назначается по одному заявлению, без предоставления документов или справок. Иногда может потребоваться личный визит в ПФР для предоставления оригиналов подтверждающих документов в течение 10 дней после того, как придет уведомление о регистрации заявления. Их список и адрес отделения, которое нужно посетить, будет указан в уведомлении.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. В отдельных случаях при необходимости он может быть продлен до 30 дней, уведомление об этом придет в личный кабинет пользователю. Если будет принято положительное решение, деньги начнут перечислять в течение пяти рабочих дней после назначения выплаты.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 147, комментариев: 0

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